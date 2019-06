Zijin Mining - Kommen die Bullen zurück?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Dem chinesischen Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. setzte unlängst ein Stück zu tief zurück und doch fingen die Käufer die Aktie bei der Unterstützung von 0,30 EUR auf. Im Kontext der starken Goldpreis-Rally erscheint nunmehr eine neuerliche Attacke in Richtung von 0,34 USD und darüber bis zur kurzfristigen Abwärtstrendlinie bei 0,38 USD möglich. Oberhalb dessen lichtet sich das bullisch wirkende Bild weiter.Sollte hingegen die unlängst bestätigte Unterstützung bei 0,30 EUR fallen, wäre in der Konsequenz mit einer Korrekturfortsetzung bis 0,27 EUR und ggf. sogar tiefer bis 0,23 EUR zu rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.