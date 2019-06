Infinity Lithium Corp.: San José Lithiumhydroxid Vor-Machbarkeitsstudie Update

- San José wird als integrierte industrielle Verarbeitungsanlage zur Herstellung von Lithiumchemikalien für Lithium-Ionen-Batterien vorgeschlagen, die zur Unterstützung der aufstrebenden Elektrofahrzeugindustrie der EU unerlässlich sind. Die Arbeiten auf der Ebene der Vor-Machbarkeitsstudie bestätigen weiterhin die Annahmen der im vierten Quartal 2018 veröffentlichten positiven Scoping-Studie für Lithiumhydroxid.- Die positive Bestätigung der Prozessannahmen für die Sulfatröstung und die Wasserlaugung sowie die Vorversuche aus der Lithiumhydroxid-Scope-Studie liegen vor. Die Arbeiten an der Fällung und der Produktion werden nun fortgesetzt.- Die Minenplanung und Produktionsplanung erfolgt unter Einbeziehung günstiger geotechnischer Daten, die zwar gewonnen, aber bei früheren Optimierungen nicht genutzt wurden.- Die Umweltbilanz von San José zeigt das Verbesserungspotenzial durch Trockenabfälle und Wasserrecycling, die eine mögliche Reduzierung der Rückstandsprofile ermöglichen.- Die Pre-Feasibility-Studie soll im Juli 2019 abgeschlossen sein. Infinity Lithium Corporation Ltd. (ASX:INF, 'Infinity' oder 'das Unternehmen') informiert über den Fortschritt der Pre-Feasibility Study ('PFS') zur Herstellung von Lithiumhydroxid aus dem San José Lithium-Projekt ('San José' oder'das Projekt').Die Testarbeiten zur Untermauerung der Pre-feasibility Study ("PFS") wurden fortgesetzt, bauen auf den bereits angekündigten Arbeiten auf (ASX-Ankündigung vom 17. April 2019) und stehen kurz vor dem Abschluss. Dieses PFS-Update bestätigte den Aufbereitungsprozess vom abgebauten Material zum verbesserten verfahrenstechnischen Beschickungsmaterial (Werk Stufe 1). Das Upgrade erfolgte durch Schaumflotation, die den Bedarf an Reagenzien und Energie in der nächsten Stufe - Sulfatröstung und Wasserlauge (Anlagenstufe 2) - reduziert.Die in den ALS-Laboratorien durchgeführten und von Wave International verwalteten Arbeiten (Abbildung 1) haben die bisherigen Schätzungen zur Röstung, Retentionszeit und Sulfatzugabe unterstützt, die in der San José Lithiumhydroxid-Scope-Studie ("Scoping-Studie") verwendet wurden. Die Testarbeiten zeigten eine gute Auslaugbarkeit von Lithium, und die lithiumhaltige Lösung befindet sich nun in der Fällung, Rezirkulation/Sulfatrückgewinnung und Produktionstests (Werk Stufe 3).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47040/12062019_DE_INF PFS Stage 2 Update Announcement DE.001.jpegABBILDUNG 1: ALS Laboruntersuchung mit Reinigung (links) und Röstprobe vor Auslaugungstestarbeiten (rechts).Das San José-Fließbild zur Herstellung von Lithiumhydroxid ist in Abbildung 2 unten dargestellt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47040/12062019_DE_INF PFS Stage 2 Update Announcement DE.002.pngABBILDUNG 2: Zusammenfassung des ProzessablaufsParallel dazu arbeiten die Snowden Mining Consultants ("SMC") an dem überarbeiteten Abbauzeitplan, der von den bereits angekündigten Verbesserungen der geotechnischen Neigungswinkel profitieren soll (ASX-Ankündigung vom 23. Mai 2018), wodurch die Tagebaustörungen durch die Gestaltung steilerer Grubenwände reduziert werden können. Das daraus resultierende niedrigere Streifenverhältnis ermöglicht einen effizienteren Abbau bei gleicher mineralisierter Abbauhöhe bei gleichzeitiger weiterer Reduzierung der Oberflächenbelastung.Das Anlagenlayout von San José wurde in Verbindung mit Tiefbau- und Logistikarbeiten gegenüber der ursprünglichen Scoping-Studie geändert. Weitere Arbeiten an den Trockenabraumhalden (Abbildung 3) und dem Wasserrecycling haben mögliche Verbesserungen des Volumens und der Oberfläche der Gesamtfläche gezeigt, die für die Lagerung von Rückständen aus Aufbereitungs- und Röstlaugmaterial zur Verfügung stehen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47040/12062019_DE_INF PFS Stage 2 Update Announcement DE.003.jpegABBILDUNG 3: Scherspannungsprüfung, um ein optimales Design der "Dry Stack Tailings" und eine verbesserte Wasserrückgewinnung zu ermöglichen.Die Verbesserungen bei Trockenabfällen und Wasserrecycling-Profilen könnten potenziell zu einer kleineren Störfläche und einer signifikanten Rückgewinnung von Wasser aus den Endstücken für die Verarbeitung führen und die bereits niedrige jährliche Wasserbilanz für das integrierte Industrieprojekt in San José weiter reduzieren. Infinity und das Joint Venture ("JV") müssen das Potenzial prüfen, die Verringerung der visuellen und Lärmbelastungen durch angrenzende Straßen zu optimieren und die Gesamtauswirkungen für die Interessengruppen zu verringern, wobei die starken lokalen und regionalen wirtschaftlichen Vorteile, die das Projekt für die Region mit sich bringt, erhalten bleiben. Infinity und das Joint Venture möchten weiterhin mit den Interessengruppen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass für die Entwicklung des Projekts die bestmögliche Anlagenplanung und Landnutzungsentscheidung getroffen wird. Herr Byass verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die Tätigkeit, die er als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des JORC-Kodex für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse, Explorationsziele, Mineralressourcen und Erzreserven zu qualifizieren beabsichtigt.