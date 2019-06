Ronald Stöferle auf der Metallwoche: Das Interview zum In Gold We Trust - Report 2019

Wie wichtig Vertrauen ist

Der monetäre "U-Turn“

Von wegen Zinserhöhungen in den USA

Der große Trigger für Gold

Negative Zinsen bald auch in den USA?

Die Leute leben im Hier und Jetzt...

Nullzinspolitik ist für die Kapitalstruktur verheerend

Steigende Edelmetalle, fallender Ölpreis...

Die Rezession unterteilt in vier Phasen

Zölle, Inflation, Teuerung: Begriffsverwirrungen...

Freihandel: Der größte Friedensstifter

USA: Kriegsrethorik gegenüber China

Die Goldbestände der Chinesen: Veröffentlichung kein Zufall?

Der Goldpreis als warnendes Barometer?

Gold, die Zentralbanken und die Heimholung von Gold diverser Länder

In Frage gestellt: Die Rolle des US-Dollar als Weltleitreservewährung

Der Euro und Gold : 370 Prozent in 20 Jahren oder ein Kaufkraftverlust von 77,5%

Eine kritische Stimme von der GATA

FOFOA: Ein Interview mit dem "Friend of a Friend of Another"...

Die unterschiedlichen Gruppen der Fondsmanager

Auf welchem Level kommt die institutionelle Nachfrage aus dem Finanzwesen in den Goldmarkt?

Es war ein schwieriges Umfeld für den Goldpreis: Warum?

Was ist mit den Minenaktien, was mit Silber?

In der Einleitung zum diesjährigen "In Gold We Trust" - Report 2019 , der bereits im 13. Jahr erscheint, findet sich ein Zitat des im Januar 2012 verstorbenen Nationalökonomen und freien Publiziten Roland Baader, welches aktueller denn je erscheint. Es lautet:"Gold ist ‚geronnenes‘ Vertrauen oder, wenn man so will, auch geronnenes Misstrauen gegen alle anderen Wertversprechen. Das führt uns auf die Spur seiner seltsamen Preisbewegungen: Sein Preis steigt, wo immer Misstrauen aufkommt (Misstrauen in die Zukunft, die Politik, die Regierenden), und er fällt oder stagniert, wo Vertrauen herrscht."Seit Anfang dieses Monats steigt der Goldpreis nicht nur gegenüber dem medial immer beachteten US-Dollar, sondern auch gegenüber vielen anderen, nationalen Währungen. Wer Roland Baaders obige Aussage überdenkt, wird einen steigenden Goldpreis vielleicht auch mit gemischten Gefühlen wahrnehmen.Nachdem wir zu Beginn unseres Interviews über die Wichtigkeit von Vertrauen, auch abseits von Notenbankpolitik und Finanzmärkten, gesprochen haben, schauen wir jetzt auf die Minen und den US-Dollar, sprechen über eine Kritik durch Chris Powell von der GATA und natürlich auch über Silber ...Zugeschaltet aus Wien ist uns der Fondsmanager und Mitherausgeber des In Gold We Trust-Reports, Ronald Peter Stöferle von der Incrementum AG mit Sitz in Liechtenstein. Viel Spaß!Internetauftritt der Incrementum AG : www.incrementum.li Alle Informationen zum neuen In Gold We Trust-Report 2019 mit den einzelnen Downloadmöglichkeiten finden Sie hier: www.metallwoche.de © Michael der "Düsseldorfer"TV-Moderator auf n-tv, www.frank-meyer.tv