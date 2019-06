AJN Resources Inc. bestellt Klaus Eckhof zum President und CEO

Vancouver, 24. Juni 2019 - AJN Resources Inc. (CSE: AJN) (Frankfurt: 5AT) (AJN) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Klaus Eckhof zum President und CEO des Unternehmens bestellt wurde.Herr Eckhof ist Geologe und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Erschließung von Rohstofflagerstätten in allen Teilen der Welt einschließlich Afrika. Herr Eckhof war bei Mount Edon Gold Mines Ltd. als Leiter des Bereichs Unternehmensentwicklung tätig bevor die Firma von der kanadischen Bergbaugesellschaft Teck übernommen wurde. Im Jahr 1994 gründete er die Firmen Spinifex Gold Ltd. und Lafayette Mining Ltd., die beide Erfolge in der Abgrenzung von Gold- und Basismetall-Lagerstätten erzielen konnten. Ende 2003 gründete Herr Eckhof die Firma Moto Goldmines Ltd. , die das Goldprojekt Moto in der Demokratischen Republik Kongo erwarb. Dort waren Herr Eckhof und sein Team in der Lage, mehr als 20 Millionen Unzen Gold abzugrenzen und innerhalb von vier Jahren nach dem Beginn der Explorationsarbeiten bereits eine Machbarkeitsstudie vorzulegen. Moto Goldmines Ltd. wurde anschließend von der Firma Randgold Resources Ltd. (NASD: GOLD) (LSE: RRS) übernommen, die im September 2013 das erste Gold gießen konnte (Jahresproduktion: 600.000 Unzen). Darüber hinaus war Herr Eckhof im Rahmen seiner früheren Tätigkeiten Executive Chairman bei AVZ Minerals Ltd. (ASX: AVZ). AVZ ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Erschließung des Projekts Manono konzentriert. Manono ist eine der größten Pegmatitlagerstätten mit Lithium-, Cäsium- und Tantalvorkommen (LCT) der Welt und befindet sich im Süden der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika.Herr Jag Sandhu ist von seinen Funktionen als President, CEO und Director von AJN zurückgetreten. Das Board dankt Herrn Sandhu für seine Verdienste um AJN.Das Unternehmen hat die Option auf den Erwerb einer 100 %-igen Beteiligung am Lithiumprojekt Salt Wells (das Konzessionsgebiet) im Churchill County im US-Bundesstaat Nevada, das mit einer NSR-Gebühr (Produktionsbeteiligung) von 4,5 % belegt ist. Das Geschäftsziel des Unternehmens besteht in der Exploration des Konzessionsgebiets mit dem Ziel, eine Lithiummineralisierung aufzufinden. Die Unternehmensführung und die Direktoren von AJN haben gemeinsam mehr als 75 Jahre Branchenerfahrung und können auf zahlreiche Erfolge in der Exploration, Finanzierung und Erschließung großer Bergbaubetriebe in allen Teilen der Welt verweisen.www.ajnresources.comFür das Board of Directors:Klaus Eckhof, CEO & Presidentklauseckhof@monaco.mcDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!