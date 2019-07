Sonoro Metals Corp. schließt das Phase-II-Bohrprogramm auf Cerro Caliche ab

PROJEKT CERRO CALICHE, BOHRABSCHNITTE BEI CUTOFF-GEHALT VON 0,15 g/t Au

Bohrung Ziel von bis Abschnitt Au Ag AuÄq (m) g/t g/t g/t SCR-081 JAPONESES 4,57 13,72 9,15 0,319 3,7 0,371 und 56,39 60,96 4,57 0,181 0,5 0,188 und 80,77 88,39 7,62 0,77 1,1 0,786 und 112,78 117,35 4,57 0,144 1,6 0,167 SCR-082 JAPONESES 15,24 22,86 7,62 0,176 9 0,305 und 42,67 47,24 4,57 0,286 2,1 0,317 und 56,39 59,44 3,05 1,243 4,2 1,303 und 62,48 67,06 4,58 0,161 1,3 0,18 und 73,15 77,72 4,57 0,262 1,4 0,283 und 82,3 91,44 9,14 0,336 1 0,35 und 114,3 117,35 3,05 0,839 1,7 0,863 SCR-083 JAPONESES 24,38 47,24 22,86 0,506 16,9 0,747 Einschl. 36,58 38,1 1,52 3,16 36,4 3,68 und 50,29 54,86 4,57 0,151 1 0,165 und 59,44 77,72 18,28 0,201 1,8 0,226 und 80,77 83,82 3,05 0,291 0,5 0,298 SCR-084 JAPONESES 64,01 79,25 15,24 0,51 13,6 0,704 Einschl. 65,53 67,06 1,53 2,93 33,6 3,41 SCR-085 JAPONESES 0 1,52 1,52 1,505 13,5 1,698 und 13,72 22,86 9,14 0,257 2,4 0,291 und 28,96 50,29 21,33 0,383 7,1 0,485 und 54,86 64,01 9,15 0,616 1,8 0,643 Einschl. 59,44 60,96 1,52 2,18 1,3 2,199

PROJEKT CERRO CALICHE, BOHRABSCHNITTE BEI CUTOFF-GEHALT VON 0,15 g/t Au

Bohrung Ziel von bis Abschnitt Au Ag AuÄq (m) g/t g/t g/t g/t SCR-086 JAPONESES 50,29 53,34 3,05 0,277 0,9 0,29 und 57,91 60,96 3,05 0,209 0,4 0,215 SCR-087 JAPONESES 45,72 50,29 4,57 0,258 1,2 0,275 und 57,91 60,96 3,05 0,166 3 0,208 SCR-088 JAPONESES 21,34 28,96 7,62 0,238 0,6 0,247 SCR-089 CHINOS NW 0 22,86 22,86 0,566 7,1 0,657 Einschl. 7,62 10,67 3,05 1,822 13,1 2,01 und 32 35,05 3,05 0,177 2,9 0,218 SCR-090 CHINOS NW 4,57 13,72 9,15 0,427 7,5 0,534 Einschl. 16,76 27,43 10,67 0,248 2,3 0,281 und 56,39 64,01 7,62 0,251 1,4 0,271 SCR-091 JAPONESES 0 4,57 4,57 0,178 2,2 0,209 Einschl. 9,14 15,24 6,1 0,3 3,7 0,353 und 54,86 57,91 3,05 0,16 4,3 0,222 SCR-092 JAPONESES 3,05 6,1 3,05 0,274 2,4 0,307 und 9,14 13,72 4,58 0,215 1,8 0,241 und 27,43 30,48 3,05 0,23 0,7 0,24 und 92,96 96,01 3,05 0,373 1,2 0,39 und 109,73 112,78 3,05 0,192 1,4 0,212 und 117,35 124,97 7,62 0,359 3,4 0,407 SCR-093 JAPONESES 59,44 64,01 4,57 0,432 0,3 0,436 SCR-094 JAPONESES 50,29 60,96 10,67 0,307 1 0,321 und 64,01 70,1 6,09 0,292 0,7 0,302 und 73,15 77,72 4,57 0,141 0,4 0,146 und 82,3 94,49 12,19 1,128 1,8 1,154 Einschl. 86,87 89,92 3,05 2,665 2,2 2,696 SCR-095 JAPONESES 36,58 56,39 19,81 0,664 8,8 0,791 Einschl. 36,58 38,1 1,52 4,47 17,6 4,721

VANCOUVER, 3. Juli 2019 - Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO; OTCQB: SMOFF; FRA: 23SP) ("Sonoro" und das "Unternehmen") berichtet, dass die Analyseergebnisse für die letzten 15 Bohrungen des Phase-II-Bohrprogramms auf Cerro Caliche eingetroffen sind. Damit hat Sonoro jetzt insgesamt über 96 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 10.328 m niedergebracht. Das Programm hat die von den früheren Betreibern identifizierte Goldvererzung bestätigt und die Ausmaße aller vererzten Zonen beachtlich vergrößert.Innerhalb der Central Zone haben die Bohrungen einen 1,3 km langen und bis zu 0,6 km breiten Sektor aufgezeigt, der sich aus Japoneses, Chinos NW, Cuervos und Buena Vista zusammensetzt. Er besitzt in geringer Tiefe liegende Goldvererzungszonen und Goldgehalte sowie Abschnitte, die jenen in anderen Goldminen mit Haufenlaugung in der Region ähnlich sind. Die Zone Cabeza Blanca-El Colorado-Guadalupe, die 750 m westlich der Central Zone liegt, zeigt eine ähnliche Vererzung über eine Streichlänge von 1 km. In einem Umkreis von 1,5 km um die Central Zone wurden 7 weitere vererzte Zonen auf Abejas, Rincon, Gloria, Veta de Oro, Chinos Altos, La Espanola und Buena Suerte erbohrt. Alle diese Zonen zeigen das Potenzial für eine Erweiterung."Der erfolgreiche Abschluss des Phase-II-Bohrprogramms hat Sonoro die Vergabe eines Auftrags für einen NI 43-101 konformen technischen Bericht an ein Team unabhängiger Geologen ermöglicht, um das Ressourcenpotenzial für Cerro Caliche abzuschätzen," sagte Kenneth MacLeod, President und CEO von Sonoro. "Nach Erhalt des genannten technischen Berichts plant Sonoro eine umfassende Prüfung der Daten, um den Umfang und das Ausmaß eines Phase-III-Bohrprogramms zu bestimmen."Die Analyseergebnisse der letzten 15 Bohrungen setzten die Erweiterung der Gold- und Silbervererzung in der und im Umkreis der früher identifizierten Central Zone auf Japoneses, Chinos NW und Buena Vista fort und bestätigten die Kontinuität der Vererzung zwischen diesen Zonen und in Bereichen innerhalb dieser Zonen, die bisher nicht abgebohrt worden sind.Zur Ansicht einer Karte mit allen Bohrungen und für eine Karte mit den Bohrungen in den Central Zones klicken Sie bitte auf die Internetlinks in der originalen englischen Pressemitteilung, oder besuchen Sonoros Webseite: www.sonorometals.com- Infill-Bohrung SCR-094 lieferte 1,154 g/t AuÄq über 12,19 m am NW-Ende der Zone Japoneses.- Infill-Bohrung SCR-095 lieferte 0,791 g/t AuÄq über 19,81 m am Nordende der Zone Japoneses.- Infill-Bohrung SCR-089 lieferte 0,657 g/t AuÄq über 22,86 m in der Zone Chinos NW.- Infill-Bohrung SCR-083 lieferte 0,747 g/t AuÄq über 22,86 m an der Westseite der Zone Japoneses.- Infill-Bohrung SCR-084 lieferte 0,704 g/t AuÄq über 15,24 m im Norden der Zone Japoneses.Die Bohrungen SCR-081, 082, 083, 092, 093 und 094 wurden an der Westseite von Japoneses in Richtung der Nordwestregion der Zone niedergebracht. Die Bohrungen SCR-093 und 094 waren Bohrungen, die paarweise von der gleichen Bohrstelle mit einem Neigungswinkel von 45 Grad in die entgegengesetzten Richtungen niedergebracht wurden. SCR-093 durchteufte 4,57 m mit 0,436 g/t AuÄq und SCR-094 lieferte 1,154 g/t AuÄq über 12,9 m. SCR-093s Endtiefe überlappt SCR-095s Endtiefe, was diese drei Bohrungen einschließlich SCR-094 im Profischnitt in einer Linie ausrichtet. Zur Ansicht des Profilschnittes Japoneses bitte auf den Internetlink in der originalen englischen Pressemitteilung klicken. Diese Bohrungen liegen am Nordende der Goldvererzungszone Japoneses, die offenbleibt und deren Überprüfung Sonoro mittels zukünftiger Bohrungen plant.Die Bohrung SCR-084 wurde im nördlichen Zentralteil der Zone Japoneses niedergebracht und durchteufte 15,24 m mit 0.704 g/t AuÄq einschließlich eines Ganges mit 2,93 g/t Au und 33,6 g/t Ag über 1,53 m. Die Bohrungen SCR-085, 088, 089, 090 und 091 überprüften den Bereich zwischen den Zonen Japoneses und Chinos NW und zeigten, dass sich die Vererzung zwischen den zwei Zonen fortsetzt. Die Bohrungen SCR-086 und 087 wurden niedergebracht, um die Verbindung zwischen den Zonen Japoneses und Cuervos auszufüllen, die weniger mächtige Abschnitte aufweisen.Dieses Bohrprogramm hat gezeigt, dass die vererzten Zonen eine gute Kontinuität in Streichrichtung besitzen und diese Zonen für eine mögliche Erweiterung offen sind. Die Streichlänge von Japoneses durch die Zone Cuervos beträgt über 1.100 m und mit Hinzunahme von Boluditos und Chinos NW ist sie ungefähr 1.300 m lang und 400 m breit.Die historische Zone Cabeza Blanca besitzt jetzt eine Streichlänge von 1.000 m einschließlich der Gangzonen El Colorado, wobei einige dieser Zonen höhere Gehalte haben. Die Breite der Zone Cabeza Blanca liegt bei ungefähr 20 m mit einigen zusätzlichen vererzten Bereichen entlang der Zone im Erzgang Guadalupe. Man glaubt, dass das Potenzial für eine Erweiterung dieses Vererzungsgebietes sehr groß ist und es für Erweiterungen nach Norden und Süden offenbleibt.Im Rahmen des Phase-II-Programms wurden bis dato 96 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 10.328 m niedergebracht und analysiert. Die durchschnittliche Länge der Bohrungen beträgt 107,6 m. Alle Bohrungen sind geneigt. Die Kombination der historischen mit der aktuellen Exploration umfasst jetzt 212 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 23.679 m sowie 6.000 übertägig entnommene Proben.Die folgende Tabelle zeigt die vererzten Abschnitte der letzten 15 Bohrungen.Die Bohrproben wurden mittels eines Luftstrom-Fliehkraftabscheiders gesammelt und anschließen in einem Splitter geviertelt. Die geviertelten Proben wurden in Plastiksäcke mit doppelter Kennzeichnung verpackt und verschlossen. Der Probengruppe wurden Leerproben, Standards und Doppelproben hinzugefügt. Die Proben werden von ALS-Chemex abgeholt und direkt zum Vorbereitungslabor in Hermosillo, Sonora, gebracht.Im Labor wird ein Teil der Probe zu einem feinen Pulver reduziert, wovon 200 Gramm an das Analyselabor der ALS-Chemex in Vancouver geschickt werden. 30 Gramm werden für die Brandprobe auf Gold verwendet. Das angefallene Probierkorn wird in Säuren aufgelöst und der Goldgehalt mittels Atomabsorption bestimmt. Eine weitere Probenmenge wird in einem Gemisch aus vier Säuren für die ICP-Multielementanalysen aufgelöst.Cerro Caliche liegt ungefähr 45 km südöstlich von Magdalena de Kino im Mega-Bezirk Cucurpe-Sonora des mexikanischen Bundesstaates Sonora. Mehrere historische Untertageminen wurden auf der Konzession betrieben einschließlich Cabeza Blanca, Los Cuervos, Japoneses, Las Abejas, Boluditos, El Colorado, Veta de Oro und Espanola. Die Vererzungstypen des Mega-Bezirks Cucurpe-Sonora umfassen Varianten von epithermalen niedrig sulfidierten Erzgängen und damit in Zusammenhang stehender vererzter Intrusionsgänge und zugehöriger Vulkankuppen. Stellenweise alterierte felsische Intrusionsgänge kreuzen die vererzten Metasedimentgesteine und könnten mit der Vererzung in den Intrusionsgängen und den Metasedimentgesteinen in Zusammenhang stehen.Die Wirtsgesteine umfassen jurassische bis kretazische Metasedimentgesteine einschließlich Tonschiefer, Schiefer, Quarzit, Kalkstein, Quarzgeröllkonglomerat und Andesit. Jüngere Intrusionsgesteine setzen sich zusammen aus mittelkörnigen Granodiorit in den westlichen Teilen des Projekts in der Nähe der Mine Cabeza Blanca. Es scheint, dass die Erzgänge den Intrusionsstock durchziehen und weit verbreitet umwandeln. Der Rhyolith kommt in Form unregelmäßiger Körper vor, die in größeren Höhen im Nordteil der Konzession verbreitet sind einschließlich des Gebiets Rincon, wo er in Form von Effusionen, Lagergängen, Intrusionsgängen und Rhyolithkuppen vorkommt. Ein Teil des Rhyoliths ist vererzt und scheint mit der epithermalen Goldvererzung auf dem Projekt in Zusammenhang zu stehen.Stephen Kenwood, P. Geo., ein Director von Sonoro, ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person. Er hat diese Pressemitteilung gelesen und übernimmt dafür die Verantwortung. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vorkommen einer Vererzung in historischen Minen neben oder auf Cerro Caliche nicht unbedingt ein Anzeichen einer Goldvererzung auf den sich in Unternehmensbesitz befindlichen Konzessionen ist. Sonoro Metals Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von sich in der Explorationsphase befindlichen Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die sehr erfahrenen Betriebs- und Managementteams können Erfolge bei der Entdeckung und Entwicklung von Rohstofflagerstätten vorweisen.Sonoro Metals Corp.Kenneth MacLeod, President u. CEOBill Campbell, Corporate CommunicationsTel. +1-604-565 5609bill@sonorometals.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.