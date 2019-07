Infografik: Platin ist mehr als ein Edelmetall

Innerhalb der Hierarchie der Edelmetalle gibt es nur ein Metall, das argumentativ über Gold stehen könnte und das ist Platin. Dies sei größtenteils der Seltenheit des Metalls zuzuschreiben, so schreibt Visual Capitalist . Der Wert des Platins geht über den bloßen Wert eines Edelmetalls hinaus, da es bestimmte Eigenschaften besitzt, die es in der heutigen Wirtschaft unabdingbar machen.Anhand einer Infografik, die vom World Platinum Investment Council zur Verfügung gestellt wurde, werden die spezifischen Charakteristika des Metalls und dessen Verwendung im Produktions-, Gesundheits-, Umwelt- und Energiesektor dargestellt.Die Eigenschaften des Platins als Katalysator sind für die Produktion von Düngemitteln äußerst wichtig. Im Besonderen ebnete die Effizienz, mit der Ammoniak unter Verwendung von Platinkatalysatoren zu Salpetersäure umgewandelt wird, den Weg zur großflächigen Düngerproduktion.Platin gilt als biologisch kompatibles Metall, da es ungiftig und stabil ist. Es reagiert nicht negativ mit Gewebe oder beeinflusst dies auf irgendeine Art negativ. Deshalb ist es das ideale Material für medizinische Gerätschaften.Cisplatin beispielsweise, ein Bestandteil des Platins, schadet einer bestimmten Art von Krebszellen, während andere gesunde Zellen davon unberührt bleiben.Das Metall ist ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung von energieeffizientem Fieberglas und wird in Katalysatoren von Auspuffsystemen benzinbetriebener Fahrzeuge verwenden, um die Schadstoffe zu vermindern, die ausgestoßen werden.Die Eigenschaften des Platins als Katalysator machen es von enormer Wichtigkeit bei der Reinigung von Luftverschmutzungen, der Produktion von erneuerbarem Wasserstoff sowie Brennstoffzellen.Die Elektrolyse, bei der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird, funktioniert am Besten unter Verwendung von Platinelektroden. Brennstoffzellen gelten als die ideale Energieart, um die neue Generation emissionsfreie Fahrzeuge anzutreiben.© Redaktion GoldSeiten.de