Sonoro Metals legt Technischen Bericht nach NI 43-101 für Cerro Caliche-Projekt vor

KategorieTonnen Durchschnittsgehalt Enthaltenes Metall

(000)

AuEq Au Ag AuEq Au Ag

(g/t) (g/t) (g/t) (koz)* (koz(koz)

)



Abgeleite11.470 0,545 0,495 4,3 201 183 1.601

t

[*koz = Kilounzen]

VANCOUVER, 26. Juli 2019 - Sonoro Metals Corp. (Sonoro oder das Unternehmen) (TSXV: SMO) (OTCQB: SMOFF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Technischen Bericht nach National Instrument 43-101 für ihr Goldprojekt Cerro Caliche auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter www.sonorometals.com eingereicht hat.Der unabhängige Technische Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on the Cerro Caliche Gold Project, Cucurpe Mining District of Sonora State, Northwestern Mexico vom 26. Juli 2019 (der Technische Bericht) wurde von den Sachkundigen Derrick Strickland, P.Geo. und Robert Sim, P.Geo., Sim Geological Inc. erstellt.Hinweis: Die Schätzungen in der obigen Tabelle sind auf die $1.500/oz Au innerhalb der Grube begrenzt. Der Base Case Cut-off-Gehalt beträgt 0,25 g/t Goldäquivalent (AuEq), wobei AuEq = Au g/t + (Ag g/t x 0,01133). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da die Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen ist. Für das Cerro Caliche-Projekt liegen keine Schätzungen der Mineralreserven vor. Es wird mit hinreichender Sicherheit erwartet, dass ein Großteil der Abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration möglicherweise in Angezeigte (oder Gemessene) Mineralressourcen umgewandelt werden kann.Der Präsident und CEO von Sonoro, Kenneth MacLeod, erklärte dazu: Die Erstellung einer ersten Bestandsaufnahme der Mineralressourcen bei Cerro Caliche bietet eine solide Grundlage, von der aus die Mineralisierung entlang des Streichens und in die Tiefe aus vielen der im Technischen Bericht dokumentierten mineralisierten Zonen erweitert werden kann. Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass viele der im Technischen Bericht enthaltenen Empfehlungen entweder aktiv verfolgt oder in Kürze umgesetzt werden, einschließlich metallurgischer Tests, 3D-Modellierung der Struktur und eines 7.000-Meter-Bohrprogramms mit Diamantbohrungen und Bohrungen mit Umkehrspülung, um das Vertrauen in die bekannte Mineralisierung zu erhöhen und Möglichkeiten einer Erweiterung der bekannten Mineralisierung zu untersuchen.Die Schätzung der mineralischen Ressourcen stützt sich auf insgesamt 21.091 Meter Bohrungen mit Umkehrspülung in 200 Bohrlöchern. Davon wurden 10.328 Meter in 96 Löchern von Sonoro gebohrt, plus 7.725 Meter in 86 Löchern von Corex Gold und 3.038 Meter in 18 Löchern von Paget Southern, beide ehemalige Betreiber des Cerro Caliche-Projekts. Die berichteten mineralischen Ressourcen wurden anhand eines dreidimensionalen Blockmodells mit einer Blocknenngröße von 6 x 6 x 5 Metern (L x B x H) geschätzt. Die von der Oberfläche aus angesetzten Bohrlöcher dringen in die steil abfallenden mineralisierten Zonen bis in Tiefen von, in der Regel, 125 Metern unter der Oberfläche ein, aber mehrere Löcher haben die Goldmineralisierung bis in Tiefen von fast 200 Metern unter der Oberfläche durchschnitten.Die Ressourcenschätzung wurde unter Verwendung von Bohrlochproben-Assay-Ergebnissen und der Interpretation eines geologischen Modells erstellt, das sich auf die räumliche Verteilung von Gold und Silber bezieht. Die Interpolationseigenschaften werden auf der Grundlage der Geologie, des Bohrlochabstands und der geostatistische Analyse der Daten definiert. Die Auswirkungen potenziell anomaler hochwertiger Probendaten, die in Abständen von 1,5 Metern zusammengefasst sind, werden sowohl durch traditionelles Top-Cutting als auch durch Begrenzung des Einwirkungsabstandes bei der Blockgradinterpolation kontrolliert.Blockqualitäten werden mit normalem Kriging geschätzt und wurden mit einer Kombination aus visuellen und statistischen Methoden validiert. Mineralressourcen der Abgeleiteten Kategorie erstrecken sich über eine maximale Entfernung von 100 Metern von einem Bohrloch.Die Schätzung der mineralischen Ressourcen ist innerhalb eines Grubenmantels begrenzt, um begründete Perspektiven für einen späteren wirtschaftlichen Abbau zu schaffen. Der Grubenmantel wurde unter Verwendung der folgenden prognostizierten technischen und wirtschaftlichen Parameter erstellt:- Bergbau (Tagebau) ---1,75 US$/t- Verarbeitung ----6,80 US$/t- Allgemeine und Verwaltungskosten-1,50 USD/t- Goldpreis -----US$1.500/oz- Silberpreis ----US$17,00/oz- Gold-Rückgewinnungsverfahren --72%- Silber-Rückgewinnungsverfahren- -30%- Spezifisches Gewicht---2,50- Grubenneigung ----50 Grad- Goldäquivalenzberechnung --AuEq = Au g/t + (Ag g/t x 0,1133)- Base Case Cut-off-Gehalt---0,25 g/t AuEqDie Lagerstätte Cerro Caliche weist Merkmale auf, die typisch für epithermale Lagerstätten mit geringer Sulfidierung sind. Mineralisierte Zonen sind oft strukturell kontrolliert und erstrecken sich über Streichlängen von bis zu 1 km und in Tiefen bis zu 200 m unter die Oberfläche.Viele der mineralisierten Zonen bleiben entlang des Streichens und in der Tiefe offen. Zahlreiche weitere mineralisierte Zonen wurden durch Oberflächenkartierungen und geochemische Gesteinsproben identifiziert.Die Mehrheit der Gesteine, in denen sich die mineralischen Ressourcen bei Cero Caliche befinden, ist stark oxidiert, und es ist wahrscheinlich, dass die Lagerstätte für kostengünstige Haufenlaugen-Extraktionsverfahren geeignet ist. Es gibt mehrere nahegelegene Lagerstätten mit ähnlichen geologischen Eigenschaften, auf denen derzeit Gold und Silber durch Haufenlaugen-Extraktion gewonnen wird.Gestützt auf die Auswertung der verfügbaren Daten aus dem Cerro Caliche-Projekt haben die Autoren des Technischen Berichts die folgenden Schlussfolgerungen gezogen:- Die Lagerstätte Cerro Caliche weist Merkmale auf, die typisch für epithermale Lagerstätten mit geringer Sulfidierung sind. Mineralisierte Zonen sind oft strukturell kontrolliert und erstrecken sich über Streichlängen von bis zu 1 km und in Tiefen bis zu 200 m unter die Oberfläche.- Viele der mineralisierten Zonen bleiben entlang des Streichens und in der Tiefe offen. Zahlreiche weitere mineralisierte Zonen wurden durch Oberflächenkartierungen und geochemische Gesteinsproben identifiziert.- Die von Sonoro und den früheren Betreibern der Liegenschaft durchgeführten Explorationsarbeiten folgten Industriestandards, und die daraus resultierende Datenbank gilt als zuverlässig genug, um die Schätzungen von Mineralressourcen zu unterstützen.- Die bisherigen Bohrungen haben eine geschätzte Abgeleitete Mineralressource von 11,5 Mio. Tonnen bei einem durchschnittlichen Gehalt von 0,495 g/t Gold und 4,3 g/t Silber ergeben. Es wird davon ausgegangen, dass die mineralische Ressource potenziell für Tagebauförderverfahren geeignet ist.- Erst kürzlich wurden erste metallurgische Testarbeiten von Sonoro eingeleitet. Die Mehrheit der Gesteine, in denen sich die mineralischen Ressourcen bei Cerro Caliche befinden, ist stark oxidiert, und es ist wahrscheinlich, dass die Lagerstätte für kostengünstige Haufenlaugen-Extraktionsmethoden geeignet ist. Es gibt mehrere nahegelegen Lagerstätten mit ähnlichen geologischen Eigenschaften, auf denen derzeit Gold und Silber durch Haufenlaugen-Extraktion gewonnen wird.- Den Autoren des Technischen Berichts sind keine Faktoren in Bezug auf metallurgische, ökologische, zulassungsrelevante, rechtliche, Titel-, Steuer-, sozioökonomische, Marketing- oder politische Fragen bekannt, die die Schätzungen der Mineralressourcen erheblich beeinflussen könnten.Auf der Grundlage der Überprüfung der bereitgestellten Daten empfehlen die Autoren die folgenden nächsten Schritte, um das Cerro Caliche-Projekt voranzubringen:- Durchführung eines Bohrprogramms, das Folgendes beinhaltet:o Ein 500 m Infill-Bohrprogramm mit einem Kern mit großem Durchmesser (PQ), um wertvolle Struktur- und Mineralisierungsinformationen bereitzustellen.o Ein 6.500 m Bohrprogramm mit Umkehrspülung, um das Vertrauen in die bekannte Mineralressource zu erhöhen und die Möglichkeit einer Erweiterung der bekannten Mineralisierung zu erkunden.- Durchführung einer detaillierten metallurgischen Analyse des bekannten mineralisierten Bereichs.- Überprüfung der vorhandenen Daten, um die Geologie, Alteration, Beobachtungen und bekannte Strukturen in ein 3D-Modell zu integrieren. Dies wird dazu beitragen, Bereiche für eine mögliche Expansion zu erschließen.- Fortsetzung der Suche nach Erweiterungen bestehender mineralisierter Zonen.- Bohren einer Reihe von Diamantbohrlöchern in jeder mineralisierten Zone, um zusätzliche Informationen über geologische und metallurgische Eigenschaften zu erhalten.- Durchführung einer Reihe von Analysen mit cyanidlöslichem Gold an einer ausgewählten Reihe von Proben, um die Art und Verteilung von löslichem Gold besser zu verstehen.- Es sollte versucht werden, die von Cambior ermittelten älteren Bohrdaten zu finden.Die 1.350 Hektar großen Cerro Caliche-Konzessionen liegen 45 Kilometer südöstlich von Magdalena de Kino im Großraum Cucurpe-Sonora in Sonora, Mexiko. In der Konzession wurden mehrere historische Untertagebergwerke erschlossen, darunter Cabeza Blanca, Los Cuervos, Japoneses, Las Abejas, Boluditos, El Colorado, Veta de Oro und Espanola. Die Mineralisierungstypen des Großraums Cucurpe-Sonora umfassen Varianten epithermaler Adern mit geringer Sulfidierung und verwandter mineralisierter Deiche und zugehöriger vulkanischer Dome. Lokale alterierte felsische Deiche durchschnitten die mineralisierten metasedimentären Gesteinseinheiten und sind möglicherweise sowohl in den Deichen als auch in den metasedimentären Gesteinen mit der Mineralisierung verbunden.Zu den Wirtsgesteinen gehören jura-kreidezeitliche metasedimentäre Gesteinseinheiten wie Argillit, Schiefer, Quarzit, Kalkstein, Quarzstein-Konglomerat und Andesit. Jüngeres Intrusionsgestein aus mittelgrobkörnigem Granodiorit-Granit ist in den westlichen Teilen der Konzessionen in der Nähe der historischen Mine Cabeza Blanca vorhanden. Es ist offensichtlich, dass die Aderung den Intrusivstock tiefgreifend durchschneidet und alteriert. Rhyolith tritt in unregelmäßigen Körpern auf, die in höheren Lagen im nördlichen Teil der Konzession verteilt sind, einschließlich des Rincon-Gebietes, wo er in Form von Ergussgestein, Lagergängen, Deichen und Rhyolithkuppeln auftritt. Ein Teil des Rhyoliths ist mineralisiert und scheint auf der gesamten Liegenschaft mit der epithermalen Goldmineralisierung verbunden zu sein.Robert Sim, P.Geo., ein Sachkundiger im Sinne von NI 43-101, ist für die Schätzung der in dieser Pressemitteilung dargestellten Mineralressourcen verantwortlich und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung insofern überprüft, verifiziert und genehmigt, als sie sich auf die Schätzung der Mineralressourcen bezieht.Stephen Kenwood, P. Geo., ein Direktor von Sonoro, ist ein Sachkundiger im Rahmen von National Instrument 43-101 und hat diese Pressemitteilung gelesen und genehmigt. Sonoro Metals Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit zwei Edelmetall-Liegenschaften im Explorationsstadium im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Das Unternehmen verfügt über sehr erfahrene Betriebs- und Managementteams mit nachgewiesenen Erfolgen bei der Entdeckung und Erschließung von Lagerstätten natürlicher Ressourcen.Im Namen des Vorstands der Sonoro Metals Corp.Für: Kenneth MacLeod-KENNETH MACLEOD, Präsident & CEOSonoro Metals Corp.Tel: (604) 632-1764E-Mail: info@sonorometals.comVorsichtshinweise für zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung, die sich unter anderem auf den Plan des Unternehmens beziehen, seine Explorations- und metallurgischen Testaktivitäten auf der Cerro Caliche Group of Concessions in der Gemeinde Cucurpe, Sonora, Mexiko, fortzusetzen, einschließlich der Überzeugung, dass ein Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration in angezeigte (oder gemessene) Mineralressourcen umgewandelt werden könnte. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass solche Aussagen unter den gegenwärtigen Umständen angemessen sind, kann sie nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind; sie sind im Allgemeinen, aber nicht immer, gekennzeichnet durch die Worte "erwarten", "planen", "antizipieren", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen", "Projekte", "Ziele", "potenziell", "Ziel", "objektiv", "prospektiv" und ähnliche Ausdrücke, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "werden", "würden", " möglicherweise", "können", "könnten" oder "sollten" eintreten, oder sind solche Aussagen, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen warnt davor, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen beruhen und mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, einschließlich der Möglichkeit ungünstiger Zwischenergebnisse bei der Exploration, dem Fehlen einer ausreichenden zukünftigen Finanzierung zur Durchführung von Explorationsplänen und unvorhergesehenen Änderungen der gesetzlichen, regulatorischen und genehmigungsrechtlichen Anforderungen für die Explorationsprogramme des Unternehmens. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich oder durch die Richtlinien der TSX Venture Exchange vorgeschrieben. 