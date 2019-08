Bear Creek - Bullen im Lauf

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Bear Creek Mining Corp. stand Ende des Handelsmonats Juni vor einer Entscheidung. Dementsprechend coverten wir den Titel am 26.06. und wagten im Rahmen es Pullbacks die Erwägung einer weiteren Performance, sofern die Abwärtstrendlinie sowie das Level von 1,35 USD überwunden werden könnte. So geschehen drehten die Notierungen kräftig auf und erreichten beinahe das Level von 2,00 USD. Widmen wir uns daher den Details im Nachgang.Die erfreuliche Nachricht der vergangenen Analyse betraf bekanntermaßen die Rückkehr über die durchaus psychologisch wichtige Marke von 1,00 USD. Das dauerhafte Abtauchen ins Penny-Stock-Universum wurde folglich verhindert und die Notierungen drehten noch vor einem Test der Unterstützung von 1,10 USD wieder auf. Zum Start in den Juli am 01.07. wurde dabei ein Reaktionstief bei 1,14 USD ausgebildet, bevor im Anschluss die Kurse bis über das Trigger-Level von 1,35 USD hinausschossen.Der angedachte Pullback erwies sich als Kaufgelegenheit und so erreichten die Anteilsscheine im Hoch ein Niveau bei 1,91 USD. Seither wird auf hohem Niveau konsolidiert und einer weiteren Performance steht nichts im Weg. Sollte es wider Erwarten zu einem Test des Niveaus bei 1,50 USD kommen, wäre dieses Kurslevel als erhöhte Nachkaufchance anzusehen, um im weiteren Verlauf die Marke von 1,91 USD bzw. speziell 2,00 USD anzusteuern.Oberhalb von 2,00 USD erlaubt sich weiteres Potenzial bis zur Region von 2,70 bis 2,90 USD. Das Reversal vom Juni/Juli dürfte daher seine Fortsetzung finden. Ganz anders schaut es natürlich aus, sofern die Bären doch wieder zu viel Druck ausüben. Vorsicht wäre in diesem Kontext bereits bei Notierungen unter 1,50 USD angebracht, da in diesem Fall weitere Rücksetzer bis 1,30 USD sowie dem folgend bis 1,10 USD nicht auszuschließen wären. Das Tauziehen zwischen Bullen und Bären würde in diesem Fall ein neues Kapitel aufschlagen.Erneut sollten selbst kurzfristig Gewinnmitnahmen das generell positive Bild nicht stören. Oberhalb von 1,50 USD ist die Aktie grandios abgesichert und eine mittelfristige Performance über das letzte Bewegungshoch bei 1,91 USD anzunehmen. Oberhalb dessen erlauben sich kurzfristige Zugewinne bis 2,00 USD, um danach in Richtung 2,70 bis 2,90 USD zu streben.Rücksetzer bis 1,50 USD wären augenblicklich schon überraschend. Speziell darunter dürften die Bären aber wieder mehr wie hoffen, sodass es mit gestaffelten Abgaben bis 1,30 USD und darunter bis zum Niveau bei 1,10 USD anzunehmen. Unterhalb dessen würde es gar brenzlig werden, da dann wieder das Penny-Stock-Universum auf die Agenda rücken dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.