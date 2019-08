Indien: Goldimporte im Juli gesunken

Indiens Goldimporte im Juli 2019 sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 55% auf den tiefsten Stand seit drei Jahren, so Reuters unter Berufung einer Regierungsquelle. Die Nachfrage wurde durch eine Rally des inländischen Goldpreises und einer Erhöhung der Importzölle verringert.Indien importierte im siebten Monat des Jahres 39,66 Tonnen Gold. Im letzten Jahr waren es der Quelle von Reuters zufolge noch 88,16 Tonnen. Der Wert der Importe sank ebenfalls um 42% auf 1,71 Milliarden Dollar.Die überraschende Erhöhung der Importsteuer und der Preisanstieg wirkten sich negativ auf die Nachfrage im letzten Monat aus, so Mukesh Kothari, Direktor des Edelmetallhandels RiddiSiddhi Bullions in Mumbai. "Auch im August werden die Importe viel niedriger sein als letztes Jahr. Die Nachfrage steigt nicht", fügte er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de