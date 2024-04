Texas sieht digitales Golddepot als potentiellen MLM-Betrug

Laut Kitco News hat die texanische Wertpapieraufsichtsbehörde einen digitalen Goldtresor stillgelegt, den sie für ein illegales internationales Multi-Level-Marketing (MLM) hält, wie aus einer kürzlich auf ihrer Website veröffentlichten Durchsetzungsmaßnahme hervorgehen soll. "Wertpapierkommissar Travis J. Iles hat eine dringende Unterlassungsverfügung erlassen, um ein internationales Multi-Level-Marketing-System zu stoppen, das Texanern die Möglichkeit bietet, in einen digitalen Goldtresor zu investieren", hieß es in der Verfügung.Laut der Wertpapieraufsichtsbehörde warb die Billionico Academy "zunächst als Bildungsplattform, die Lernmodule verkaufte", doch am 19. April 2024 begann das Unternehmen damit, Investitionen in "einen digitalen Tresor für Gold, der von Auratus, einem angeblich in Hongkong ansässigen Edelmetallunternehmen, ausgegeben wurde", zu bewerben. "In der einstweiligen Verfügung wird behauptet, dass die Investitionen in Texas illegal und in betrügerischer Absicht angeboten werden und dass den Beklagten unmittelbarer und irreparabler öffentlicher Schaden droht", geht es aus dem Schreiben hervor.In der Verfügung wird Auratus vorgeworfen, Kunden der Billionico Academy Investitionen in digitale Goldtresore angeboten zu haben. Die Investitionsspanne reichte von 150 Euro für einen digitalen Goldtresor mit einem Fassungsvermögen von 4,29 Gramm bis zu 10.000 Euro für einen Tresor mit einem Fassungsvermögen von 285,71 Gramm. "Nach dem Kauf des Produkts werden die Investoren angeblich in eine Warteschlange gestellt und erhalten nach ihrer Zulassung einen proportionalen Anteil an den passiven Erträgen, die der digitale Goldtresor erwirtschaftet", so das Schreiben. Die Anlagedauer liegt zwischen 12 und 60 Wochen."Viele seriöse Unternehmen nutzen neue Technologien, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern oder ihre Effizienz zu steigern", meinte Kommissar Iles in seiner Ankündigung. "Böswillige versuchen jedoch, das Interesse an diesen Technologien auszunutzen, um die Öffentlichkeit zu betrügen. Kleinanleger, die erwägen, in neue, komplexe oder revolutionäre Technologien zu investieren, sollten sicherstellen, dass sie die Produkte, die damit verbundenen Risiken und die Art und Weise, wie die Rendite erzielt wird, verstehen. Ebenso wichtig ist es, die Menschen zu kennen, denen man sein hart verdientes Geld anvertraut."© Redaktion GoldSeiten.de