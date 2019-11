Zijin Mining - nichts für schwache Nerven!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. wies zum Ausklang des letzten Handelsmonats ein höchst bärisches Setup auf. Mit dem Einbruch unter das Level von 0,30 EUR schien der Weg weiterer Kursverluste geebnet. Wie man anhand des aktuellen Chartbildes allerdings sieht, trumpften die Bullen auf und führten die Aktie nunmehr zum entscheidenden Widerstand bei 0,33 EUR zurück.Die zuvor gebrochene Trendlinie ist folglich nicht aufgegeben und jetzt entscheidet sich alles am aktuellen Level. Bei einer Etablierung über 0,33 EUR sollten schnelle Kurssteigerungen bis 0,38 EUR und evtl. darüber hinaus bis 0,43 EUR nicht überraschen. Allerdings frohlockt der Goldpreis selbst nicht wirklich bullisch, sodass hier neben Nerven auch höchste Vorsicht geboten ist.Denn sollten die Notierungen nochmals unter das Niveau von 0,30 EUR zurückfallen, wäre der Einbruch unter die Trendlinie seit Ende 2018 doch vollzogen und weitere Verluste bis mindestens 0,28 EUR zu erwarten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.