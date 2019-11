FE Ltd.: Phase 1 Kupfer Bohrarbeiten bei Hillside Projekt abgeschlossen

- Alle Bohrlöcher erfolgreich abgeschlossen- Ergebnisse für Anfang Januar 2020 erwartet Fe Ltd. (ASX: FEL) (FEL oder das Unternehmen) freut sich, eine Aktualisierung seiner vorherigen Pressemitteilung vom 4. November 2019 zur Verfügung zu stellen.Das Unternehmen bestätigt, dass die geplanten Bohrungen abgeschlossen wurden und die Bohrmannschaft und die Ausrüstung vor Ort demobilisiert wurden.Aus 36 Bohrlöchern wurden insgesamt 1.798 Meter gebohrt. Die Proben werden derzeit gesammelt und nach Perth transportiert, wo sie zur Probenvorbereitung und -untersuchung direkt an die ALS-Laboreinrichtung geliefert werden. Die Ergebnisse werden für Anfang Januar 2020 erwartet.Mit freundlichen Grüßen Fe Ltd. Mark HancockExecutive DirectorInvestor Relations+61 8 6181 9793ir@felimited.com.auDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!