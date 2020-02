Sonoro Metals Corp. setzt Gespräche mit EPC-Unternehmen und potenziellen Aktieninvestoren fort

VANCOUVER, 3. Februar 2020 - Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO | OTCQB: SMOFF | FRA: 23SP), ("Sonoro" oder das "Unternehmen"), gibt bekannt, dass Gespräche in Bezug auf Projektfremdfinanzierungsabkommen und Abkommen für Engineering, Procurement und Construction ("EPC", Detail-Planung und Kontrolle, Beschaffungswesen, Ausführung der Bau- und Montagearbeiten) mit in China ansässigen EPC-Unternehmen weiterhin Fortschritte machen.Entsprechend den laufenden Gesprächen mit vier in China ansässigen EPC-Unternehmen und potenziellen Aktieninvestoren informiert Sonoro über den aktuellen Stand und die Pläne für das weitere Vorgehen.Wie bereits am 23. Juli 2019 und am 23. Oktober 2019 berichtet, reisten Sonoros Chairman, John Darch, und der Director of Finance, Neil Maedel, nach Tianjin und Beijing, China, um an einer Reihe von Treffen mit EPC-Unternehmen und potenziellen Aktieninvestoren teilzunehmen, die Sonoros Vertreter in China, Dr. Wei Qian, vereinbart hatte. Dr. Wei Qian ist der Gründer und Geschäftsführer von New Tigers Technologies (NTT) mit Sitz in Suzhou, Provinz Jiangsu, Volksrepublik China.Anschließend wurde eine Absichtserklärung bezüglich der Projektfinanzierung und EPC-Dienstleistungen für die Entwicklung und den Betrieb des vom Unternehmen geplanten Pilotprojekts Cerro Caliche unterzeichnet. Zurzeit stehen drei weitere Absichtserklärungen zur Diskussion, die laut Erwartungen im kommenden Monat unterzeichnet werden, sobald alle technischen Überprüfungen abgeschlossen sind. In den letzten zehn Jahren haben zwei der vier EPC-Unternehmen bereits Bergbauprojekte finanziert und entwickelt, die von NTT vorgestellt wurden.Zurzeit ist geplant, dass die Herren Darch und Maedel zusammen mit Dr. Qian in der Woche des 16. Februars nach Beijing, China, reisen, um dort an Folgetreffen mit den EPC-Unternehmen und potenziellen Aktieninvestoren teilzunehmen. Ziel dieser Treffen ist es, die Details der jeweiligen Absichtserklärung zusammen mit weiteren Details hinsichtlich der Ortsbesichtigungen der jeweiligen EPC-Unternehmen sowie der Angebote für die Projektplanung, die Beschaffung, den Bau und die Fremdfinanzierung auszuarbeiten.Aufgrund der gesundheitlichen Bedenken im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus hat die chinesische Regierung jedoch den Reiseverkehr innerhalb des Landes eingeschränkt, und die Mitarbeiter der Unternehmen werden aufgefordert, von ihren jeweiligen Wohnsitzen aus zu arbeiten. Sollte sich demzufolge unsere geplante Reise nach China verzögern, wird Dr. Wei einen aktiven Dialog mit den Führungskräften und Projektleitern der einzelnen EPC-Unternehmen führen, bis die Treffen neu angesetzt werden können.John M. Darch, Chairman von Sonoro, kommentierte: "Das Management und die Mitarbeiter von Sonoro möchten in dieser schwierigen Zeit unser Mitgefühl und unsere Solidarität mit unseren Freunden und den Menschen in China zum Ausdruck bringen." Sonoro Metals Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von sich in der Explorationsphase befindlichen Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die sehr erfahrenen Betriebs- und Managementteams können Erfolge bei der Entdeckung und Entwicklung von Rohstofflagerstätten vorweisen.Sonoro Metals Corp.John Darch, ChairmanTel. +1-604-632 1764info@sonorometals.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO Media GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.