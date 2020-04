Goldminenaktien (HUI) - Plus 100% seit Mitte März! Gehen die Kurse jetzt durch die Decke?

Während bei den klassischen Aktienmärkten DAX, Dow & Co. noch nicht ganz klar ist, ob die Erholungsbewegung seit Mitte März ein Trendwechsel oder lediglich eine Bärenmarktrally ist, sieht die Sache beim NYSE Acra Goldbugs Index schon ganz anders aus. Nach dem Crash um 45 Prozent geht es seit dem 16. März kometenhaft um 100 Prozent nach oben. Der laufende Monat April könnte mit einem aktuellen Plus von 49 Prozent der beste Monat beim HUI-Index seit Jahren werden. Warum die ganz große Trendwende dennoch noch auf sich warten lassen, lesen Sie im Folgenden.Nach der letzten Einschätzung vom 29. März "Goldminenaktien (HUI) - Weitere 50% oder gar 100% Plus?" konnte der HUI-Index direkt um weitere 42 Prozent zulegen. Mit dem Hoch vom 23. April bei über 285 Punkten konnte der Index direkt zu den Hochs aus dem Sommer 2016 aufschließen.Doch wie schon in den letzten Analysen an dieser Stelle beschrieben und aufgezeigt, ist es auch heute eher unwahrscheinlich, dass die Kurse jetzt weiter ungebremst durch die Decke gehen. Den Grund sehen Sie im Monats-Chart. Dort ist der äußerst wichtige Widerstand seit Mitte 2013 eingezeichnet. Es deutet sich an, dass dieser Bereich nicht im ersten Anlauf überwunden werden kann. Abgesehen von einem möglichen Fehlausbruch, ist ein Scheitern des HUI an der 300er Marke bereits vorprogrammiert.Der Blick auf den Tages-Chart und speziell auf den Kursanstieg ab dem 16. März rundet diese Einschätzung ab und bestätigt sie. Der HUI sieht hier schwer nach einem impulsiven, das heißt 5-teiligen Anstieg aus, der sich mit dem jüngsten Jahreshoch in der Teilwelle 3 befindet.Nach einer Gegenbewegung im Rahmen der Welle 4 könnte der HUI während der Welle 5 kurz und schmerzlos sowie kurzfristig in den Bereich von über 300 Punkten (ggf. auch 310/315) vordringen. Doch so oder so muss ab dann der stark überkaufte Zustand in Form einer Gegenbewegung zurück auf ca. 240/220 Punkte abgebaut werden. Erst danach hat der HUI dann reelle Chancen die 300 Punkte Marke nachhaltig zu knacken und in Richtung 400 Punkte vorzudringen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.