Sonoro Metals Corp. veröffentlicht Projektentwicklungsbericht für Cerro Caliche

- Bericht hebt Potenzial für hochgradige Goldzonen in der Tiefe hervorVANCOUVER, 28. April 2020 - Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO | OTCQB: SMOFF | FRA: 23SP) ("Sonoro" oder das "Unternehmen") gibt die Veröffentlichung des Projektentwicklungsberichts für Cerro Caliche bekannt. Der Bericht fasst die Ergebnisse der Arbeiten zur Verbesserung der Kenntnis des vererzten Systems, das Cerro Caliche beherbergt, und zur Verfeinerung des Explorationsmodells zusammen, um sicherzustellen, dass zukünftige Explorationsaktivitäten zunehmend kostengünstiger und letztendlich erfolgreich sind. In dem Bericht werden auch die regionale Geologie und die Geologie der Liegenschaft, die kartierte Zonierung des gering sulfidierten Epithermalsystems in Cerro Caliche und das damit in Zusammenhang stehende Potenzial für signifikant höhere Gehalte in der Tiefe bewertet. Der Bericht enthält auch ein 3D-Isopachen-Konzeptmodell des Gehalts und der Mächtigkeit, das auf bis dato niedergebrachten Bohrungen basiert.Sonoros Hauptaugenmerk lag seit Juli 2019 auf Aktivitäten zur Unterstützung des geplanten Haufenlaugungs-Pilotbetriebs (HLPO, Heap Leach Pilot Operation) sowie auf der Unterstützung der Arbeiten der in China ansässigen EPC-Unternehmen (EPC, Engineering, Procurement and Construction; Detail-Planung und Kontrolle, Beschaffungswesen, Ausführung der Bau- und Montagearbeiten) hinsichtlich der Entwicklung und Fremdfinanzierung des HLPO. Die COVID-19-Pandemie hat diese Aktivitäten verzögert, da insbesondere die derzeitigen Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 die EPC-Unternehmen daran hindern, ihre technischen Teams aus China zum Besuch des Projekts Cerro Caliche im mexikanischen Bundesstaat Sonora zu entsenden."Während wir auf die Aufhebung der Reisebeschränkungen warten, nutzen wir die Gelegenheit zur weiteren Verfeinerung unserer Kenntnis der Geologie von Cerro Caliche, um unsere Explorationsstrategie zu optimieren", sagte Kenneth MacLeod, President und CEO von Sonoro. "Dieser Bericht hebt das außergewöhnliche Potenzial sowohl für eine signifikante Erhöhung der Goldressource als auch für die Abgrenzung bedeutend höhergradige Goldzonen mittels tieferer Bohrungen hervor."Melvin Herdrick, P.Geo., Sonoros Vize President of Exploration, und Jorge Diaz, MSc., Sonoros Vize President of Operations, Co-Autoren des Berichts, erklärten: "Bei der Überprüfung der Daten ist die Allgegenwart des Goldes in den Hunderten von parallelen nach Nordwesten streichenden Quarzgängen in einem drei mal vier Kilometer umfassenden Gebiet bemerkenswert. Alle beprobten Quarzgänge enthielten mehr als 1 g/t Au. Viele lieferten hohe Gehalte im Bereich zwischen 4 g/t Au und 25 g/t Au, wobei ein Gehalt von 97 g/t Au herausragte. Unserer Ansicht nach ist es offensichtlich, dass Cerro Caliche auf einem großen hydrothermalen Goldsystem sitzt, das sowohl das Cerro Caliche als auch die benachbarten Mercedes-Bergbauregionen angereichet hat."Der Bericht kann auf der Website des Unternehmens unter folgendem Link abgerufen werden: ttps://sonorometals.com/wp-content/uploads/2020/04/Cerro-Caliche-Project-Development-Report-2020-21-1.pdfStephen Kenwood, P. Geo., ein Director von Sonoro, ist gemäß National Instrument 43-101 eine fachkundige Person. Er hat diese Pressemitteilung gelesen und übernimmt dafür die Verantwortung. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vorkommen einer Vererzung in historischen Minen neben oder auf Cerro Caliche nicht unbedingt ein Anzeichen einer Goldvererzung auf den sich in Unternehmensbesitz befindlichen Konzessionen ist.Sonoro Metals Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit zwei Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die sehr erfahrenen Betriebs- und Managementteams können Erfolge bei der Entdeckung und Entwicklung von Rohstofflagerstätten vorweisen.Im Auftrag des Board of Directors von SONORO METALS CORP.Kenneth MacleodPresident u. CEOTel. +1-604-632 1764info@sonorometals.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO Media GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.