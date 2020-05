Silber: Falsche Daten führen zu falschen Ergebnissen

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 18.Mai 2020

Silber in US-Dollar, Monatschart vom 18.Mai 2020

Wenn Sie im vorigen Jahrhundert ein unabhängiger Marktteilnehmer sein wollten, haben Sie sich entweder an einer Börse hochgearbeitet oder einen professionellen Händler als Mentor gehabt. Dann begann der Handel im Internet. Damals mussten Sie immer noch Tausende von Dollar für Live-Handelskurse, Bücher und Videos ausgeben, um sich grundlegendes Wissen anzueignen. Heute ist das Angebot von Lehrmaterialien riesig. Bildung ist leicht verfügbar, aber eines hat sich geändert. Angehende Händler und Investoren sind nicht mehr bereit, Geld für eine solide Ausbildung auszugeben.Es wird angenommen, dass alle Daten kostenlos im Internet verfügbar sind. Der Handel ist jedoch eine sehr visuelle Kunstform, die viel Bildmaterial und gute Charts erfordert. Dies macht YouTube zum wichtigsten Informationsdatenanbieter für Autodidakten. Hier gehen prinzipienbasierte Daten und Ansätze aber verloren! Wir beziehen uns nicht auf die Qualität der Daten. Wir möchten auf falsche Daten und falsche Ergebnisse hinweisen.Für die Seitenleistenauswahl bei YouTube werden Algorithmen verwendet, die nicht auf der Basis von Klicks programmiert sind. Das heißt, sobald Sie nach einem bestimmten Thema suchen, erhalten Sie keine bewerteten Referenzen anderer verwandter Produkte, die in der Seitenleiste angeboten werden. Stattdessen benutzt YouTube komplexe Algorithmen, die nur auf einem Ziel basieren: Maximierung der Verweildauer des Kunden. Wenn Sie sich ein Hundevideo ansehen, werden einfach mehr Hundevideos angeboten.Dies in der Hoffnung, dass Sie nicht die Plattform wechseln, sondern weiterhin Videos für längere Zeit auf YouTube ansehen werden. Das Ergebnis ist, dass Sie möglicherweise Informationen zu einer bestimmten Analysetechnik suchen und versuchen, herauszufinden, ob dieser Ansatz nützlich ist oder nicht. Am Ende werden Sie ein Fanatiker Ihrer spezifischen Interessenwahl, da Ihnen nur eine endlose Auswahl derselben Inhalte angeboten wird. Das bloße Volumen des gleichen Inhalts fühlt sich wie eine Bestätigung an, dass Sie den heiligen Gral gefunden haben.Der obige Wochen-Chart zeigt den letzten Trade, den wir mit Silber ausgeführt haben. Das Einstiegs-Setup wurde vorab in unserem wöchentlichen Chartbuch veröffentlicht. Einstieg am 01.05.20 bei 14,73 USD, Finanzierungsziel am 07.05.2020 bei 15,25 USD, Erstes Ziel am 11.05.2020 bei 15,60 USD, Endziel am 18.05.2020 bei 17,25 USD.Alle Ein- und Ausstiege wurden live in unserem kostenlosen Telegrammkanal veröffentlicht. Wir haben unsere „ Quad-Exit-Strategie “ angewendet. Das endgültige Ziel ergab eine Rendite von 17,11% in weniger als drei Wochen.Bei der Autodidaktik ist es hilfreich, Personen nachzuahmen, die einfache, aber präzise Daten liefern. Die Grundprinzipien des Marktverhaltens haben sich im Laufe der Zeit nicht geändert. Folglich hat das Erscheinungsdatum eines Buches oder einer Technik keinen Einfluss auf dessen Wert. Wenn überhaupt, sind ältere Materialien häufiger prinzipienbasiert.Die meisten Pädagogen versuchen, ihre Lehren zu branden, indem sie Standardmuster in ihre eigenen Namensgebungen umbenennen, was nichts anderes als Verwirrung und Täuschung bewirkt. Der Handel ist bereits eine Kunstform, was bedeutet, dass die Interpretation von Charts schwierig und nicht präzise ist. Daher ist Präzision in den rudimentären Prinzipien und grundlegenden Gemeinsamkeiten von wesentlicher Bedeutung. Nur dann können Sie von dort aus erweitern, um echte Vorteile herauszuarbeitenWir empfehlen, die wichtigen Bücher selber zu lesen, auch wenn diese nicht billig sind.Hier sind unsere Top 5 Trading und Investment Bücher für Anfänger. Teilweise gibt es hierzu auch deutsche Versionen.Wir laden auch alle neuen Händler ein, Fragen in unserem kostenlosen Telegrammkanal zu stellen. Ohne Klarheit darüber, was Märkte bewegt, findet sich ein neuer Marktteilnehmer in einem Haus ohne solides Fundament wieder. Und damit dann auch schnell unter einem einstürzenden Dach.