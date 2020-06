Guyana Goldfields: Den Zuschlag bekommt Zijin Mining Group Co. Ltd.

Wie Guyana Goldfields Inc. und Zijin Mining Group Co. Ltd. heute bekannt gaben, haben die beiden Unternehmen eine bindende Vereinbarung getroffen, wonach Zijin sämtliche ausstehende Stammaktien von Guyana übernehmen wird. Zijin zahlt 1,85 CAD in bar je ausstehender Aktie von Guyana Goldfields, damit wird das Unternehmen mit rund 323 Mio. CAD bewertet.Guyana hatte das Angebot bereits Anfang des Monats erhalten, es lag circa 35% über dem letzten Angebot von Silvercorp Zunächst hatte das Unternehmen Ende April ein Übernahmeangebot von Silvercorp erhalten, daraufhin hatte Gran Colombia Gold Anfang Mai ein Angebot vorgelegt, welches Silvercorp dann durch ein neues Angebot übertraf. In dieser Woche hatte Silvercorp gemeldet, dass man das letzte Angebot nicht weiter erhöhen werde und machte somit Platz für Zijin Mining.© Redaktion MinenPortal.de