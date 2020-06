International Tower Hill Mines mit Ausbruch und wie geht es weiter?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. wurde am 20. April mit der Chance eines Abpralls von der Unterstützung um 0,36 USD gecovert. So geschehen löste sich der Minenwert im April, um insbesondere im Mai mit einem explosiven Manöver über den Widerstand bei 0,70 USD auszubrechen. Im Anschluss an das dabei markierte Hoch bei 1,69 USD konsolidiert die Aktie seither. Sollten hierbei nochmals Notierungen über dem Level von 1,30 USD gelingen, erscheint eine weitere Performance bis 1,69 bzw. 2,00 USD durchaus denkbar.Notierungen unterhalb von 1,00 USD erlauben hingegen Rücksetzer in Richtung des Ausbruchslevels bei 0,70 USD. Dort würde dann eine interessante Pullback-Chance entstehen. Vorausgesetzt natürlich, dass die Unterstützung auch hält.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.