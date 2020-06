Megastar Development schließt Finanzierung in Höhe von 926.800 $ ab

Vancouver, 18. Juni 2020 - Megastar Development Corp. (Megastar oder das Unternehmen) (TSX-V: MDV; FWB: M5QN; OTC: MSTXF), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Gold-, Silber- und polymetallische Konzessionsgebiete im mexikanischen Oaxaca gerichtet ist, freut sich, bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 926.800 Dollar (die Platzierung) abgeschlossen hat.Gemäß den Bedingungen der Platzierung hat Megastar 11.585.000 Einheiten zum Preis von 0,08 Dollar pro Einheit (eine Einheit) begeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einer Hälfte eines nicht übertragbaren Aktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant (ein Warrant) berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,12 Dollar.Der Erlös aus der Platzierung wird zur weiteren Exploration in mehreren Konzessionsgebieten innerhalb des Gold-Silber-Gürtels im mexikanischen Oaxaca, die dem Unternehmen von Miner Zalamera S.A. de C.V. in Option vergeben wurden, verwendet. Herr David M. Jones, President von Minera Zalamera, ein Mitglied des Board of Directors sowie Explorationsleiter von Megastar, verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration und kann auf große Erfolge in Mexiko verweisen, u.a. die Entdeckung der Lagerstätte Los Filos (Equinox Gold) und zuletzt die Zielermittlungsarbeiten, die direkt zur Entdeckung der von Gold Resource Corp. (NYSE: GORO) betriebenen Mine Switchback führten. Im Fokus der Exploration stehen hochgradige Gold-Silber-Lagerstätten, die jenen bei der Mine San Jose von Fortuna Silver (TSX: FVI) sowie den Mine Arista-Switchback und Alta Gracia von Gold Resource Corp. ähnlich sind.Mit diesem zusätzlichen Kapital sind wir nun bereit, um unsere Arbeiten weiter voranzutreiben und auf den beachtlichen Ergebnissen unserer letzten Explorationsprogramme in den Konzessionsgebieten Yautepec und Magdalena aufzubauen, meint Dusan Berka, CEO von Megastar. Im Laufe des Sommers und Herbst 2019 konnte unser Team von Geologen unter der Leitung von David Jones zahlreiche Zielgebiete identifizieren, die das Unternehmen jetzt in den kommenden Monaten zur Bohrreife bringen möchte. Oaxaca hat sich als ein Gebiet von besonderem Interesse erwiesen, wobei Produktionsstätten wie die Mine San Jose von Fortuna Silver und die Mine Switchback von Gold Resource als Beispiele für das Potenzial in der Region dienen können.Die im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden, die am 18. Oktober 2020 abläuft. Die Platzierung steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Megastar Development Corp. beschäftigt sich mit der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten in Mexiko und Kanada. Megastar hat eine Option auf den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung an drei epithermalen Gold-Silber-Mineralkonzessionsgebieten in Oaxaca (Mexiko). Megastar besitzt auch eine 100-Prozent-Beteiligung an Ralleau, einer VMS/Lode Gold-Mineralkonzession im Urban Barry District, Lebel-sur-Quévillon Gebiet (Quebec), auf das DeepRock Minerals (CSE: DEEP) zurzeit eine 50-Prozent-Option hat. Für weitere Informationen werden Investoren und Aktionäre ersucht, die Website des Unternehmens unter www.megastardevelopment.com zu besuchen oder im Büro unter 604-681-1568 bzw. gebührenfrei unter 1-877-377-6222 anzurufen.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:DUSAN BERKADusan Berka, P. Eng.President & CEOMegastar Development Corp.#1450 - 789 W. Pender StreetVancouver, BC, Kanada V6C 1H2Tel.: (604) 681-1568Fax: (604) 681-8240Tel: 1-877-377-6222 (gebührenfrei)www.megastardevelopment.comTSX-V: MDV Frankfurt: M5QN OTC: MSTXFDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 