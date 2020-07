10 Gründe für den Goldbesitz

Offizielle Zinsen minus echte CPI-Inflation sind größtenteils negativ.

Sie waren noch nie zuvor so extrem negativ.

Ersparnisse zahlen deutliche, negative und zerstörerische Zinsen.

Niemals ist die Geldmenge in der Geschichte so schnell gewachsen.

Die Expansion in diesem Jahr ist mit denen der beiden letzten Regierungen gleichzusetzen.

Betrachten Sie US-amerikanische und weltweite Basis.

Die Vereinigten Staaten als Verteidiger der Freiheit sind schon lange tot.

Die USA konvertierten nach 9/11 zur Räuber-Nation.

Die weltweite Reaktion war es, ihre Systeme zu entdollarisieren.

Zentralbanken geben unglaubliche Entlastungen (Stimuli, Hilfen) aus.

Wirtschaften wurden zu Schutzbefohlenen des Staates konvertiert.

Ohne Unterstützung würden mehrere Nationen zusammenbrechen.

Die Vereinigten Staaten rufen alle, auf US-Dollar basierenden Schulden zur Einlösung nach Hause.

Börsennotierte Fonds enthalten enormes Risiko von Arbitrage.

Als nächstes könnten die Schwellenlandschulden folgen.

Primäre Silberproduzenten haben sich den Quarantänen angeschlossen.

Das Silberangebot ist deutlich gefallen.

Südafrika hat einige Goldminen geschlossen.

Die Lieferkette der Edelmetalle befindet sich inoffiziell im Streik.

Stillschweigend wurde das Einzelhandelsangebot in vielen Nationen blockiert.

Die Verwendung von doppelten Geschäftsbüchern ist verbreitet.

Sie bereiten sich mit Goldreserven auf die Rückkehr zur Solvenz vor.

Aufbau von Verwendungszwecken und Regulierungen hat Form angenommen.

Die Goldhandelsnote wird in der Blockchain-Struktur eingebettet werden.

Deckung von harten Assets folgt als Nächstes.

Globalistische Faschisten ermutigen Chaos über gesamte Wirtschaften hinweg.

Primäre Protestgruppierungen sind tatsächlich aktive Anarchisten.

Alle Regulierungen sind schädlich, während Impfstoffe lebensgefährlich sein werden.

Wirtschaftliche Quarantänen haben zahlreichen Kapitaltypen verwüstet.

Systematisches Untergraben von Assetwerten per Dekret (Sabotage).

Die gesamte weltweite Finanzstruktur beginnt, zusammenzubrechen. Besser wird es als Sabotage eines weltweiten Kartells aus Globalisten bezeichnet, die gemeinsam mit ihren faschistischen Partnern daran arbeiten. Während die gesamte Wirtschaft einbricht, die Schulden Zahlungsausfällen gegenüberstehen, die meisten Assets einbrechen und zahlreiche Haushalte Schwierigkeiten haben, steht der King Dollar einem Sonnenuntergang gegenüber; einem echten sicheren Hafen, der durchgehend begehrt wird.Dementsprechend ist der Goldpreis bereit, abzuheben. Er wird nachfolgend auch die Zündschnur für den Silberpreis entzünden. Die Nachfrage wird in die Höhe schnellen, während das Angebot eingeschränkt wird.Blicket auf den größten Betrug und Schwindel der Menschheitsgeschichte hinter dem Coronavirus. Er wurde nach der Queen von England benannt, einem primären Finanzierer. Für eine genmanipulierte Kreation meldete sie im Dezember 2018 das Coronavirus-Patent an. Die COVID-19-Entität ist vielmehr ein faschistisches Projekt, um politischen Wandel zu erzwingen, als ein tatsächlicher Virus. Die Krankheit ist eine Fata Morgana und ein übertriebener Vertreter der tiefgreifenden Angst und Furcht.Beachten Sie, dass nicht einmal 5% der Bevölkerung wissen, was ein Virus tatsächlich ist, wie dieser funktioniert, wie man ihn identifizieren kann oder am besten verhindert. Ignoranz ist der größte Verbündete dieses weltweiten Kartells.1. Die Realzinsen sind negativ.2. Gigantisches Wachstum der Geldmenge hat das Geld ruiniert.3. Vertrauen sowie Prestige des King Dollar ist verloren.4. Westliche Wirtschaften sind von Zentralbanken abhängig.5. Alle, auf US-Dollar basierende Anleihen und ETFs werden eingelöst.6. Bergbausektor kommt mit vielen Quarantänen zum Stillstand.7. Zentralbankenreserven werden von Anleihen zu Gold umgewandelt.8. Digitale Währungen entwickeln sich hin zur Golddeckung.9. Chaos entsteht auf weltweiter Basis.10. Fast alle Vermögenswerte werden zu wertlosem Unsinn.Regulierungen zur sozialen Distanzierung beabsichtigen es, die Lokalisierung einzelner Personen via Satellitensysteme zu vereinfachen. Ein großes Tracking-System ist in Planung. Die Regeln schränken außerdem die Vorteile menschlicher Interaktionen ein, wie Kontakt, Zuneigung und Berührungen. Menschen brauchen gesellschaftlichen Kontakt. Diese Regel hat nichts mit dem Schutz vor öffentlicher Ansteckung zu tun.