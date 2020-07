Serabi informiert über 2. Quartal 2020

Das in Brasilien tätige Bergbauunternehmen Serabi Gold Plc informierte heute über die Entwicklungsfortschritte sowie die Goldproduktion im zweiten Quartal 2020.Den Angaben zufolge erreichte der Ausstoß während der drei Monate 8.504 Unzen Gold. Dies bedeutet eine Produktion von 17.525 Unzen in der ersten Jahreshälfte.Während des Juniquartals konnten 43.519 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 5,85 g/t Gold abgebaut werden.Zudem konnte das Unternehmen im zweiten Quartal horizontale Entwicklung im Umfang von 3.004 Meter abschließen.Per Ende Juni verfügte Serabi über Barmittel in Höhe von 9,6 Mio. USD.© Redaktion MinenPortal.de