Zadar Ventures Ltd. schließt endgültige Vereinbarung mit XRApplied SAS ab

Vancouver, 30. Juli 2020 - Zadar Ventures Ltd. (ZAD oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit der in Sarlat-la-Canéda (Frankreich) ansässigen Firma XRApplied SAS (XRA) eine endgültige Aktientauschvereinbarung abgeschlossen hat. XRApplied ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und dem Einsatz von AR-/VR-/MR-Technologien (Augmented Reality/Virtual Reality/Mixed Reality) und verfügt über Vermögenswerte wie AR-/VR-Spiele und mobile AR-/VR-Apps.Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird ZAD alle ausstehenden Aktien von XRA erwerben und als Gegenleistung 40.000.000 Stammaktien des Unternehmens begeben. ZAD wird sich ebenfalls verpflichten, im Rahmen eines Aktienangebots einen Erlös von mindestens 500.000 USD aufzubringen. Das Unternehmen wird die Genehmigung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden für den Abschluss der Aktientauschvereinbarung und die Umfirmierung in XRApplied Technologies Inc. ersuchen.XRA hat eine einzigartige Lösung entwickelt, die die Eintrittsbarriere für XR-Technologien (Extended Reality) beseitigt und seine Kunden dabei unterstützt, zu günstigen Kosten ein ansprechendes Markenerlebnis auf mehreren Plattformen aufzubauen. Unternehmen in jeder Branche können nun Verbraucher, Mitarbeiter und Kunden über alle Plattformen mit wirkungsvollen interaktiven AR- und VR-Inhalten ansprechen. Folglich kann nun jedes Unternehmen einen einzigen Satz von Aktiva nutzen, um einzigartige E-Handelsplattformen, Präsentationen, Schulungsanwendungen, Spiele und vieles mehr - in AR/VR - aufzubauen.Mark Tommasi, Chairman des Unternehmens, erklärt: Wir freuen uns sehr, diese Fusion zu einem Zeitpunkt voranzutreiben, an dem AR-/VR-/MR-Technologien alle Industrien, wie wir sie heute kennen, revolutionieren, und wir sind fest davon überzeugt, dass wir das richtige Team und das richtige Projekt gefunden haben, um uns auf diesem Markt zu positionieren. Wir freuen uns darauf in den kommenden Monaten eine Reihe von revolutionären Geschäftsanwendungen und Verbraucherspielen im AR-/VR-/MR-Bereich auf den Markt zu bringen.Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Transaktion der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre bedarf und es keine Gewissheit gibt, dass die geplante Transaktion abgeschlossen werden kann. Das Unternehmen wird außerdem alle notwendigen Unterlagen zur Genehmigung zur Änderung des Geschäftsgegenstandes einreichen.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:Mark TommasiChairman908-510 Burrard StVancouver, B.C. V6C 2A8Tel: 604-682-1643ZAD - TSX. VZADDF. - OTCQBFrankfurt - ZAV0.FDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Informationen und mit verschiedenen Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen prognostiziert werden. Insbesondere kann nicht gewährleistet werden, dass das Unternehmen die Aktientauschvereinbarung abschließen und XRApplied übernehmen wird und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, (i) die erforderlichen Mittel für den Abschluss der Transaktion einzunehmen, (ii) die Zustimmung der Aufsichtsbehörden oder Aktionäre einzuholen oder (iii) alle Bedingungen zu erfüllen und die Transaktion abzuschließen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Wertpapiergesetzen gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!