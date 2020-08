Guyana Goldfields schließt Übernahme von Zijin Mining Group Co. Ltd. ab

Wie Zijin Mining Group Co. Ltd. gestern bekannt gab, hat das Unternehmen die Übernahme von Guyana Goldfields Inc. erfolgreich abgeschlossen.Gemäß Vereinbarung hat Zijin sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Guyana erworben. Die Aktionäre erhalten pro Guyana-Aktie 1,85 CAD in, damit wurde Guyana mit rund 323 Mio. CAD bewertet.Die Notierung der Aktien von Guyana an der TSX wird im Rahmen der Übernahme aufgehoben.© Redaktion MinenPortal.de