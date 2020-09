American Lithium produziert bei Verarbeitungstests Lithiumkarbonat aus Tongestein beim TLC Projekt

Vancouver, 10. September 2020 - American Lithium Corp. (TSXV:LI - WKN: A2DWUX - OTCQB: LIACF) (American Lithium oder das Unternehmen), eines der führenden Lithium-Explorations- und Entwicklungsunternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es auf seinem Tonopah Lithium Claims (TLC) Tongestein-Vorzeigeprojekt Lithiumkarbonat hergestellt hat.Von den McClelland Laboratories in Reno, Nevada, bei TLC gefördertes Sickerwasser wurde systematisch einem Base-Case-Prozess zur Entfernung von Verunreinigungen unterzogen, bevor das Lithiumcarbonat erfolgreich ausgefällt wurde. Dieser Meilenstein veranlasste den Beginn eines Testprogramms zur Optimierung der einzelnen Prozessschritte, um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und Abfälle zu reduzieren. Um dieses Programm zu beschleunigen wurde Dr. Jarrett Quinn, ein erfahrener Veteran im Bereich der Lithiumförderung, als metallurgischer Berater beauftragt.Dr. Quinn war als unabhängiger Berater im Lithiumbereich tätig und dort an der Planung, der Inbetriebnahme und dem Betrieb von Verarbeitungsanlagen in der Mining- und Metallurgieindustrie beteiligt. Sein akademischer und Forschungshintergrund umfasst einen Doktortitel im Bereich Mining und Werkstofftechnik von der McGill University.Dr. Quinn sagte dazu: "Das Verfahren, das wir derzeit entwickelt haben, funktioniert, aber weitere Prozesstests werden jede Stufe im Detail untersuchen, um die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprozesses zu maximieren. Gleichzeitig werden wir potenziell revolutionäre und alternative Technologien untersuchen, um das Verfahren weiterzuentwickeln".Michael Kobler, CEO von American Lithium, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, dass das Team den Meilenstein der Herstellung von Lithiumcarbonat aus unserem TLC-Erz-Sickerwasser erreicht hat. Auch wenn dies erst einmal innerhalb des Labors geschieht, ist es eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir freuen uns, diese Verfahrenstechnik unter der Leitung von Dr. Jarrett Quinn durchzuarbeiten. Seine umfassende Erfahrung in der Lithiumproduktion und der Nickel-Laterit-Ton-Minerologie läßt sich direkt auf unser Projekt anwenden. Außerdem passen seine Ausbildung, seine Erfahrung und seine Erfolgsbilanz perfekt zu diesem Projekt, und wir freuen uns, mit ihm zusammenzuarbeiten und von ihm zu lernen".Das derzeitige Testprogramm soll Informationen zum zukünftigen Aufbau und Design einer durchgängig in Betrieb laufenden Pilotanlage liefern, die für 2021/22 geplant ist. Die Pilotanlage wird den Betrieb der späteren Großanlage abbilden. Lithium ist ein wichtiges Mineral, das zukünftig auf amerikanischem Boden produziert werden soll, und das TLC-Projekt hat das Potenzial, eine kostengünstige, nachhaltige und heimische Quelle für dieses Mineral zu sein.Die sedimentäre Lithium-Entdeckung von TLC ist ein Explorations- und Erschließungsprojekt, das sich 12 Kilometer nordwestlich von Tonopah, Nev. befindet und über eine asphaltierte Straße leicht zugänglich ist. Bei den bisherigen Arbeiten wurde eine gemessene und angezeigte Ressource von 5,3 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent sowie eine zusätzliche abgeleitete Ressource von 1,7 Millionen Tonnen ermittelt, womit die Ressource des Unternehmens zu einer Handvoll potenzieller entwicklungsfähiger Lithiumlagerstätten im Westen Nordamerikas zählt. Bei TLC handelt es sich um ein oberflächennahes, relativ flach gelegenes offenes Vorkommen, welches das Unternehmen auf Grundlage einer sich im frühen Stadium befindlichen Wirtschaftsstudie im Jahr 2020 weiterentwickeln möchte. Das Projekt befindet sich etwas südlich des Solarenergiewerks Crescent Dunes, und ist damit auf Grund des Zugangs zu einer der günstigsten Stromquellen Nevadas optimal für eine zukünftige Produktion positioniert. American Lithium beschäftigt sich aktiv mit der Akquisition, Exploration und Entwicklung von Lithiumlagerstätten in miningfreundlichen Jurisdiktionen in ganz Amerika. Das Unternehmen erkundet und entwickelt derzeit das TLC-Projekt, welches sich im äußerst aussichtsreichen Lithiumdistrikt Esmeralda in Nevada befindet. TLC ist an eine gute Infrastruktur angeschlossen und liegt nur 3,5 Stunden südlich von Teslas Gigafabrik. Das Projekt befindet sich in der gleichen basalen Umgebung wie Albemarles Silver Peak-Lithiummine sowie mehrere im fortgeschritten Zustand befindliche Lagerstätten und Vorkommen, einschließlich des Rhyolite Ridge-Projekts von Ioneer Ltd. (ehemals Global Geoscience) und des Clayton Valley-Projekts von Cypress Development Corp. Die hierin enthaltenen Informationen zu metallurgischen Tests wurden von Jared Olson, Metallurgist und VP Operations McClelland Labs, einer qualifizierten Person gemäß des National Instruments 43-101, geprüft.Bitte schauen Sie sich auch unser Unternehmensvideo unter https://www.americanlithiumcorp.com/our-company an und sehen Sie sich unsere informativen kurzen Projekt-Update-Videos und zugehörige Hintergrundinformationen unter https://www.americanlithiumcorp.com/projects/tlc-nevada an.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@americanlithiumcorp.com oder besuchen Sie unsere Website unter www.americanlithiumcorp.com. Die hierin enthaltenen Informationen zu metallurgischen Tests wurden von Jared Olson, Metallurgist und VP Operations McClelland Labs, einer qualifizierten Person gemäß des National Instruments 43-101, geprüft.Bitte schauen Sie sich auch unser Unternehmensvideo unter https://www.americanlithiumcorp.com/our-company an und sehen Sie sich unsere informativen kurzen Projekt-Update-Videos und zugehörige Hintergrundinformationen unter https://www.americanlithiumcorp.com/projects/tlc-nevada an.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@americanlithiumcorp.com oder besuchen Sie unsere Website unter www.americanlithiumcorp.com. 