Blick auf die Märkte

Gold gestern erneut etwas fester, wobei die Volatilität deutlich sinkt:Die Zinsen in den USA zogen seit der Wahl deutlich nach oben. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen erhöhte sich von 0,75% auf 0,95% binnen weniger Tage. Nun fällt die Rendite wieder, was grundsätzlich unterstützend für den Goldpreis wirkt:Die Inflation in den USA wurde gestern veröffentlicht und lag bei 1,20%. Somit haben wir weiterhin einen negativen Realzins (0,885% minus 1,20%= -0,315%), selbst auf 10 Jahre betrachtet.Blicken wir auf die Takt-Geber, die uns in den vergangenen Jahren gute Dienste geleistet haben. Zum einen die TIPS, also die inflationsgekoppelten Anleihen in den USA. Ziehen diese an, erwarten Investoren Inflation und wollen sich so schützen und umgekehrt.Im oberen Chart sehen wir einen Rückgang seit Anfang September und in den letzten Tagen drehen sie wieder nach oben.Im zweiten Chart von unten sehen wir den japanischen Yen zum USD. Die Korrelation ist seit Jahren hoch. Gewinnt der YEN an Stärke zum USD, zieht auch Gold nach oben und umgekehrt. Auch hier scheint sich ein Boden einzuziehen.Ganz unten noch die 10-jährige US-Rendite, die wir weiter oben schon besprochen haben. Ein kurzes Aufbäumen war zu erkennen, doch nun fällt sie wieder. Interessant auch die Gold-Silber-Ratio. Silber hält die Stärke zum Gold (Ratio fällt):© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport