Nomad Royalty schließt Übernahme von Coral Gold ab

Das in Montreal ansässige Royalty-Unternehmen Nomad Royalty Company Ltd. gab gestern den erfolgreichen Abschluss der Übernahme des kanadischen Explorers Coral Gold Resources Ltd. bekannt. Entsprechend hat Nomad sämtliche ausstehende Aktien von Coral erworben.Die Coral-Aktionäre erhielten je gehaltener Aktie 0,05 CAD in bar und 0,8 Nomad-Einheiten. Jede ganze Nomad-Einheit besteht aus einer Nomad-Stammaktie und einem halben Aktien-Kauf-Warrant, der zum Erwerb einer weiteren Aktie zum Preis von 1,71 CAD innerhalb von 2 Jahren ab Abschluss der Transaktion berechtigt.Nach dem heutigen Handelsschluss wird es zu einem Delisting der Aktien von Coral Gold kommen.© Redaktion MinenPortal.de