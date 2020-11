Preis

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 18. November 2020

Silber in US-Dollar, Monatschart vom vom 18. November 2020

Als Trader und Investor können Sie sich mit vielen Daten beschäftigen und Szenarien für die verschiedenen Ereignisse erstellen. Dadurch entsteht ein unüberschaubarer Ablaufplan, da alles und jedes die Märkte bewegen kann. Ein eher prinzipienbasierter Ansatz ist die Gruppierung aller Ereignisse in ihrem Wirkungsbereich. Anstatt also individuelle Versicherungspolicen für Feuer, Überschwemmung, Sturm, Erdbeben und so weiter zu erstellen, sollten Sie lieber eine einzige Dachversicherung haben, die nur auf den Auswirkungen basiert.Das bedeutet, dass Sie Ihre Risikoentscheidungen beim Handel nur auf der Grundlage des Ausmaßes der Auswirkungen treffen sollten, unabhängig von der Ursache. Dies vereinfacht Ihren Werkzeugkasten, wie Sie auf außergewöhnliche Ereignisse reagieren können, und bereitet Sie so vor, dass Ihr Verstand nicht mit zu vielen Bewertungen verschiedener Szenarien überfordert wird. Silber - Wirkungsbereich.Die Märkte sind bereits ein Spiel mit zu vielen Variablen, die den auf die linke Gehirnhälfte orientierten Marktteilnehmer überfordern. Es ist nützlich, das Risiko (die wichtigste Komponente beim Investieren und Traden) durch die Reduzierung von Auswirkungskriterien zu korrigieren. Bei der Arbeit mit Charts befassen wir daher uns mit drei Hauptaspekten:Aus diesen Komponenten leiten wir Trend, Bandbreite, Volatilität und andere Untergruppen von beeinflussenden Nuancen ab.Tatsächlich lautet die einzige lohnende Frage, die man sich stellen sollte: "Haben wir einen risikoarmen Trade, der es wert ist, getätigt zu werden"?Der Silberpreis war in den letzten sechs Monaten bullisch. Der obige Wochenchart beschreibt unser wahrscheinlichstes Zukunftsszenario für das Preisverhalten von Silber.