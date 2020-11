Element 25: Mit Vollgas in die Produktion!

Element 25 heute mit einem positiven Projekt-Update: Link Das Management bestätigte, dass man weiterhin im Rahmen der Zeit- und Kostenpläne liegt, um das Butcher Bird Mangan-Projekt im 1. Quartal 2021 in die Produktion zu bringen.IMC wurde als Mining-Contractor engagiert und diese werden im Dezember auf das Projekt verlegen.Der Bau des Minen-Camps für bis zu 40 Personen wurde im 30 Kilometer entfernten Kumarina gestartet.Weitere Teile des notwendigen Equipments befindet sich auf dem Weg zum Projekt und der Großteil wird im Dezember im Hafen von Fremantle erwartet. Laut der Pressemeldung liegen die Lieferanten im vereinbarten Zeit- und Kostenrahmen.Die Bohrungen für das notwendige Wasser laufen und die entsprechende Wasserversorgung soll in den nächsten Wochen fertiggestellt werden. Ein Projektmanager für die Überwachung und Organisation der Arbeiten vor Ort wurde eingestellt.Auf dem Projekt scheint es also weiterhin gut voran zu gehen und ich habe ein gutes Gefühl, dass Element 25 im geplanten Zeitrahmen starten kann!Ein Punkt, der uns Investoren stark interessiert, wurde auch in der Pressemeldung nochmals angeschnitten: Das Expansionsszenario!Wie berichtet, wird Element 25 zunächst mit einer relativ kleinen, aber hochprofitablen Produktion von Mangan-Konzentrat auf der Mine starten. Die Studie hierfür zeigte ein sehr langes Minenleben von über 40 Jahren an und man würde nur 20% der vorhandenen Ressourcen abbauen.Das ist natürlich unrealistisch, da die Firma mit dem Cash-Flow aus der Produktion "arbeiten" wird.Wie heute zu lesen, ist das "Wachstumsszenario", das zunächst eine Ausweitung der Mangan-Konzentrat-Produktion vorsieht, weit fortgeschritten und sollte bald veröffentlicht werden.Nach diesem Schritt wird man dann auch in den "heißen" Batterie-Sektor vordringen. Die Produktion von Mangan-Sulfat bzw. Mangan-Metall wäre die "Endstufe" für das Projekt und entsprechende Studien wurden bereits vor langer Zeit erstellt.Es läuft bei Element 25 und der Markt honoriert die Fortschritte der Firma! In wenigen Monaten sollte die erste Produktion laufen und ich bin mir sicher, dass das Expansionsszenario (Einsatz des Cash-Flows zur Produktionserweiterung) sehr positiv aussehen wird! Die Aktie heute auf einem neuen Hoch und einmal mehr eine sagenhafte Top-Aktie für Sie!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.