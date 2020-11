Die Pandemie ist nicht für den Schuldenberg verantwortlich

Wie fängt man überhaupt an, 277 Billionen Dollar zu visualisieren? Wenn wir sie in Sekunden umwandeln, dann entsprechen 277 Billionen etwa 8,8 Millionen Jahre. Ich bin mir nicht sicher, was genau vor so langer Zeit passierte, doch ich garantiere Ihnen, dass es nichts mit Menschen zu tun hatte. Es wird geschätzt, dass Jeff Bezos sein Nettovermögen am Tag um etwa 321 Millionen Dollar erhöht. In diesem Maße müsste man etwa 863.000 Tage oder 2.364 Jahre arbeiten, um 277 Billionen Dollar zu erreichen. Sie sehen, worauf ich hinaus möchte. Es ist eine unfassbare Summe.Es ist außerdem die Menge Gesamtschulden, die die Welt bis Jahresende erreichen soll. So meint das Institute of International Finance (IIF), dessen Mitglieder derzeit etwa 400 Banken und Finanzunternehmen auf der Welt umfassen. Alleine in diesem Jahr, zum Ende September, erhöhte die Welt den Schuldenberg um 15 Billionen Dollar, wobei Regierungskredite die Hälfte dieser Zunahme ausmachten, so das IIF.Die Schulden in Industrieländern sollen 432% des Bruttoinlandsproduktes (BIP) erreichen. Bei Schwellenländern liegt dieser Wert näher bei 250%. Bis 2030, so schätzt das IIF, könnten wir Gesamtschulden von etwa 360 Billionen Dollar verzeichnen.Wie sind wir dorthin gekommen und was können Investoren tun, um ihren Reichtum zu schützen? Wie Sie vielleicht erwartet haben, sorgten die wirtschaftlichen Konsequenzen der Pandemie für schwere Schläge gegen die Staatskassen. Im bisherigen Jahr 2020 erhöhten die USA die Staatsschulden um mehr als 4,8 Billionen Dollar; die höchste Zunahme in einem Jahr überhaupt. Das brachte die Gesamtstaatsschulden auf rekordverdächtige 27 Billionen Dollar oder 143% des US-amerikanischen BIPs. Schulden per US-Steuerzahler sind nun auf unglaubliche 218.450 Dollar angestiegen.Wir können nicht alles auf die Pandemie schieben. Laut dem IIF verzeichneten wir in den vergangenen vier Jahren die größte Schuldenzunahme überhaupt, wobei seit 2016 etwa 52 Billionen Dollar angesammelt wurden. Das bedeutet, dass die Regierung selbst während des Wirtschaftsbooms vor der Pandemie kein solides Finanzmanagement betrieb.Sicher, Regierungen waren nicht die Einzigen, die zur Schuldenzunahme beitrugen, doch sie stellen einen großen Teil davon dar. Angesichts dessen gibt es keine Chance zu erwarten, dass sie uns aus dieser Misere retten können. "Es besteht deutliche Unsicherheit darüber, wie die Weltwirtschaft Leverage in Zukunft reduzieren kann, ohne deutlich negative Auswirkungen auf die Wirtschaftsaktivität zu riskieren," so IIF-Volkswirtschaftler.