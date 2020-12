Globalisten bereit für einen "Great Reset" - Irgendeine Rolle für Gold?

Auch wenn die scheinbaren Ergebnisse der Wahl noch immer angefochten werden, blicken Mitglieder der weltweiten Herrscherelite bereits zu einer Post-Trump-Ära der amerikanischen Politik - und eine Weltwirtschaft nach Ankunft der Impfstoffe. Sie haben ihre politische Agenda für 2021 und darüber hinaus in zwei Worten eingefangen: "Great Reset."Der Gedanke eines Great Reset kommt direkt vom World Economic Forum. Die globalistische Organisation rief monatelang aktiv via einer Reihe von politischen Artikeln dazu auf. Die Agenda des Great Reset umfasst "Nutzung der vierten, industriellen Revolution" und "Neu-Skizzieren der geopolitischen Karte der Welt," um eine "Energiewende" herbeizuführen, die "Wirtschaften nachhaltiger" macht, während "Gleichheit, Einbeziehung und soziale Gerechtigkeit am Arbeitsplatz" verbessert werden, damit die Weltwirtschaft "besser zurückbauen" kann.Essentiell ist der Great Reset jede langjährige, globalistische Priorität zu einem einzigen Punkt zusammengefasst, der auf einen beschleunigten Pfad zur vollständigen Implementierung befördert wurde. Zu Beginn dieses Monats meinte der kanadische Premierminister Justin Trudeau in einer Videokonferenz der United Nations: "Diese Pandemie hat sich als eine Gelegenheit für einen Reset herausgestellt... Das ist unsere Chance, unsere Bemühungen von vor der Pandemie zu verstärken, die wirtschaftlichen Systeme neu auszulegen, die tatsächlich weltweite Herausforderungen wie extreme Armut, Ungleichheit und Klimawandel ansprechen."Wie Winston Churchill und Rahm Emanuel beide sagte: "Lass niemals eine gute Krise ungenutzt." Was würde ein Great Reset also für das Währungssystem bedeuten? Es würde sicherlich nicht bedeuten, dass ein Reset des US-Dollar oder etwaiger nationaler oder regionaler Fiatwährung hin zu einem Goldstandard stattfindet.Tatsächlich würde der Great Reset, den sich Globalisten wünschen, den Zentralbankern noch mehr Macht geben, kostspielige und drakonische Ziele in den Bereichen der Umwelt und der sozialen Gerechtigkeit zu verfolgen, die traditionell außerhalb ihrer Mandate lagen. Die Federal Reserve hat kürzlich ihre Teilnahme am Great Reset signalisiert, indem sie sich dem Network for Greening the Financial System (NGFS) anschloss, einer weltweiten Gruppierung von Zentralbanken und verwaltungstechnischen Entitäten, die auf die Implementierung des Pariser Umweltabkommens und andere "grüne" Prioritäten bedacht ist.Das "Doppelmandat" der Fed stabiler Preise und voller Beschäftigung ist nun effektiv ein unbegrenztes Mandat. Es umfasst die Erhöhung von Preisniveaus, um höhere Inflation auf Arbeiter und Sparer anzuwenden. Einige Goldenthusiasten stellen sich ein Szenario vor, in dem die Fed ihre Währungsmacht ausnutzt, bis die Öffentlichkeit Vertrauen in den US-Dollar verliert, was die Obrigkeiten dazu zwingt, ihn durch Gold zu einem hohen Preis zu decken.Doch es ist unwahrscheinlich, dass der kommende Reset sich derart abspielen wird. Zentralbanker und Keynesianer glauben dogmatisch, dass ihre Theorien besser sind als ein solides Währungssystem. Sie werden mit höherer Wahrscheinlichkeit noch härter durchgreifen - einen digitalen Dollar einführen, der von jeglichen fassbaren Dingen abgekoppelt ist, einschließlich Münzen und Papiernoten.Die Rolle des Goldes im Währungssystem nach dem Great Reset wird dessen Überschüsse und Fehler repräsentieren. Tatsächlich spielte das Edelmetall eine derartige Rolle seit die USA zu reinen Federal-Reserve-Noten übergegangen sind. Als die letzten Überbleibsel des klassischen Goldstandards im Jahr 1971 entfernt wurden, wurde der Goldpreis im unteren 40-Dollar-Bereich gehandelt. Anfang des Jahres wurde das gelbe Edelmetall bei einem Rekordpreis über 2.000 Dollar gehandelt.Der Goldpreis steig in den letzten 50 Jahren um das Fünfzigfache als eine Reflexion des Dollar-Kaufkraftverlusts. Demnach ist ein faktischer Goldstandard noch immer in Kraft - und wird dies auch trotz Great Reset bleiben. Diejenigen, die Edelmetalle besitzen, unternehmen effektiv eine große Flucht vor dem weltweiten Fiatregime. Sie werden ihre Kaufkraft in den kommenden Jahren und Jahrzehnten effektiver halten als jedes von Zentralbanken ausgegebenes Papier.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 30. November 2020 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.