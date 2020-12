African Gold Group erbohrt hohe Goldgehalte auf Kobada Gold Projekt mit 46,10 g/t Au und 32,70 g/t Au

Tabelle 1: Testergebnisse aus den mineralisierten Zonen

Mineralisierte Zonen Enthält

BHID ErzkörVon Bis ComposComposVon Bis EnthäEnthä

per ite-Läite lt lt

nge Grade

(g/t) (m) (g/t)

(m)

KB20_PH4AKobada93.0102.9.00 0.33 94.0095.001.00 1.18

_12 Main 0 00

Shear



KB20_PH4A 111.154.43.50 1.09 111.0112.01.00 4.64

_12 00 50 0 0



KB20_PH4A 114.0115.01.00 9.10

_12 0 0



KB20_PH4A 136.0137.01.00 1.47

_12 0 0



KB20_PH4A 137.0138.01.00 9.93

_12 0 0



KB20_PH4A 141.0142.01.00 1.48

_12 0 0



KB20_PH4A 143.0144.01.00 1.38

_12 0 0



KB20_PH4A 146.0147.01.00 9.39

_12 0 0



KB20_PH4A 150.0151.51.50 1.73

_12 0 0



KB20_PH4A 169.174.5.00 0.43 172.5173.51.00 1.39

_12 50 50 0 0



KB20_PH4A 190.192.2.80 0.46

_12 00 80



KB20_PH4A 74.282.07.80 0.20

_13 0 0



KB20_PH4A 94.6107.12.55 0.87 97.0098.501.50 4.58

_13 5 20



KB20_PH4A 104.5105.51.00 2.83

_13 0 0



KB20_PH4A 118.123.5.50 0.35

_13 00 50



KB20_PH4A 129.132.3.60 0.53 129.0130.01.00 1.29

_13 00 60 0 0



KB20_PH4A 142.144.1.50 0.76

_13 50 00



KB20_PH4A 53.070.017.00 1.16 53.0054.001.00 2.82

_14 0 0



KB20_PH4A 58.0059.001.00 9.07

_14



KB20_PH4A 69.0070.001.00 6.22

_14



KB20_PH4A 12.015.03.00 0.63 12.0013.001.00 1.25

_16 0 0



KB20_PH4A 31.042.011.00 0.57 41.0042.001.00 4.37

_16 0 0



KB20_PH4A 64.081.017.00 4.86 69.0070.001.00 46.10

_16 0 0



KB20_PH4A 70.0071.001.00 32.70

_16



KB20_PH4A 162.165.3.00 0.90 162.7163.70.92 2.31

_16 00 00 8 0



Kumulative Mineralisationslänge

BHID kumulative MMittelw

inerali erte

sationslänge (g/t)

(m)



KB20_PH4A_60.30 0.89

12



KB20_PH4A_30.95 0.57

13



KB20_PH4A_24.00 0.97

14



KB20_PH4A_34.00 2.75

16



Bedeutende Intersections (über 1 g/t Au)

BHID Von Bis IntersecAu_Final (g/t)

tion



Länge (m

)



KB20_PH4A_94.00 95.00 1.00 1.18

12



KB20_PH4A_111.00 112.00 1.00 4.64

12



KB20_PH4A_114.00 115.00 1.00 9.10

12



KB20_PH4A_136.00 137.00 1.00 1.47

12



KB20_PH4A_137.00 138.00 1.00 9.93

12



KB20_PH4A_141.00 142.00 1.00 1.48

12



KB20_PH4A_143.00 144.00 1.00 1.38

12



KB20_PH4A_146.00 147.00 1.00 9.39

12



KB20_PH4A_150.00 151.50 1.50 1.73

12



KB20_PH4A_172.50 173.50 1.00 1.39

12



KB20_PH4A_97.00 98.50 1.50 4.58

13



KB20_PH4A_104.50 105.50 1.00 2.83

13



KB20_PH4A_129.00 130.00 1.00 1.29

13



KB20_PH4A_53.00 54.00 1.00 2.82

14



KB20_PH4A_58.00 59.00 1.00 9.07

14



KB20_PH4A_69.00 70.00 1.00 6.22

14



KB20_PH4A_12.00 13.00 1.00 1.25

16



KB20_PH4A_41.00 42.00 1.00 4.37

16



KB20_PH4A_69.00 70.00 1.00 46.10

16



KB20_PH4A_70.00 71.00 1.00 32.70

16



KB20_PH4A_162.78 163.70 0.92 2.31

16

Toronto, 8. Dezember 2020 - African Gold Group Inc. (TSX-V: AGG) ("AGG" oder das "Unternehmen") freut sich, über die laufende Bohrkampagne auf seinem Kobada Flaggschiff-Goldprojekt im Süden Malis zu berichten. Bis heute hat das Unternehmen nur etwa 8% der identifizierten Scherzonen auf dem Grundstück erbohrt, und deshalb zielt diese aktuelle Bohrkampagne auf die Erweiterungen der Streichlänge der Scherzonen und die Umwandlung von inferred Oxiden in measured und indicated Ressourcen ab. Die jüngsten Bohrergebnisse mit hochgradigen Goldgehalten treffen weit tiefer als erwartet auf Oxide, was auf eine größere Ausdehnung des Oxid-Erzkörpers in der Tiefe sowie zusätzliche mineralisierte Zonen außerhalb der bekannten Erzzonen hinweist.- Bedeutende neue Bohrergebnisse in der Hauptscherzone des Kobada Gold-Projekts. Zu den Bohrhighlights gehören:- 1.09 g/t Au über 43. 50 m von 111.0 m bis 154. 50 m (Bohrloch KB20_PH4A_12)- Inklusive 9,10 g/t Au über 1,0 m, 9,93 g/t Au über 1,0 m und 9,39 g/t Au über 1,0 m- 1,16 g/t Au über 17,0 m von 53,0 bis 70,0 m (Bohrloch KB20_PH4A_14)- Inklusive 9,07 g/t Au über 1,0 m- 4,86 g/t Au über 17,0 m von 64,0 bis 81,0 m (Bohrloch KB20_PH4A_16)- Inklusive 46,10 g/t Au über 1,0 m- Die Grenze zwischen den oxidierten Lithologien und den unveränderten (Sulfid-)Lithologien wird durchwegs auf tieferen Ebenen als erwartet durchschritten und ist dienlich, um den inferred Mineralressourcen mehr Volumen hinzuzufügen.- Das Bohrprogramm hat die Tiefe der Oxid-Sulfid-Grenze von 110 m auf 180 m an der nördlichen Ausdehnung der Hauptscherzone erweitert, was einer Erhöhung um 60% entspricht.- Die hochgradigen Goldgehalte, die in letzter Zeit von außerhalb der Mineral-ressourcenschätzung im Technischen Bericht NI 43-101 über das Kobada-Goldprojekt vom 17. Juni 2020 (die "2020 DFS") berichtet werden, werden in die nächste Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung, geplant für das 1. Quartal 2021, aufgenommen.- Die Bohrungen werden entlang der Hauptscherzone (Phase 4), des Gosso-Ziels (Phase 3) und der nördlichen Erweiterung der Kobada-Hauptscherzone (Phase 5) im Rahmen des im September angekündigten 10.000-meter-Bohrprogramms fortgesetzt (siehe Pressemitteilung vom 14. September 2020)."In jedem Bohrloch, das wir in unserem Verdichtungsbohrprogramm erbohren, sehen wir positive Ergebnisse, die unsere These zur Erweiterung der Ressource unterstützen, sowohl in Bezug auf Tiefenerweiterung als auch in Bezug auf die Qualität. Wir sind sehr zufrieden mit den erzielten Fortschritten und gehen davon aus, dass wir auch am Jahresende weiterhin gute Ergebnisse sehen werden."Die Bohrtürme sind seit Anfang September 2020 in Betrieb, und trotz starker Regenfälle hat das Unternehmen sehr gute Fortschritte bei seinem Explorationsbohrprogramm gemacht. Bis heute wurden 3.640 m gebohrt, davon 1.960 m Reverse-Circulation-Bohrungen ("RC") und 1.680 m Diamantbohrungen ("DD"). Die Testergebnisse der Verdichtungsbohrkampagne auf der Kobada-Hauptscherzone haben bestätigt, dass bisher große Teile des geologischen Modells und der erwartete Goldgehalt der inferred Oxidmineralressource positiv mit dem 1,34 g/t-Mittelwert korrelieren, der derzeit in der bestehenden inferred Ressourcenschätzung verwendet wird. Darüber hinaus wurde die Grenze zwischen den oxidierten Lithologien und den unveränderten (Sulfid-) Lithologien wiederholt tiefer als erwartet durchschritten. Diese Ergebnisse sind dienlich, da sie der inferred Mineralressource in den Oxiden mehr Volumen in der Tiefe hinzufügen.Die Bohrkampagne zur Aufwertung eines Teils der inferred Oxidmineralressourcen ist Teil einer dreiphasigen Bohrkampagne. Ziel der aktuellen Bohrkampagne ist es, die inferred Oxidressource auf eine höhere Zuversichtlichkeitskategorie anzuheben, die nördliche Verlängerung der Kobada-Scherzone über das letzte bekannte Vorkommen in den nördlichen Teilen der Kobada-Konzession hinaus zu testen, und mit der ersten Bohrung die benachbarte Gosso-Scherzone zu erproben (siehe Pressemitteilung vom 20. Oktober 2020). Sie besteht aus anfänglichen 6.720 m bei einer Aufteilung von 70% RC-Bohrlöchern (4.704 m) und 30% DD-Bohrlöchern (2.016 m).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54556/AGG_DE1.001.pngAbbildung 1: Planansicht der Bohrkampagne in Kobada. Durchgezogene Linien stellen Bohrungen dar, die bis heute gebohrt wurden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54556/AGG_DE1.002.pngAbbildung 2: Bohrloch KB20_PH4A_12 und 14 bestätigen die oberflächennahe Mineralisation und eine weitere neu entdeckte goldhaltige Zone.Die African Gold Group ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen der TSX Venture Exchange (TSX-V: AGG) mit dem Schwerpunkt Aufbau des nächsten Goldproduzenten Afrikas. Das Unternehmen verfügt über ein sehr erfahrenes Vorstands- und Management-Team mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im afrikanischen Bergbausektor, der Minen von der Entwicklung bis zur Produktion betreibt. Das wichtigste Projekt der AGG ist das Kobada-Projekt im Süden Malis, das sich nach Abschluss einer neuen endgültigen Machbarkeitsstudie im Juni 2020 in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindet und bis zum 2. Quartal 2022 eine Goldproduktion von 100.000 Unzen pro Jahr anstrebt. Neben dem ersten Projekt wurden weitere Explorationsstandorte innerhalb der Kobada-Konzession identifiziert, was ein erhebliches Potenzial für eine Erhöhung der Ressourcen bietet. Weitere Informationen zur African Gold Group finden Sie auf unserer Website unter www.africangoldgroup.com.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dr. Andreas Rompel, PhD, Pr. Sci. Nat. (400274/04), FSAIMM, Vize Präsident Exploration der AGG, der eine "Qualified Person" ist, wie definiert durch das National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") und von Herrn Uwe Engelmann (BSc (Zoo. & Bot.), BSc Hons (Geol.), Pr.Sci.Nat. Uwe Engelmann (BSc (Zoo. & Bot.), BSc Hons (Geol.), Pr.Sci.Nat. Nr. 400058/08, MGSSA), Direktor der Minxcon (Pty) Ltd und Mitglied des South African Council for Natural Scientific Professions. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Erschließungs- und Explorationspläne des Unternehmens für das Goldprojekt Kobada, die Erwartungen hinsichtlich des Gehalts und der Ressourcen im Goldprojekt Kobada, den Zeitplan für die Veröffentlichung eines aktualisierten Ressourcenmodells und der DFS, den Abschluss der metallurgischen Untersuchungen und die Veröffentlichung von Analyseergebnissen, die Erwartungen hinsichtlich der Mineralisierung und des Standorts der Ausläufer im Goldprojekt Kobada sowie die erwarteten Abbauverfahren im Goldprojekt Kobada und andere Aussagen im Hinblick auf die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, zielt an, beabsichtigt, geht davon aus, geht nicht davon aus oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Dazu gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, geopolitische und gesellschaftliche Unsicherheiten; die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; behördliche Risiken; Risiken in Verbindung mit einer Betriebstätigkeit im Ausland; und andere Risiken des Bergbausektors. Obwohl das Unternehmen sich bemüht hat, wichtige Faktoren zu ermitteln, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von jenen in zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Informationen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht bedingungslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. 