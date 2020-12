Golden Dawn schließt Schürfgrabungen ab und kündigt Beginn der Diamantbohrungen auf Golden Crown an

VANCOUVER, 9. Dezember 2020 - Golden Dawn Minerals Inc. (TSX-V: GOM | FRANKFURT: 3G8C | OTC Pink: GDMRD) (Golden Dawn oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein Schürfgrabungsprogramm 2020 abgeschlossen hat und nun bereit ist, in seinem Konzessionsgebiet Golden Crown im Bergbaureview Greenwood im Südosten der kanadischen Provinz British Columbia mit den Bohrungen zu beginnen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54592/Final-NR-GOM-Dec-9-2020_DE_Prcom.001.jpegFoto der Schürfprobenahmen im Gebiet JD.Die Explorationsschürfgrabungen begannen Anfang Oktober im Gebiet JD und wurden Ende Oktober im Gebiet Golden Crown fortgesetzt. Die gezielten Schürfgrabungen dienten der Erprobung von Gold-in-Boden-Anomalien und geophysikalischen VLF-Leitern in den Gebieten JD und Golden Dawn, die im Zuge historischer Programme ermittelt wurden.Das Gebiet JD befindet sich südlich der historischen Kupfer-Gold-Mine Phoenix. Bei JD wurde im Zuge der Schürfgrabungen 2020 eine Zone mit Sulfid-Quarz-Mineralisierung mit 0,5 Meter Mächtigkeit 50 Meter nordwestlich entlang des Streichens der Hauptzone freigelegt. An anderer Stelle fand man Zonen mit eingesprengtem Pyrit und Quarz in Zusammenhang mit ultramafischem Gestein mit Listwanitalteration. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54592/Final-NR-GOM-Dec-9-2020_DE_Prcom.002.jpegFoto der Schlitzprobe einer Pyrit-Quarz-Mineralisierung, die im Schürfgraben JD freigelegt wurde.Das Gebiet Golden Crown befindet sich südlich der Gravitations-Flotations-Mühle mit 200 Tagestonnen Kapazität von Golden Dawn. Bei Golden Crown stießen die Schürfgrabungen im Jahr 2020 an vielen der ausgewählten Standorte auf eine mächtige Deckschicht. In den Schürfgräben wurden bis zu drei parallele Zonen mit Sulfid-Quarz-Mineralisierung freigelegt, die sich 100 Meter in Streichrichtung nordwestlich der Hauptzonen befinden. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54592/Final-NR-GOM-Dec-9-2020_DE_Prcom.003.jpegFoto der Erprobung des Schürfgrabens im Gebiet Golden Crown.Das Schürfgrabungsprogramm ist für dieses Jahr abgeschlossen und in den Gebieten JD und Golden Crown wurden Bohrziele ermittelt. Die Teams werden zusammengestellt und die Ausrüstung wird für den Einsatz im neuen Jahr vorbereitet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54592/Final-NR-GOM-Dec-9-2020_DE_Prcom.004.pngSatellitenaufnahme der Gebiete JD und Golden Crow mit den historischen Boden- und VLF-Anomalien sowie der nahegelegenen Mühlenanlage und der Mine Phoenix im Konzessionsgebiet Golden Dawn.Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Pressemeldung Bezug genommen werden, von einem qualifizierten Sachverständigen geprüft, aber nicht verifiziert worden sind. Es sind weitere Arbeiten erforderlich, um zu verifizieren, dass diese historischen Aufzeichnungen korrekt sind.Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Dr. Mathew Ball, P.Geo, dem President des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 genehmigt.Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Fachbericht gemäß National Instrument 43-101, der auf der Website des Unternehmens unter www.goldendawnminerals.com erhältlich ist.Für das Board of Directors: Golden Dawn Minerals Inc.gez: Christopher R. AndersonChristopher R. Anderson, Chief Executive OfficerCorporate Communications (PR-Abteilung)Tel: 604-488-3900E-Mail: Office@goldendawnminerals.comHinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die sich unter anderem auf die vorläufigen Pläne im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Unternehmensaktien beziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann nicht garantiert werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potentiell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Es handelt sich auch um Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen basieren und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann folglich nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen u.a. die Möglichkeit, dass die TSX Venture Exchange der geplanten Aktienzusammenlegung nicht zustimmt, und dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, ausreichende Zusatzmittel aufzubringen, um sein Geschäft weiterzuführen. Für weitere Details zu Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen empfehlen wir dem Leser, die Berichte des Unternehmens zu konsultieren, die über das System für Elektronische Dokumentenanalyse und -abfrage der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR) unter www.sedar.com öffentlich zugänglich sind. Diese Pressemeldung ist kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in Rechtsstaaten, in denen ein solches Angebot bzw. Vermittlungsangebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Dazu zählen auch die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden bzw. werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (Gesetz von 1933) noch gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten bzw. an US-Bürger (laut Definition der Vorschrift S im Gesetz von 1933) nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Gesetz von 1933 bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen oder keine Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungsverpflichtung besteht.DIESE PRESSEMELDUNG STELLT KEIN VERKAUFSANGEBOT BZW. KEIN VERMITTLUNGSANGEBOT ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DAR. ZUDEM DÜRFEN DIE WERTPAPIERE NICHT IN RECHTSSYSTEMEN VERKAUFT WERDEN, IN DENEN EIN VERKAUFSANGEBOT, EIN VERMITTLUNGSANGEBOT ODER DER VERKAUF VON WERTPAPIEREN VOR DER REGISTRIERUNG ODER QUALIFIZIERUNG GEMÄSS DEN GELTENDEN WERTPAPIERGESETZEN IN DIESEN RECHTSSYSTEMEN RECHTSWIDRIG WÄRE.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!