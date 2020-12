Edelmetalle: Die Grundlage eines soliden Finanzportfolios

Bargeldeinlagen und Regierungsanleihen verlieren in einem Niedrigzins- oder Negativzinsumfeld durch Inflation an Wert.



Unternehmens- und Kommunalanleihen können wertlos werden, wenn Unternehmen scheitern und Städte aufgrund exzessiver Schulden in Zahlungsverzug geraten.



Aktienkurse können aufgrund Aktienmarktzusammenbrüche sinken und eventuell wertlos werden.



Selbst Immobilieninvestitionen können an Wert verlieren, wenn Finanzblasen platzen und Immobilienmärkte kollabieren.

Edelmetalle sind der Grundstein der Finanzwelt. Sie besitzen einen permanenten Wert und sind die älteste Form des Geldes auf der Welt. Wenn Sie kein physisches Gold und Silber besitzen, dann fehlt Ihrem Investmentportfolio eine solide Grundlage. Edelmetalle werden oftmals als Anlage permanenten Wertes und als eine Methode begehrt, um Portfolios zu diversifizieren.Während Bargeld, Anleihen, Aktien und Immobilien Investoren finanzielle Diversifikation bieten, unterstützen Edelmetalle all diese Assets, vor allem in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen und Marktunruhen. Stellen Sie sich eine auf den Kopf gestellte Pyramide vor, die Schichten von Assetklassen enthält.Das ist es, was sich John Exter vorgestellt hat, als er sich ein Assetbewertungsmodell basierend auf deren Risikoniveau und finanzieller Zuverlässigkeit erstellt hat. Der amerikanische Volkswirtschaftler und Zentralbanker platzierte das risikofreie Gold an der Spitze der umgedrehten Pyramide, unter dem Geld der Federal Reserve, den US-Staatsanleihen, AAA-Unternehmensanleihen, Papierwährung, Einlagenzertifikaten, Bankeinlagen, Wertpapieren, Staats- und Kommunalanleihen, Schrottanleihen, Segmenten des Eurodollarmarktes, Drittweltschulden, insolventen Kreditnehmern und Sparern.Als geldpolitischer Wissenschaftler und Visionär verstand Exter, dass die Seltenheit und Vertrauenswürdigkeit des Goldes es in einer instabilen Finanzwelt grundlegend machen. Er wusste, dass Gold inmitten wachsender Schulden und einem unbegrenzten Angebot an Papierwährungen, die er als "IOU Nothings" beschrieb, durchhalten würde.Exters ursprüngliche, auf Gold basierende Pyramide ist eine einfache und zeitlose Möglichkeit, eine kopflastige Finanzinfrastruktur zu betrachten, die heute von 1 Billiarde Dollar unregulierter Derivate, 270 Billionen Dollar weltweiter Schulden sowie Billionen Dollar weiterer nicht-fundierter Verbindlichkeiten erdrückt wird. In einer überhebelten und überschuldeten Welt ist Gold der Grundpfeiler, der alle anderen Assets unterstützt, die großes Risiko und Verlustpotenzial besitzen. Bedenken Sie diese Beispiele:Alle Investitionen durchlaufen Ebbe und Flut. Weniger stabile Assets bewegen sich wie Treibsand. Einige verwelken und vergehen in der kargen Finanzwüste. Physische Edelmetalle überdauern die Zeiten. Sie widerstehen Marktchaos und überstehen finanzielle Stürme. Sie behalten ihren Wert bei. Physische Bullion werden niemals wertlos werden. Deshalb sind Gold, Silber und Platin essentiell in einem ausgeglichenen und diversifizierten Portfolio. Doch nicht alle Edelmetallinvestitionen sind gleich; einige sind riskanter als andere, vor allem papierbasierte Produkte.Der Handel von Edelmetallkontrakten - wie Futures und Optionen - an Rohstoffbörsen ist die spekulativste Handelsmöglichkeit, ebenso wie Aktien von Startup-Bergbauunternehmen, die Gold- und Silbervorkommen explorieren. Geschlossene Fonds und börsennotierte Fonds (ETFs), die Bullionpreise nachverfolgen, bieten Wachstun und Einkommenspotenzial, ebenso wie etablierte Gold- und Silberproduzenten, die jedoch ebenfalls mit Risiken basierend auf Managemententscheidungen, Gegenparteirisiken und allgemeinen Marktbedingungen einhergehen.Diese Investitionen stellen einen Kompromiss zwischen den wichtigsten Charakteristika der Bullion dar - Liquidität. Sie sind nur so liquide wie die Anzahl an Aktien, die täglich gehandelt werden. Im Vergleich dazu besitzen die physischen Bullionmärkte einen Umsatz von etwa 60 Milliarden Dollar am Tag. Nicht allokierte oder zusammengelegte Bullionkonten bieten mehr Sicherheit und weniger Risiko, wenn auch nicht in demselben Ausmaß wie der direkte Besitz von Edelmetallen, und besitzen Gegenparteirisiken. Bullion in diesen Konten können vom Verwalter verleast werden.Aufgrund des geringen Risikos und der großartigen Liquidität sind physisches Gold, Silber und Platin ihre beste und sicherste Option. Fassbare Edelmetalle bieten in einer sich verändernden Welt Beständigkeit, schützen und erhalten Reichtum und agieren als finanzielle Rücklage in unruhigen und stürmischen Zeiten. Bei kleinen Mengen eignet sich ein Haussafe zur Lagerung, doch für größere Bestände ist es sicherer, einen seriösen Verwalter zu haben, der Ihre Bullion auf einer allokierten Basis einlagert.Unbegrenzte Investmentfondstrusts, die physisches Bullion auf einer allokierten Basis halten, sind eine gute Möglichkeit für registrierte Konten wie RRSPs, IRAs und Keogh-Pläne, weil sie Bullion an und von Bullionmärkten kaufen und verkaufen - die Liquidität ist dieselbe wie bei Bullion ohne Gegenparteirisiko. Jede sturmerprobte Struktur besitzt ein starkes Fundament. Jede stabile Brücke besitzt starke Stützpfeiler. Jedes ausgeglichene und robuste Finanzportfolio wird durch seltene, grundsolide Edelmetalle gestärkt.© Nick BarisheffDer Artikel wurde am 9. Dezember 2020 auf www.bmg-group.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.