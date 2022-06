Wie Sie Ihr Portfolio während des kommenden Marktcrashs schützen

Heutzutage haben nur sehr wenige Portfolios, ob institutionell oder privat, eine Allokation in Goldbullion.In den letzten 24 Jahren hat mich dieses Phänomen verblüfft, denn jede Analyse der Daten zeigt, dass die Vorteile von Gold offensichtlich sind. Dies lässt sich leicht mit dem Portfolio-Simulator überprüfen. Nachstehend finden Sie ein Beispiel für den Zeitraum von Januar 2000 bis März 2022, in dem das traditionelle 60/40-Portfolio aus Aktien und Anleihen mit einem Portfolio mit 10% Gold, 35% Anleihen und 55% Aktien sowie einem Portfolio, das zu vier gleichen Teilen aus Aktien, Anleihen, REITs und Gold besteht, verglichen wird.Die Ergebnisse dieser Simulation zeigen, dass die Beimischung von Gold zu einem Portfolio Folgendes bewirkt:1. Die Renditen wird verbessert;2. die maximalen Drawdowns werden minimiert; und3. die Sharpe- und Sortino-Ratios werden verbessert.Allerdings basieren alle Investitionen auf einer Währung. Da Gold Geld ist und alle Währungen eine Darstellung von Schulden sind, sollte Gold mit Währungen verglichen werden. Die nachstehende Tabelle zeigt die Wertentwicklung von Gold in allen wichtigen Währungen. Seit 2000 hat Gold in allen wichtigen Währungen durchschnittlich 10,9% im Jahr eingebracht.Während die Portfolioanalyse bei relativ stabilen wirtschaftlichen Bedingungen einen Vergleich ermöglicht, glänzt Gold eher in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen. Viele Experten glauben, dass wir uns auf eine Stagflation zubewegen - eine tödliche Kombination aus steigender Inflation und sinkendem BIP. Die nachstehende Tabelle zeigt die Wertentwicklung von Gold in früheren Stagflationszeitspannen.