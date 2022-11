Eine einmalige Chance verpassen

Die meisten Anleger haben sich dem Mantra der Wall Street angeschlossen, immer investiert zu bleiben. Während diese Strategie für Institutionen während eines Bullenmarktes, wie wir ihn in den letzten 20 Jahren erlebt haben, funktionieren mag, ist sie für Privatanleger heute nicht die beste Strategie. Zwar haben die Aktienmärkte beträchtliche Zuwächse erzielt, doch gab es vier Perioden, in denen die Aktien kein Wachstum aufwiesen.Heute befinden wir uns jedoch bereits in einem Markt, der seinen Höhepunkt erreicht hat und zu fallen beginnt. Wenn dieser Markt abstürzt, werden die meisten Anleger mindestens die Hälfte ihrer Ersparnisse verlieren und nicht lange genug leben, um die Gewinnzone zu erreichen.Beim Crash von 1929 dauerte es 27 Jahre, bis die Gewinnzone erreicht war, während der Tech-Crash von 2000 15 Jahre dauerte. Der japanische Überflieger Nikkei hat nach seinem Absturz im Jahr 1989 immer noch nicht die Gewinnzone erreicht.Nach allen herkömmlichen Maßstäben sind die Aktienmärkte deutlich überbewertet und stehen vor einem starken Rückgang.Abgesehen davon, dass die Ersparnisse der meisten Anleger vernichtet werden, könnte die Befolgung des Mantras "immer investiert bleiben" dazu führen, dass die Chance des Lebens verpasst wird. Indem sie heute aus allen Anlagen aussteigen, bewahren die Anleger ihre Ersparnisse und sind in der Lage, nach Abschluss der Korrektur in stark verbilligte Aktien, Anleihen und REITs zu investieren. Ein Rückblick auf das Jahr 2008 zeigt, dass selbst nicht korrelierende Anlagen wie REITs starke Einbrüche erlitten.