Händler gefährden die Pensionen ihrer Kunden

Im Laufe der Zeit haben die meisten Anlagehändler eine falsche Politik verfolgt, die sich negativ auf die Anlageportfolios ihrer Kunden und deren Fähigkeit auswirkt, einen sicheren Ruhestand zu erreichen. Es gibt zwei Hauptstrategien, die sich negativ auf die Portfolios der Anleger auswirken. Die eine ist die Beschränkung der Anlagen auf die ursprüngliche Risikotoleranz des Kunden im Antragsformular "Know Your Client" (KYC).Bei der Eröffnung eines Kontos teilt der Kunde dem Händler seine Risikotoleranz mit. Die meisten Kunden werden angeben, dass sie ein mittleres Risiko eingehen. Am 8. März 2017 führte die Ontario Securities Commission (OSC) Regeln zur Risikobewertung ein, die alle Investmentfonds dazu verpflichten, ihre Fonds nach der 10-Jahres-Standardabweichung zu bewerten.Bevor die OSC die Risikobewertungsregeln einführte, veröffentlichte sie am 13. Dezember 2013 die CSA Notice 81-324 and Request to Comment - Proposed CSA Mutual Fund Risk Classification Methodology for Use in Fund Facts. Meine Kommentare zu dieser Richtlinie wurden der Ontario Securities Commission am 12. März 2014 zusammen mit den Kommentaren von 50 anderen Branchenexperten vorgelegt. Ich legte der OSC ein Papier vor, in dem ich argumentierte, dass die Standardabweichung kein geeignetes Maß für das Risiko ist, da der beste und der schlechteste Investmentfonds in Kanada dieselbe Standardabweichung aufwiesen.Die Messung der Standardabweichung einer Anlage verringert nicht das Risiko von Verlusten. Eine bessere, genauere Methode hätte die Standardabweichung nach unten oder das Sharpe- oder Sortino-Verhältnis verwendet, die risikobereinigte Renditen messen. Dennoch hat die OSC Risikobewertungsregeln eingeführt, die alle Investmentfonds verpflichten, das Risiko ihrer Fonds anhand der 10-Jahres-Standardabweichung zu bewerten.Wenn die Anlagen im Portfolio eines Kunden die im ursprünglichen KYC angegebene Risikotoleranz überschritten, wurde der Kunde von der Compliance-Abteilung des Beraters gezwungen, diese Anlagen zurückzunehmen. Eine Reihe von BMG-Kunden war gezwungen, ihre Positionen zurückzunehmen, da unsere Fonds nach der OSC-Formel ein mittleres bis hohes Risiko aufwiesen und die KYC der Kunden eine mittlere Risikotoleranz angaben. Eine Reihe von Kunden wollte die KYC ändern, um weiterhin Eigentümer unserer Fonds bleiben zu können, wurde aber darauf hingewiesen, dass sie ihre KYC nicht ändern können, es sei denn, es gäbe eine wesentliche Änderung ihrer finanziellen Verhältnisse.Die zweite Richtlinie, die die Händler eingeführt haben, betrifft das Konzentrationsrisiko. Die Kunden dürfen nicht mehr als 25% in einer Anlage halten. Steigt die Anlage an und übersteigt 25%, werden die Anteile zurückgenommen, um den Anteil wieder auf 25% zu reduzieren. Wenn ein Kunde mehr als 25% halten möchte, muss er eine schriftliche Handelsgenehmigung vorlegen, die von der Compliance-Abteilung genehmigt werden muss. Viele Anleger haben Anlagen außerhalb ihrer Maklerkonten, z. B. Immobilien und GICs. In diesem Fall sind die Konzentrationsgrenzen auf 10% des investierbaren Vermögens festgelegt.Infolgedessen hat eine beträchtliche Anzahl von Kunden ihren Beratern gekündigt und Discount-Brokerage-Konten eröffnet. Wir bezeichnen diese Kunden als Do-It-Yourself-(DIY)-Investoren. Die DIY-Anleger sparen nicht nur Geld durch niedrigere Verwaltungsgebühren, sondern können auch ihre eigenen Anlageentscheidungen treffen, ohne sich einmischen zu müssen und auf eine Finanzberatung zu verzichten.Wir haben eine eigene Webseite - BMG DIY Investor - speziell für diese unabhängigen Anleger entwickelt. Viele Anleger sind heute besorgt über die wirtschaftlichen Herausforderungen, denen sie sich gegenübersehen. Sie sind sich darüber im Klaren, dass die Aktienmärkte am stärksten überbewertet sind und die längste Laufzeit in der Geschichte haben und anfällig für eine größere Korrektur sind.Infolgedessen sind sie nach Ansicht einiger Analysten bei ihren Aktienanlagen Verlusten von 50% bis 70% ausgesetzt. Neben den Aktien wird auch der festverzinsliche Teil ihrer Portfolios erhebliche Verluste erleiden, wenn die Zentralbanken die Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation anheben. Eine Mischung aus Aktien und Anleihen im Verhältnis 60:40 mag zwar in den letzten 10 Jahren gute Ergebnisse gebracht haben, doch ist es unwahrscheinlich, dass sich dies in den nächsten 10 Jahren wiederholen wird. Außerdem wird es im Falle einer größeren Korrektur an den Märkten lange dauern, bis die Gewinnschwelle erreicht ist.