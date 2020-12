Öl-Brent auch mit Stärke im Dezember

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Bereits zum Auftakt in den November glänzte das schwarze Gold der Weltwirtschaft. Dementsprechend coverten wir auch bereits 4. November das Öl der Sorte Brent mit damaligen Zugewinnen von mehr als 7%. Der Monat endete schließlich mit einer Performance von mehr als 37% und so wurde auch der Widerstandsbereich bei 46,00 USD überrannt.Bislang im Dezember ebenfalls wieder mit mehr als 7% im Gewinn, erscheint ein positiver Jahresausklang kaum vermeidbar. Auch weitere Aufschläge darüber hinaus und somit bis ins neue Jahr 2021 sollten nicht überraschen. Charttechnisch bezogen erlaubt sich vorerst Spielraum bis 58,00 USD und dem folgend bis ins Frühjahr hinein bis in den Bereich von 63,00 USD je Barrel.Vorsicht wäre hingegen bei einem Abtauchen unter 46,00 USD angebracht. Dies dürfte dann nämlich den Bären in die Karten spielen, sodass es ohne weiteres zusätzliche Verluste bin 38,70 USD und dem folgend bis zum Bereich von 35,74 USD geben könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.