Prospect Resources ernennt auf ihrem Weg zur Produktion erfahrenen Chairman aus Bergbausektor

Das afrikanische Lithium-Unternehmen Prospect Resources Ltd. (ASX: PSC, FRA: 5E8) ("Prospect" oder "das Unternehmen") gibt mit sofortiger Wirkung die Ernennung von Mark Wheatley zum Non-Executing Chairman (nicht geschäftsführender Vorsitzender) des Unternehmens bekannt.



Herr Wheatley verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als ein Director und Chairman hauptsächlich in den Sektoren Gold, Kupfer und Uran. Herr Wheatley war zuvor Non-Executing Chairman bei Norton Gold Fields Ltd. (ASX: NGF), Xanadu Mines Ltd (ASX: XAM) und Gold One International Ltd. (ASX: GDO). Herr Wheatley hatte auch eine Reihe von Funktionen als Non-Executing Director inne, darunter bei St. Barbara Limited (ASX: SBM), und war Gründungsdirektor der Uranium One Inc. Seine fünfjährige Amtszeit schloss eine erfolgreiche Wachstumsphase ein, die ihren Höhepunkt erreichte, als das russische Staatsunternehmen, Rosatom, eine 51%ige Aktienposition erwarb.



Herr Wheatley ist derzeit ein Non-Executing Director der Ora Banda Mining Ltd (ASX: OBM) und Peninsula Energy Limited (ASX: PEN). Herr Wheatley ist institutionellen Anlegern gut bekannt und hat für eine Private-Equity-Gruppe in mehreren ihrer Portfoliounternehmen als Nominee Director fungiert. Zu seinen Erfahrungen gehört das Wachstum durch Finanzierung und Entwicklung von Projekten. Er war maßgeblich an mehreren erfolgreichen Fusions- und Übernahmetransaktionen beteiligt.



Herr Wheatley hat einen Bachelor of Engineering (Chemieingenieurwesen) von der University of New South Wales und einen Master of Business Administration von der West Virginia University.



Herr Wheatley sagte: "Ich freue mich sehr, Prospect während der Entwicklung des Lithiumprojekts Arcadia beizutreten. Was mich an Prospect fasziniert hat, ist das hohe Niveau und die Erfahrung des Managementteams, die Qualität des Arcadia-Assets, die Präsenz auf den europäischen Märkten, Abnahmebeziehungen und unterstützende Großaktionäre. Prospect wird Kunden eine Vielfalt außerhalb des australischen Angebots sowie die Möglichkeit zur Lieferung hochreiner Produkte und die Vorteile einer schrittweisen Entwicklung mit Markterweiterung bieten. Das Unternehmen hat auch Strategien entwickelt, den Staatsrisiken in Simbabwe zu begegnen."



Herr Wheatley hat ein Grundgehalt von 87.600 Dollar einschließlich Ruhegehalt und wird 2.000.000 nicht börsennotierte Optionen erhalten, die zu 0,24 Dollar ausgeübt werden können und am 7. Januar 2025 verfallen. Sie werden nach erfolgreichem Abschluss der folgenden Meilensteine ??in Tranchen übertragen.



i. Übertragung von 50 % bei FID (endgültige Investitionsentscheidung) vor Ende 2021 für Phase 1 der Arcadia-Entwicklung. FID erfolgt, nachdem alle Bestandteile des Projekts beschafft wurden und ausreichend Kapital gesichert ist, um das Phase-1-Projekt vollständig zu finanzieren.



ii. Übertragung von 50 % nach Lieferung des ersten spezifikationsgerechten Produkts innerhalb von 18 Monaten nach der FID-Entscheidung.



Die Vergabe der Optionen bedarf der Zustimmung der Aktionäre.





Über Prospect Resources Ltd. (ASX: PSC)



Prospect Resources Ltd. (ASX: PSC, FSE: 5E8) ist ein an der ASX notiertes Lithiumunternehmen mit Sitz in Perth und Betrieben in Simbabwe. Prospects Vorzeigeprojekt ist das Lithiumprojekt Arcadia am Stadtrand von Harare in Simbabwe. Das Lithiumprojekt Arcadia repräsentiert eine weltweit bedeutende Lithiumressource in Festgestein und wird von Prospects erfahrenem Team rasch entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der kurzfristigen Produktion von Petalit- und Spodumenkonzentrat liegt. Arcadia ist eines der weltweit am weitesten fortgeschrittenen Lithiumprojekte mit einer definitiven Machbarkeitsstudie, gesicherten Abnahmepartnern und einem deutlichen Weg zur Produktion.





Über Lithium



Lithium ist ein weiches silberweißes Metall, das hochreaktiv ist und in der Natur in seiner elementaren Form nicht vorkommt. In der Natur kommt es als Verbindung in Festgesteinslagerstätten (wie Arcadia) und Salzsolen vor. Lithium und seine chemischen Verbindungen haben ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, was zu zahlreichen chemischen und technischen Verwendungen führt. Lithium besitzt das höchste elektrochemische Potenzial aller Metalle, eine Schlüsseleigenschaft für seine Rolle in Lithium-Ionen-Batterien.







