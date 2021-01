Endeavour Mining: Aktionäre stimmen für Übernahme von Teranga Gold

Mitte November letzten Jahres hatten Endeavour Mining und Teranga Gold Corp. eine bindende Vereinbarung für eine Fusion der beiden Unternehmen verkündet. Wie gestern bekannt gegeben wurde, haben die Aktionäre von Endeavour nun ihre Zustimmung für die Transaktion erteilt.Gemäß Vereinbarung wird Endeavour sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere von Teranga erwerben. Dabei werden die Stammaktien von Teranga gegen Stammaktien von Endeavour getauscht. Pro Teranga-Aktie erhalten die Aktionäre 0,47 einer Endeavour-Aktie.Man gehe aktuell von einem Abschluss der Fusion in der ersten Februarhälfte aus.Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von Endeavour 66% an dem fusionierten Unternehmen halten und Teranga-Aktionäre 34%.Endeavour Mining hatte vergangene Woche die Ausschüttung seiner ersten Dividende für den 5. Februar 2021 angekündigt. Berücksichtigt werden dabei alle Inhaber von Endeavour-Aktien per 22. Januar 2021.© Redaktion MinenPortal.de