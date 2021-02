Blue Sky Uranium startet umfassendes Bohrprogramm und technische Studien, um Amarillo Grande Uranium-Projekt voranzutreiben

Vancouver, 1. Februar 2021 - Blue Sky Uranium Corp. (TSX-V: BSK, FSE: MAL2; OTC: BKUCF), "Blue Sky" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen begonnen hat die Bohrgeräte zu mobilisieren, um das Bohrerkundungsprogramm durch Reverse Circulation (RC) mit einem Minimum von 4.500 Bohrmetern auf seinem Amarillo Grande Uran-Vanadium-Projekt in der argentinischen Provinz Rio Negro (AGP) wieder aufzunehmen. Das Programm war ursprünglich für Anfang 2020 geplant, wurde jedoch aufgrund von Reise- und Arbeitsbeschränkungen des Bundes und der Provinzen ausgesetzt, die zur Abschwächung der COVID-19-Pandemie erlassen wurden. Es wurden nun neue Richtlinien für die sichere Durchführung von Explorationsprogrammen erstellt, und Blue Sky hat einen detaillierten Plan von COVID-19-Protokollen für dieses Programm erstellt."Angesichts der wachsenden positiven Stimmung im Uransektor freuen wir uns sehr, unser Bohrprogramm für das Amarillo Grande-Projekt vorantreiben zu können." erklärte Nikolaos Cacos, Präsident und CEO von Blue Sky. "Unsere wachsende Pipeline vielversprechender Bohrziele unterstützt die potenzielle Erweiterung von einer einzelnen Lagerstätte in Ivana zu einem Uranbezirk mit mehreren Lagerstätten innerhalb des 140 Kilometer langen Trends des Amarillo Grande-Projekts."Von den ungefähr 100 Bohrlöchern, die ursprünglich in zwei Explorationszielgebieten mit hoher Priorität, Ivana Central (IC) und Ivana North (IN), geplant waren, wurden vor der Aussetzung nur acht Bohrlöcher fertiggestellt. IC und IN befinden sich 10 bzw. 20 Kilometer nördlich der Ivana-Lagerstätte des Unternehmens (siehe Karte 1: https://bit.ly/2XVPWwo ). Die Planung und Genehmigung von Bohrungen für zusätzliche vorrangige Zielbereiche (siehe Pressemitteilung vom 2. November 2020) wird fortgesetzt. Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten auch die Engineering- und Prozesstestarbeiten vorantreiben, die sie entlang derselben regionalen Reduktions-Oxidations-Front (REDOX) wie die Ivana-Lagerstätte begonnen wurden. Vergleichbare REDOX-Fronten in anderen Ländern beherbergen üblicherweise mehrere Einlagerungen. Die zuvor an diesen Zielen abgeschlossenen Explorationsprogramme umfassten radiometrische Untersuchungen aus der Luft und am Boden, Probenahme aus Sedimenten und Spalten, gezielte Bohrungen sowie geophysikalische Untersuchungen zur induzierten Polarisation (IP). Die zusammengestellten Ergebnisse weisen auf eine positive geologische Umgebung hin, in der IP-Anomalien mit hoher Aufladbarkeit und Uran-Vanadium-Mineralisierung beobachtet wurden, einschließlich 1,40% U3O8 über 1,10 m in Grubenproben (siehe Pressemitteilungen vom 13. März 2012; 16. Mai 2019; 19. September 2019) und 4. Dezember 2019).Das Unternehmen plant außerdem, die Planungen auf Ivana Este und Quatro (siehe Pressemitteilung vom 2. November 2020) bis zur Bohrphase voranzutreiben. Diese Uranziele, die sich 10 Kilometer nordöstlich bzw. 32 Kilometer südwestlich der Ivana-Lagerstätte befinden, werden auch als mit derselben regionalen REDOX-Front (Uranquelle) assoziiert interpretiert, an der sich die Ivana-Lagerstätte befindet. Weitere Einzelheiten zur geplanten Exploration, einschließlich Geophysik und Bohrungen an diesen Zielen, sowie zu Ingenieur- und Prozesstest-Arbeitsprogrammen für die Lagerstätte Ivana oder potenziellen neuen Entdeckungen werden in zukünftigen Aktualisierungen bereitgestellt.Die Bohrziele befinden sich auf einer Fläche von ungefähr 28 qkm. Das Bohrprogramm wurde mit einer Reihe von definitiven Targets geplant und der Flexibilität entworfen, den anfänglichen Bohrplan basierend auf den ersten Ergebnissen anzupassen. Nach dieser Strategie wird das Programm mit einer Anfangsphase von 1.500 Metern für jedes der IC- und IN-Ziele beginnen. Ein anschließendes 1.500-Meter-Bohrprogramm ist geplant, um die besten Ergebnisse der ersten Phase mit detaillierteren Bohrungen weiter zu verfolgen.Das Bohrprogramm wird durch EMCI-Bohrungen mit einem GH120T-Bohrgerät, einem hydraulischen Mehrzweckbohrgerät auf breiten Gummiketten, ausgeführt, das speziell für das Bohren von seismischen Schusslöchern entwickelt wurde. Die Proben werden jeden Meter entnommen. Die Proben werden zur Vorbereitung an Bureau Veritas Minerals in Mendoza, Argentinien, geschickt, indem sie getrocknet, zu 80% auf die 10 Mesh-Größe zerkleinert und dann ein 250 g-Split zu 95% auf 150 Mesh pulverisiert werden. Probepasten (Pulp) werden an das Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. zur Analyse von 45 Elementen mittels induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) nach einem Vier-Säuren-Aufschluss (MA-200) gesendet. Proben über 4.000 ppm Uran werden nach Phosphorsäureauslaugung durch induktiv gekoppelte Plasmaelektronenspektrometrie (ICP-ES) erneut untersucht. Ungefähr jede 10. Probe wird zur Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle (QA / QC) eine Blind-, Duplikat- oder Standardprobe in die Probensequenz eingefügt.Die Planung des Explorationsprogramms des Unternehmens wurde von den geologischen Mitarbeitern des Unternehmens unter der Aufsicht von David Terry, Ph.D., P.Geo, durchgeführt. Dr. Terry ist ein Direktor des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101. Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Terry geprüft und genehmigt.Das unternehmenseigene Amarillo Grande Uran-Vanadium-Projekt des Unternehmens in der argentinischen Provinz Rio Negro ist ein neuer Urandistrikt, der von Blue Sky entwickelt wird. Die Lagerstätte Ivana ist der Eckpfeiler des Projekts und der erste Teil des Distrikts, für den sowohl eine Ressourcenschätzung als auch eine vorläufige wirtschaftliche Machbarkeitsstudie abgeschlossen wurden. Die Mineralisierung in der Lagerstätte Ivana weist Eigenschaften von Uran-Vanadium-Lagerstätten vom Sandstein- und Oberflächentyp auf. Die Mineralisierung vom Sandsteintyp hängt mit einem geflochtenen Flusssystem zusammen und weist auf das Potenzial eines Systems in Distriktgröße hin. In den oberflächennahen Lagerstätten beschichtet die Mineralisierung lose verfestigte Kieselgesteine und ist für das Auslaugen und einfache Aufrüsten geeignet.Das Projekt umfasst mehrere andere Zielgebiete über einen regionalen Trend hinweg an oder nahe der Oberfläche. Das Gebiet ist flach gelegen, halbtrocken und das ganze Jahr über zugänglich. In der Nähe befinden sich Bahn-, Strom- und Hafenanschlüsse. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Abgrenzung von Ressourcen in mehreren Bereichen und die Weiterentwicklung des gesamten Projekts auf das Vorab-Machbarkeitsniveau.Weitere Informationen zum Projekt und zu den Liegenschaften finden Sie auf der Website des Unternehmens - www.blueskyuranium.com Blue Sky Uranium Corp. ist ein führendes Unternehmen in der Uranexploration in Argentinien. Ziel des Unternehmens ist es, durch die zügige Überführung eines Portfolios oberflächennaher Uranlagerstätten in die kostengünstige Produktion hohe Renditen für seine Aktionäre zu generieren, gleichzeitig jedoch die Umwelt zu schonen und das soziale Umfeld und die Kulturen in sämtlichen Gebieten, in denen das Unternehmen tätig ist, zu respektieren. Blue Sky verfügt über das exklusive Recht an Konzessionsgebieten in zwei Provinzen von Argentinien. Das Hauptprojekt des Unternehmens, Amarillo Grande, war eine eigene Entdeckung eines neuen Reviers mit dem Potenzial, sich zu einem führenden nationalen Uranlieferanten für den wachsenden argentinischen Markt und zu einem neuen Lieferanten für den internationalen Markt zu entwickeln. Das Unternehmen ist Mitglied der Grosso Group, einer Projekt-Management-Gruppe, die bei der Exploration in Argentinien seit 1993 Pionierarbeit leistet.IM NAMEN DES VORSTANDES"Nikolaos Cacos"Corporate CommunicationsTel: 1-604-687-1828Tel.: 1-800-901-0058Email: info@blueskyuranium.com