Aztec Minerals unterzeichnet mit Partnern eAbkommen über ein 75:25-Joint-Venture für Tombstone

Vancouver, 22. Februar 2021 - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Tombstone Gold & Silver Inc. und Tombstone Resources Inc. (zusammen die Tombstone-Partner) ein Joint-Venture-Abkommen unterzeichnet und ein 75:25-Joint-Venture gegründet hat, um das Konzessionsgebiet Tombstone in Cochise County (Arizona, USA) weiter auszubauen.Das Konzessionsgebiet Tombstone umfasst die Mine Contention, die in der Vergangenheit die größte aktive Silbermine im Silbergebiet Tombstone war, sowie viele andere historische Minen und Prospektionsgebiete. Der historische Bergbau konzentrierte sich auf mehrere hochgradige epithermale Erzgänge mit Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Anreicherung und Carbonatverdrängungslagerstätten (CRD). Im Zuge jüngerer Abbauarbeiten Ende der 1980er-Jahre wurde der Tagebau-/Haufenlaugungsbetrieb Contention im Bereich der oberflächennahen epithermalen Oxid-Gold-Silbermineralisierung mit großen Tonnagen im Zentrum des Konzessionsgebiets Tombstone erschlossen.Aztec hat seine Earn-in-Verpflichtungen erfüllt und seine Option auf den Erwerb einer 75%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet Tombstone ausgeübt. Dafür investierte das Unternehmen mindestens 1 Millionen CAD in die Exploration, begab 1 Millionen Aktien und zahlte einen Gesamtbetrag von 100.000 CAD über einen Zeitraum von drei Jahren. Die Tombstone-Partner behalten die verbleibenden 25%igen Anteile am Joint Venture.Simon Dyakowski, CEO von Aztec, meint dazu: Wir freuen uns sehr, mit den Tombstone-Partnern ein Joint-Venture-Abkommen zu unterzeichnen, und sehen der Zusammenarbeit im Rahmen der weiteren Explorationsaktivitäten auf dem Projekt entgegen. Im Zuge von Aztecs erstem Bohrprogramm im letzten Jahr wurde eine weitläufige, oberflächennahe epithermale Oxid-Gold-Silber-Mineralisierung im Bereich der Tagebaugrube der Mine Contention entdeckt, einschließlich einiger der hochgradigsten Gold- und Silberabschnitte, die bis dato bei Tombstone durchteuft wurden. Aztec und die Tombstone-Partner werden nun einen Verwaltungsausschuss für das Joint-Venture einrichten, wobei Aztec als Betreiber des Joint-Ventures fungieren wird. Der Ausschuss wird sich voraussichtlich in Kürze treffen, um das für 2021 geplante Explorationsprogramm und das entsprechende Budget zu prüfen und zu genehmigen. Aztec plant, den Aktionären ein Update zu geben, wenn das Explorationsprogramm und das Budget für 2021 von den Joint-Venture-Partnern genehmigt wurde.Joey Wilkins, B.Sc., P.Geo., Vice President of Exploration von Aztec Minerals Corp., ist der qualifizierte Sachverständige, der die technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.Simon DyakowskiSimon Dyakowski, Chief Executive Officer Aztec Minerals Corp. Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von große polymetallischer Mineralienvorkommen in Nord-, Mittel- und Südamerika gerichtet ist. Das Kernprojekt des Unternehmens ist das aussichtsreiche porphyrische Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Cervantes im mexikanischen Sonora. Das historische distriktweite Konzessionsgebiet Tombstone in Cochise County in Arizona beherbergt sowohl eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung mit großen Tonnagen als auch eine Silber-Blei-Zink-Mineralisierung des CRD-Typs. Die Aktien von Aztec werden an der TSX Venture Exchange (Kürzel: AZT) und am OTCQB in den USA (Kürzel: AZZTF) gehandelt.Simon Dyakowski, CEO oder Bradford Cooke, ChairmanTel: (604) 619-7469Fax: (604) 685-9744E-Mail: simon@aztecminerals.comInternet: www.aztecminerals.com 