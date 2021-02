Ein neuer Rohstoff-Superzyklus könnte beginnen

Wie viele von Ihnen vielleicht wissen, bin ich in Toronto aufgewachsen, wo die Winter brutal kalt sein können. Wie die meisten Menschen, die in den nördlichen US-Staaten leben, bin ich an das Fahren auf verschneiten und vereisten Straßen gewöhnt. Doch die Straßen im Norden werden geräumt, gesandet und gestreut, wenn Schnee fällt. Mit seltenen Ausnahmen kommt den Straßen hier im sonnigen San Antonio, Texas, nicht dieselbe Sorgfalt zu Gute. Es gibt keine Schneepflüge oder Streufahrzeuge. Das Autofahren kann dann gefährlicher werden, wenn uns derart extremes Wetter wie letzte Woche heimsucht.Ähnlich wurde unsere elektrische Energieinfrastruktur darauf ausgelegt, Hitzewellen zu überleben, keine Schneestürme. Ich denke, dass eine Menge Texaner in der letzten Woche zum ersten Mal lernten, dass ein Großteil des texanischen Stromnetzes separat vom Rest der USA verläuft und dass ein großer Teil dieser Infrastruktur - einschließlich Anlagen und Rohre - nicht winterfest gemacht wurde. Und das trug zu den weitreichenden Stromausfällen bei, die Millionen Menschen tagelang ohne Strom und Wasser zurückließen.Diese Tatsache alleine, so glaube ich, stellt ein gutes Investmentargument für Rohstoffe und natürliche Ressourcen dar. Eine gemeinsame staatliche und bundesstaatliche Untersuchung der Stromausfälle wurde bereits angekündigt und es werden wahrscheinlich Verbesserungen (und Winterfestigung) der alternden Infrastruktur empfohlen - wenn nicht gefordert - werden, um das erneute Auftreten einer derartigen Situation zu verhindern. Eine derart massive Überholung würde eine unglaubliche Menge Metall und andere Basismaterialien voraussetzen, was positiv für Bergbauunternehmen und Produzenten wäre.Wir sind vor allem Kupfer gegenüber bullisch, das umfangreich in elektrischen Kabeln und Schaltkreisen verwendet wird. Ivanhoe Mines ist unser liebster Explorateur/Produzent und veröffentlichte kürzlich positive Bergbauergebnisse von seinem Kamoa-Kakula-Projekt im Kongo. Ivanhoe hat in den vergangenen 12 Monaten um etwa 116% zugelegt. Unsere Lieblingsspekulation ist CopperBank Resources, das Investoren Optionalität höherer Kupferpreise anbietet. Aktien des Unternehmens sind in den letzten 12 Monaten um mehr als 200% gestiegen und erreichten kürzlich ein neues Rekordhoch bei 0,61 CAD.Texas ist die neuntgrößte Wirtschaft der Welt, vor Kanada, Südkorea und nun Brasilien. Es verbraucht mehr Strom als jeder andere US-Staat. Seine Bürger und Unternehmen verdienen ein Weltklasse-Stromnetz, das auch unter extremen Wetterbedingungen verlässlich operiert, selbst wenn diese nur alle 100 Jahre auftreten sollten.Ich möchte kurz etwas ansprechen, was ich in der vergangenen Woche gehört und gelesen haben. Einige Leute haben die Stromausfälle als eine Gelegenheit genutzt, die verschiedenen Stromformen zu kritisieren - von fossilen Brennstoffen bis hin zu erneuerbaren Energien. Diese Art von Diskussion ist nicht nur kontraproduktiv, sondern zudem auch unwahr. Keine einzige Energiequelle ist alleine dafür verantwortlich, das gesamte System lahmgelegt zu haben. Texas ist gut diversifiziert, wenn es um die Generierung von Storm geht, wie Sie unten sehen können.