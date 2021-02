Silber in US-Dollar, Tageschart vom 25. Februarr 2021

Gold-Silber-Verhältnis, Wochenchart vom 25. Februarr 2021

Selten finden Sie einen liquiden Markt, der sauber gehandelt wird, sich in einem Trend befindet und eine fundamentale Geschichte hat, die eine langfristige Richtung unterstützt. Bei der Marktteilnahme kann nur ein einziges dieser trickreichen Elemente Ihre Rentabilität zerstören. Wir finden, dass nicht nur die letzten elf Monate wunderbar waren, um mit Silber zu handeln, sondern auch die nächsten Jahre ein erfolgreiches Instrument zur Teilnahme an den Märkten darstellen. Silber - wenn alles passt.Ein Faktor, der unsere Theorie stützt, dass sich Silber in seinem nächsten Aufschwung befinden wird, sind die früh veröffentlichten Daten im "Silver Survey 2021". Dies ist ein wichtiger jährlicher Bericht vom "Silver Institute" in Verbindung mit dem Forschungsunternehmen "Metals Focus". Deren Untersuchungen deuten auf einen Anstieg der Gesamtnachfrage auf ein Acht-Jahres-Hoch von 1,025 Milliarden Unzen Silber hin.Nehmen wir an, Sie betrachten das Nachlassen von Covid als einen Katalysator. In diesem Fall wird das auf der einen Seite für mehr Angebot in der Mienenindustrie sorgen, da die Arbeiter an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, auf der anderen Seite aber überwiegt die Nachfrage durch eine ganze Welt, die zum "Business as usual" zurückkehrt.Nehmen wir an, dass die Nachfrage von Solarzellen bis zu Schmuck, von physischen Investitionen bis zu an der Wall Street gehandelten Silberprodukten generell steigt. In diesem Fall sehen wir die derzeitige Seitwärtsphase am Silbermarkt als eine Verschnaufpause, um bald über die 30 USD Marke auszubrechen und die nächste Aufwärtsbewegung einzuleiten.Wie Sie auf dem Tages-Chart sehen können, beginnt Silber, sich durch seine kleineren Bereiche innerhalb der Spanne nach oben zu schieben, um einen Ausbruch vorzubereiten und die Trendlinie (gelb gestrichelte Linie) als direktionale Unterstützung zu befolgen.