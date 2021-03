Goldpreis damals (März 2020) und Heute (März 2021)

Vor einem Jahr markierte die letzte Woche den Beginn der COVID-19-Pandemie. Ebenfalls war es die letzte volle Handelswoche an den Finanzmärkten, bevor Zusammenbrüche an allen Märkten stattfanden und ein fast vollständiger, wenn auch temporärer, Shutdown der Wirtschaftsaktivität erfolgte.Nachfolgende Erholungen der Aktien, Anleihen und Immobilien brachten die Bewertungen auf Niveaus, die genauso hoch oder höher wie vor den Turbulenzen ausfielen. Einige mögen diese Bewertungen als nasenblutende Niveaus bezeichnen, auch wenn sich die Spitze immer bewegt, wenn die Auswirkungen der Inflation einbezogen werden. Gold hatte ebenfalls seine Sonnentage. Nachdem es gemeinsam mit anderen Märkten fiel, begann Gold innerhalb nur vier Monate einen aggressiven Aufstieg um mehr als 40%.Es erschien wie ein galoppierender Sieg für Gold. Dann veränderte sich etwas. Während die Aktien und Immobilien weiterhin auf himmelhohe Niveaus stiegen, begann Gold einen siebenmonatigen Rückgang zurück auf den Preis von vor der Pandemie. In den nächsten sieben Monaten, von seinem Spitzenpreis im August 2020 bei 2.070 Dollar, fiel Gold um 400 Dollar je Unze zurück auf 1.683 Dollar, seinem Schlusspreis am 8. März. Vor fast genau einem Jahr, am 9. März 2020, schloss Gold bei 1.680 Dollar.Nach drei gewaltigen Stimuluspaketen, anhaltender und täglicher Gelderschaffung durch die Federal Reserve, um die Anleihe- und Geldmärkte zu unterstützen, inmitten Erwartungen einer Ablehnung und Abschaffung des USD und möglicherweise galoppierender Inflation; nach all dem und mehr belief sich der Nettogewinn für Gold im Zeitraum vom 9. März 2020 bis zum 8. März 2021 auf lächerliche 3 Dollar je Unze.Es ist, was es ist.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 16. März 2021 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.