Warum kauft die Fed Staatsanleihen?
06:25 Uhr | Kelsey Williams
Die erwartete Senkung des Leitzinses der Fed wurde kürzlich bekannt gegeben. Der Leitzins wurde auf einen Bereich zwischen 3,50% und 3,75% gesenkt. Die Fed kündigte außerdem an, ab dem 12. Dezember monatlich kurzfristige Staatsanleihen im Wert von etwa 40 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Die Ankündigung, jeden Monat eine beträchtliche Menge kurzfristiger Staatsanleihen zu kaufen, könnte wichtiger sein als die Zinssenkung. Warum kauft die Fed Staatsanleihen?
New York Fed & OMOs
Der Trading Desk der New Yorker Federal Reserve ist die operative Einheit, die im Auftrag der Fed Offenmarktgeschäfte durchführt den Kauf und Verkauf von Wertpapieren über ihre Primärhändler. Offenmarktgeschäfte (OMOs) umfassen den Kauf und Verkauf von Wertpapieren (hauptsächlich US-Staatsanleihen, Agency-Anleihen und Agency-MBS) auf dem offenen Markt durch die Fed.
Laut ChatGPT sind OMOs der zentrale Mechanismus, mit dem die Fed die Höhe der Reserven im Bankensystem anpasst, um die Liquidität und die Zinssätze zu beeinflussen. Anders ausgedrückt ermöglichen OMOs der Fed, den Leitzins in den gewünschten Bereich zu steuern und angemessene Reserven/Liquidität im System aufrechtzuerhalten.
Grund zur Sorge
Normalerweise vergibt die Fed vorübergehend Kredite (Rückkaufvereinbarungen, sogenannte Repos) oder nimmt Kredite (Reverse Repos) auf, oft auf Tagesbasis. Diese Maßnahmen sind kurzfristig ausgerichtet und sollen dazu beitragen, die Zinsen stabil zu halten und die Liquidität aufrechtzuerhalten. Dies funktioniert, wenn die Reserven ausreichend oder reichlich vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, sind strengere Maßnahmen erforderlich.
Der Kauf von kurzfristigen Staatsanleihen ist eine strengere Maßnahme. Mit anderen Worten: Die heutige Ankündigung ist ein Hinweis darauf, dass die Liquidität des Finanzsystems für die Fed ein großes Problem darstellt. Die Politik der Fed, die Zinsen länger auf einem höheren Niveau zu halten, hat erhebliche Auswirkungen auf die Anleihe- und Geldmärkte gehabt, die die strukturelle Integrität des Finanzsystems gefährden. Daher ist mit aggressiveren Maßnahmen der Fed zu rechnen, um den Schaden zu begrenzen.
Liquiditätsprobleme auf den Tagesgeldmärkten veranlassen die Fed wahrscheinlich zu dieser Maßnahme. Die Maßnahme ähnelt dem aggressiven Erwerb langfristiger Wertpapiere durch die Fed auf dem Anleihemarkt zu Beginn der Finanzkrise 2008, als die Kreditmärkte zusammenbrachen. Der Kauf von Staatsanleihen beginnt, während die Fed ihre Bemühungen zur Verringerung ihrer Bilanzsumme, die aus ihrer Akkumulation im Jahr 2008 resultierte, zurückfährt. Diesmal liegt der Schwerpunkt der Akkumulation auf kurzfristigen Wertpapieren.
Durch den Kauf von Staatsanleihen auf dem offenen Markt führt die Fed dem System die benötigten Reserven/Liquidität zu. Das bedeutet, dass die Systemliquidität das Hauptanliegen ist, und zwar nicht nur für die Fed, sondern auch für Investoren, Unternehmen und Privatpersonen.
(Siehe auch "System Liquidity Risk" und "Liquidity Problems Could Overwhelm Inflation's Effects")
© Kelsey Williams
Der Artikel wurde am 16. Dezember 2025 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.
New York Fed & OMOs
Der Trading Desk der New Yorker Federal Reserve ist die operative Einheit, die im Auftrag der Fed Offenmarktgeschäfte durchführt den Kauf und Verkauf von Wertpapieren über ihre Primärhändler. Offenmarktgeschäfte (OMOs) umfassen den Kauf und Verkauf von Wertpapieren (hauptsächlich US-Staatsanleihen, Agency-Anleihen und Agency-MBS) auf dem offenen Markt durch die Fed.
Laut ChatGPT sind OMOs der zentrale Mechanismus, mit dem die Fed die Höhe der Reserven im Bankensystem anpasst, um die Liquidität und die Zinssätze zu beeinflussen. Anders ausgedrückt ermöglichen OMOs der Fed, den Leitzins in den gewünschten Bereich zu steuern und angemessene Reserven/Liquidität im System aufrechtzuerhalten.
Grund zur Sorge
Normalerweise vergibt die Fed vorübergehend Kredite (Rückkaufvereinbarungen, sogenannte Repos) oder nimmt Kredite (Reverse Repos) auf, oft auf Tagesbasis. Diese Maßnahmen sind kurzfristig ausgerichtet und sollen dazu beitragen, die Zinsen stabil zu halten und die Liquidität aufrechtzuerhalten. Dies funktioniert, wenn die Reserven ausreichend oder reichlich vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, sind strengere Maßnahmen erforderlich.
Der Kauf von kurzfristigen Staatsanleihen ist eine strengere Maßnahme. Mit anderen Worten: Die heutige Ankündigung ist ein Hinweis darauf, dass die Liquidität des Finanzsystems für die Fed ein großes Problem darstellt. Die Politik der Fed, die Zinsen länger auf einem höheren Niveau zu halten, hat erhebliche Auswirkungen auf die Anleihe- und Geldmärkte gehabt, die die strukturelle Integrität des Finanzsystems gefährden. Daher ist mit aggressiveren Maßnahmen der Fed zu rechnen, um den Schaden zu begrenzen.
Liquiditätsprobleme auf den Tagesgeldmärkten veranlassen die Fed wahrscheinlich zu dieser Maßnahme. Die Maßnahme ähnelt dem aggressiven Erwerb langfristiger Wertpapiere durch die Fed auf dem Anleihemarkt zu Beginn der Finanzkrise 2008, als die Kreditmärkte zusammenbrachen. Der Kauf von Staatsanleihen beginnt, während die Fed ihre Bemühungen zur Verringerung ihrer Bilanzsumme, die aus ihrer Akkumulation im Jahr 2008 resultierte, zurückfährt. Diesmal liegt der Schwerpunkt der Akkumulation auf kurzfristigen Wertpapieren.
Durch den Kauf von Staatsanleihen auf dem offenen Markt führt die Fed dem System die benötigten Reserven/Liquidität zu. Das bedeutet, dass die Systemliquidität das Hauptanliegen ist, und zwar nicht nur für die Fed, sondern auch für Investoren, Unternehmen und Privatpersonen.
(Siehe auch "System Liquidity Risk" und "Liquidity Problems Could Overwhelm Inflation's Effects")
© Kelsey Williams
Der Artikel wurde am 16. Dezember 2025 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.