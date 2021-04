Ready Set Gold Meldet Erste Sechs Bohrlöcher Des Phase 1 Programms Von Northshore, Bestätigt Neues Geologisches Modell

Abschnittstabelle - Höhepunkte:

Bohrloch ID Von Bis Länge (m) Au (g/t) Zone

RSG-21-059 26,4 46,85 20,45 1,26 B

einschließlich 42,75 46,85 4,10 4,51

einschließlich 42,75 44,4 1,65 9,17



und 153,25 173,25 20,00 0,99 B

einschließlich 153,25 159,85 6,60 1,35



und 189,65 283,9 94,25 1,00 B

einschließlich 228,75 283,9 55,15 1,30

einschließlich 232,3 254 21,70 1,88

einschließlich 228,75 233,6 4,85 4,90

einschließlich 250 255,65 5,65 3,01

einschließlich 281 283,9 2,90 8,36

einschließlich 281 281,4 0,40 55,17



RSG-21-060 144 148,4 4,40 1,54



und 161,65 174,3 12,65 0,73



RSG-21-062 147,7 149,2 1,50 1,23 A



RSG-21-063 95,5 112,3 16,80 1,30 B

einschließlich 95,5 103 7,50 2,08



und 172,5 179,95 7,45 1,60 B



RSG-21-064 48,45 53,4 4,95 1,71 B



und 97,95 112,25 14,30 1,62 B

einschließlich 97,95 102,25 4,30 2,45



RSG-21-067 65,2 144,95 79,75 0,92 A

einschließlich 65,2 112 46,80 1,19

einschließlich 65,2 94,55 29,35 1,54

einschließlich 65,2 76,5 11,30 1,99

including 65,2 68 2,80 4,88

einschließlich 92 94,55 2,55 4,10

Bohrloch ID Ostwert Nordwert Anstieg Azimut Neigung

RSG-21-059 480077 5401323 275 310 -60

RSG-21-060 480054 5401292 263 310 -45

RSG-21-062 479762 5401335 258 355 -45

RSG-21-063 479887 5401403 270 5 -55

RSG-21-064 480056 5401313 269 350 -45

RSG-21-067 479876 5401294 259 345 -50

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Dienstag, 6. April 2021) - Ready Set Gold Corp. (CSE: RDY) (FSE: 0MZ) ("Ready Set Gold" oder das "Unternehmen") freut sich, Ergebnisse der ersten sechs Bohrlöcher seines kürzlich fertiggestellten 13-Loch, 2.900 Meter Phase 1 Bohrprogramms auf dem Northshore Goldprojekt zu berichten, welches dem Unternehmen zu 100% gehört und sich im Schreiber-Hemlo Greenstone Belt in Ontario befindet.Höhepunkte:• Bohrloch RSG-21-059, in der B-Zonenstruktur gebohrt, durchschnitt die Goldmineralisierung in drei separaten Zonen: 94,25 m mit 1,00 g / t, 20,45 m mit 1,26 g / t und 20,00 m mit 0,99 g / t. Innerhalb dieser Abschnitte waren hochwertige Goldzonen, einschließlich: 2,90 m mit 8,36 g / t und 1,65 m mit 9,17 g / t.• Das Bohrprogramm war so ausgelegt, um Gebiete zu testen, in denen nur begrenzte oder keine historischen Bohrungen durchgeführt wurden, wobei alle Löcher eine bedeutende Goldmineralisierung durchschnitten.• Ready Set Gold hat ein neues geologisches Modell für das Northshore-Projekt entwickelt, das die Struktur und Ausrichtung der Goldzonen neu definiert und das Explorationspotenzial entlang der Streichlänge und in die Tiefe erhöht hat. Die bisherigen Ergebnisse des Phase-1-Programms haben diese neue Interpretation bestätigt.• Die Ergebnisse der verbleibenden 7 Bohrlöcher werden veröffentlicht, sobald Proben verfügbar sind. Das Unternehmen erwartet, dass dies in den nächsten 3 bis 4 Wochen der Fall sein wird.• Mit nur etwa 5% der Fläche systematisch bewertet, bleibt das Northshore-Projekt wenig erforscht. Darüber hinaus bleibt das Tiefenpotential der goldmineralisierten Zonen mit den tiefsten Bohrabschnitten auf 250 m ungetestet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Northshore-Liegenschaft ein hervorragendes Tiefenpotential aufweist, einschließlich potenzieller hochgradiger Goldzonen."Die ersten 6 Bohrlöcher unseres Jungfernbohrprogramms auf Northshore haben alle eine robuste Goldmineralisierung über beträchtliche Breiten durchschnitten. Die Breite dieser Zonen sowie der Nachweis hochwertiger Linsen sind ein sehr ermutigender Hinweis auf ein großes Goldsystem. Diese ersten Ergebnisse bestätigen nicht nur die historische Exploration, sondern identifizieren auch neue Gebiete mit hochgradiger Mineralisierung und bestätigen unser neues geologisches Modell, das das Entdeckungs- und Wachstumspotenzial auf Northshore erschließt ", erklärt Brad Lazich, VP Exploration.* Die angegebenen Längen sind Bohrkernlängen, da zu diesem Zeitpunkt nicht genügend Bohrungen durchgeführt wurden, um die tatsächlichen Breiten zu bestimmen. Alle Werte werden mit nicht-begrenzten Goldproben berechnet, da nicht genügend Bohrungen durchgeführt wurden, um die Obergrenzen für Abschnitte mit höherem Werten zu bestimmen.Wie bereits von Ready Set Gold berichtet, wurden historische Löcher auf Northshore hauptsächlich in Nordwest-Südost-Richtung gebohrt, basierend auf einem geologischen Modell welches von vorherigen Projektbetreibern verwendet wurde. Das Explorationsteam von Ready Set Gold hat die meisten Löcher in Richtung Süd-Nord gebohrt, um die neue Interpretation der Goldzonen in einer allgemeinen Ost-West-Streichrichtung zu testen. Die Bohrungen konzentrierten sich auf Schlüsselbereiche mit geringer Bohrdichte oder gar keinen historischen Bohrungen mit dem Ziel, eine höhergradige Goldmineralisierung zu definieren und unser Modell zu validieren."Wir sind mit den ersten Ergebnissen des Phase-1-Bohrprogramms sehr zufrieden. Am wichtigsten ist, dass die Entwicklung eines neuen geologischen Modells für Northshore und die erfolgreiche Erprobung des Modells mit diesem Programm die mineralisierten Zonen in viele Richtungen öffnet, was unserer Ansicht nach das Potenzial für eine Vergrößerung der Zonen entlang der Streichlänge und in die Tiefe erschließt," sagte Christian Scovenna, CEO & Vorstandsmitglied. 'Abbildung 1 - Überblick des geologischen Modells für Northshore mit sub-parallelen Ost-West-Goldstrukturen und unterstützender magnetischer SignaturTo view an enhanced version of this graphic, please visit:https://orders.newsfilecorp.com/files/7393/79501_8a8cf2fd445ae93d_002full.jpgAbbildung 2 - Explorationsplan mit der neuen Orientierung auf mineralisierte Zonen von Northshore und gemeldete ErgebnisseTo view an enhanced version of this graphic, please visit:https://orders.newsfilecorp.com/files/7393/79501_8a8cf2fd445ae93d_003full.jpgAbbildung 3 - Querschnitt A-B mit vertikalen sub-parallelen Zonen mit bekannter Mineralisierung und gemeldeten ErgebnissenTo view an enhanced version of this graphic, please visit:https://orders.newsfilecorp.com/files/7393/79501_8a8cf2fd445ae93d_004full.jpgAbbildung 4 - Querschnitt C-D mit vertikalen sub-parallelen Zonen mit bekannter Mineralisierung und gemeldeten ErgebnissenTo view an enhanced version of this graphic, please visit:https://orders.newsfilecorp.com/files/7393/79501_8a8cf2fd445ae93d_005full.jpgAbbildung 5 - Vorherige (historische) Interpretation der Goldzonen auf NorthshoreTo view an enhanced version of this graphic, please visit:https://orders.newsfilecorp.com/files/7393/79501_8a8cf2fd445ae93d_006full.jpg"A"-Zone - beherbergt die Afric und ist ein breites, potenzielles Ziel für Tagebau mit einer durchdringenden Goldmineralisierung über bedeutende Breiten mit mehreren höhergradigen Linsen. Die Zone ist durch spröde-duktile Scherungen gekennzeichnet, die durchdringende Quarz-Carbonat-Veraderungen mit Sulfidmineralisierung in Stockwerk beinhalten, die sich in Lithologien des Grundgesteins sowie in Streichverlängerungen und verlängerten Quartzadern verbreitet haben. Die A-Zone wurde nur innerhalb von Afric erforscht (getestet bis zu einer Tiefe von etwa 200 bis 250 m) und ist vermutlich entlang der Streichlänge um mehr als 1 km offen."B"-Zone - eine neu modellierte Zone, die ähnliche Breiten und Werte wie Zone A mit Potenzial für hochwertige Linsen aufweist. Sie liegt 150 m nördlich der A-Zone und wird als parallele Struktur mit einem generellen Ost-West-Streich interpretiert. Die Zone ist gekennzeichnet durch Bereiche intensiver Veränderung und spröde-duktiler Scherung, welche durch durchdringende Quarz-Carbonat-Veraderungen mit Sulfidmineralisierung definiert und in Lithologien des Grundgesteins sowie in Streichverlängerungen und verlängerten Quartzadern verbreitet sind. Die Zone ist noch wenig erforscht, und es wird angenommen, dass sie entlang der Streichlänge länger als 1 km offenbleibt.Zu erforschende Zonen: Mindestens drei Zonen nördlich der A- und B-Zonen sind noch nicht erforscht. Die C-, Gino- und Main-Zonen sind als sub-parallele Zonen zu A und B gestaltet und haben das Potenzial, die Größe des Northshore-Projekts zu erweitern."Heute haben wir unsere erste Reihe an Bohrergebnissen von unserem Jungfernbohrprogramm auf dem Northshore-Projekt veröffentlicht. Fragen können vor der Präsentation per E-Mail an unsere unten angegebene E-Mail-Adresse für Investoren gesendet werden. Sie können auch während des Investor-Webinars Fragen stellen. Für alle weiteren Anfragen zu Ready Set Gold rufen Sie bitte unseren CEO Christian Scovenna unter 001-416-453-4708 oder Investor Relations unter 001-236-513-GOLD (4653) an oder per E-Mail an info@readysetgoldcorp.com. April, 2021 13:00 Uhr Eastern Standard Time (USA & Kanada)Thema: Ready Set Gold - Webinar Präsentation für InvestorenVorabregistrierung für dieses Webinar:https://zoom.us/webinar/register/WN_EwOoztbDQGGEIJ3vi63E0QNach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungsemail mit Informationen wie Sie an dem Webinar teilnehmen.Christian Scovenna (CEO & Vorstandsmitglied @Ready Set Gold Corp.)Brad Lazich (VP of Exploration, Qualifizierte Person @Ready Set Gold Corp.)Der Bohrkern wird in einem gesicherten Bohrkernlager in Schreiber, Ontario, protokolliert und untersucht. Alle Proben werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten und zur Probenvorbereitung an SGS in Sudbury, Ontario, geliefert. Alle Proben werden von SGS unter Verwendung von Standard-Fire-Assay-AA-Techniken auf Gold analysiert. Mit sichtbarem Gold identifizierte Proben werden auch mit einem Metall-Screen-Fire-Assay von bis zu 1 kg analysiert. Zertifizierte Standardproben und Rohlinge werden routinemäßig im Rahmen des Qualitätssicherungs- / Qualitätskontrollprogramms (QA / QC) von Ready Set Gold eingefügt. In den in dieser Pressemeldung genannten Ergebnissen wurden keine QA / QC-Probleme festgestellt.Brad Lazich, P.Geo (ON), VP Exploration von Ready Set Gold Corp., und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, hat die wissenschaftliche und technische Offenlegung in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.Ready Set Gold Corp. ist ein Edelmetalexplorationsunternehmen mit Notierung an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel RDY und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 0MZ. Das Unternehmen wurde konsolidiert und ist nun zu 100% an der Northshore Gold Property beteiligt, welches sich im Schreiber-Hemlo Greenstone Gürtel nahe Thunder Bay mit Potenzial für Gold- und Silbermineralisierung befindet. Dem Unternehmen gehört zudem eine 100%-ige Beteiligung an zwei separaten, als Hemlo Eastern Flanks Projekt bekannten Mineralschürfrechtsblöcken mit einer Gesamtgröße von 4.453 Hektar. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine Option auf einen 100%-igen ungeteilten Anteil an einem kontinuierlichen Block von Mineralschürfrechten mit einer Gesamtgröße von 1.634 Hektar, der das Emmons Peak Projekt umfasst, welches sich 50 km südlich von Dryden, Ontario nahe der vorangeschrittenen Treasury Metals Goliath- und Goldlund Goldprojekte befindet.

Im Namen den Vorstands,
Ready Set Gold Corp.
"Christian Scovenna"
Chief Executive Officer & Vorstandsmitglied

Für weitere Information wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations
Sean Kingsley - VP Corporate Communications

www.readysetgoldcorp.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsorgane (wie in den Statuten der CSE definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemel-dung.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze gelten, einschließlich Aussagen bezüglich des Explorationspotentials und der Zeit bis zu den übrigen Testergebnissen. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!