Produzenten expandieren so schnell wie seit 50 Jahren nicht mehr; Rohstoffpreise erhalten Boost

In der vergangenen Woche wurde eine Reihe positiver Wirtschaftsnachrichten veröffentlicht, die auf eine robuste, anhaltende Erholung von dem durch die Pandemie ausgelösten Abschwung hinweisen und die Thesen unterstützen, dass sich die Inflation beschleunigen wird.Produktionsdaten der Federal-Reserve-Banken von Philadelphia und New York waren äußerst konstruktiv für die weitere Konjunkturentwicklung. Der Philadelphia Fed Index verzeichnete in diesem Monat einen Wert von 50,2, was den höchsten Wert seit fast 50 Jahren darstellt, wenn man dem Glauben schenken mag. Nahezu drei von vier Unternehmen berichteten von höheren Inputpreisen für Rohstoffe sowie von höheren Preisen ihrer eigenen hergestellten Waren. Die Produzenten in New York meldeten dasselbe, wobei die Inputpreise so schnell wie seit 2008 nicht mehr gestiegen sind und die Verkaufspreise in einem rekordverdächtigen Tempo nach oben schnellten.In der Tat zeigte der Producer Price Index (PPI), der monatlich vom Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht wird, dass die Preise auf Mehrjahreshochs steigen. So stieg der Index für verarbeitete Waren im März um 4%, der größte Anstieg seit August 1974. Für den 12-Monatszeitraum explodierten unverarbeitete Waren um 41,6%, die stärkste Zunahme seit Juli 2008.Eine Reihe von Rohstoffen hat in letzter Zeit einen Aufschwung erlebt. Die Holzfutures sind den 15. Tag in Folge gestiegen. Und werfen Sie nur einen Blick auf die Maispreise. Aufgrund des knappen Angebots und der starken Nachfrage aus China und Südkorea kletterten die Maisfutures zum ersten Mal seit Juni 2013 auf über 6 Dollar je Scheffel. Die Maispreise sind jetzt 85% höher als zur gleichen Zeit des letzten Jahres und könnten sich verdoppeln, bevor wir einen Rückzug erleben.Kupfer setzte seine Rally letzte Woche aufgrund eines bullischen Berichts von Goldman Sachs fort, der das rote Metall bis 2025 auf ein Allzeithoch von 15.000 Dollar je Tonne sieht, was auf ein noch nie dagewesenes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zurückzuführen ist, das durch erneuerbare Energie hervorgerufen werden wird. Nach Ansicht der Analystengruppe ist der aktuelle Kupferpreis von rund 9.000 Dollar "zu niedrig, um das Risiko einer kurzfristigen Erschöpfung der Lagerbestände zu verhindern." Erst ein Preispunkt von rund 15.000 Dollar ist ausreichend, um einen Anreiz für die Entwicklung neuer Kupferprojekte zu schaffen.Unser Favorit unter den Kupferaktien ist nach wie vor Ivanhoe Mines, angeführt vom Milliardär Robert Friedland, der den Mangel an neuen Minen als ein Problem der nationalen Sicherheit sieht. In seiner Rede auf der virtuellen CRU World Copper Conference letzte Woche erklärte Robert, dass die Märkte immer noch nicht ganz erkannt hätten, wie disruptiv der Übergang zu erneuerbaren Energien und der Elektrifizierung von allem sein werde, noch wie viel Kupfer benötigt werde."Es geht nur um Kupfer, Kupfer, Kupfer, Kupfer, Kupfer, Kupfer", erklärte Robert. Ivanhoe Mines gab außerdem bekannt, dass es im März eine Rekordproduktion von 400.000 Tonnen Erz mit einem Kupfergehalt von 5,36% in seinen Minen Kakula und Kansoko erzielte.