Silber - Ab jetzt ist nur eine Frage der Zeit, bis

Der Edelmetallmarkt hat sich in den letzten Wochen wieder etwas berappeln können. Erstmals seit Mitte März konnte Silber in der letzten Handelswoche die Marke von 26 USD zurückerobern. Der charttechnische Ausblick ist damit so bullisch wie noch nie in diesem Jahr!Nach der letzten Analyse vom 29. März "Silber sieht gar nicht so übel aus!" sah die Charrtechnik in Kombination mit den Elliott Wellen schon sehr konstruktiv aus. Der 5-teilige fallende Keil deutete eine Trendwende und das entsprechende finale Ende der ABC-Korrekturbewegung seit August 2020 an. Ganz fertig war die Welle 5 der C-Welle zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Zum 31. März gab es noch ein neues Korrekturtief bei 23,78 USD. Erst von dort aus gab es den besagten Run auf die 26 USD Marke.Der Ausbruch aus dem Abschlussmuster in Gestalt des fallenden Keils ist am 8. April geglückt. Spätestens ab diesem Tag befindet sich Silber wieder in einer neuen Aufwärtsbewegung! Wie skizziert, sind im Rahmen dieses neue Jahreshochs bis ca. 30 USD ohne Weiteres möglich. Vielleicht schon im Mai/Juni. Ob wir hier dann einen Durchmarsch in den mittleren 30er Bereich sehen oder vorab eine nochmalige Gegenbewegung sehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar und offen.Klar ist hingegen, dass dieses bullische Setup auch bestens zu Gold passt, das ja ebenfalls seit Ende März sehr wahrscheinlich eine neue Trendbewegung gestartet hat!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.