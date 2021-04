Kesselrun Resources durchteuft 30,4 g/t Au über 1,0 m innerhalb von 5,8 m-Zone mit durchschnittlich 6,8 g/t Au

Bohrlochnr. von (m)bis (AbschnittAu (g/t)

m) (m)



21HUR030 10,6 51,8 41,2 1,4

einschließlich33,0 43,3 10,3 4,7

und einschl. 33,0 34,0 1,0 14,8

21HUR031 21,5 44,2 22,7 2,1

einschließlich28,0 33,8 5,8 6,8

und einschl. 30,0 31,0 1,0 30,4

21HUR032* 25,1 56,6 31,5 1,9

einschließlich25,1 29,7 4,6 5,6

und einschl. 25,4 28,7 3,3 6,2

einschließlich46,2 50,1 3,9 4,5

und einschl. 49,2 50,1 0,9 14,3

21HUR033 22,6 30,2 7,6 1,4

21HUR034 23,8 65,9 42,1 1,9

einschließlich23,8 27,6 3,8 5,8

und einschl. 23,8 24,6 0,8 16,7

einschließlich52,6 56,5 3,9 7,0

und einschl. 52,6 54,0 1,4 13,3

Thunder Bay, 11. März 2021 - Kesselrun Resources Ltd. (TSXV: KES) (OTC Pink: KSSRF) (Kesselrun oder das Unternehmen) veröffentlicht das folgende Update zu seinem Goldprojekt Huronian.Das Unternehmen hat die ersten Ergebnisse seines Bohrprogramms von 2021 erhalten. Das Programm begann auf der Zone Fisher mit dem anfänglichen Ziel, die Gehaltsbeständigkeit und die Fallrichtung des hochgradigen Ausläufers auf Fisher zu testen.- Bohrloch 21HUR030 ergab 14,8 g/t Au über 1,0 m innerhalb von 10,3 m mit 4,7 g/t Au; 21HUR031 ergab 30,4 g/t Au über 1,0 m innerhalb von 5,8 m mit 6,8 g/t Au; 21HUR032 ergab 14,3 g/t Au über 0,9 m innerhalb von 3,9 m mit 4,5 g/t Au; 21HUR034 ergab 16,7 g/t Au über 0,8 m und 13,3 g/t Au über 1,4 m innerhalb von 3,8 m mit 5,8 g/t Au und 3,9 m mit 7,0 g/t Au.- Zahlreiche hochgradige Erzgänge innerhalb von mächtigen Zonen mit Goldmineralisierung durchteuft.- Fallrichtung in flacheren Ebenen bestätigt.- Bohrlöcher sind nun weiter in Fallrichtung geplant.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58074/Kesselrun_NR_March11-DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Schematischer Längsschnitt - Projekt Huronian - Zone FisherEine bessere Version von Abbildung 1 finden Sie unter: https://orders.newsfilecorp.com/files/4206/76829_02623d8504a25aed_001full.jpgMichael Thompson, P.Geo., President und CEO des Unternehmens, sagte: Unser Team hat hart daran gearbeitet, die beeindruckenden Bohrergebnisse des letzten Jahres in die Neumodellierung der Zone Fisher entlang des gesamten Mineralisierungssystems des Goldtrends Huronian einzubeziehen. Diese ersten Bohrlöcher testeten das überarbeitete Modell und ermöglichten uns, Erweiterungen in Fallrichtung besser angehen zu können. Dieses überarbeitete Modell führte auch zu neuen, sehr vielversprechenden Zielen, die wir in der Zukunft testen wollen.Das Bohrprogramm 2021 bei Huronian ist mit 20.000 Metern budgetiert und peilt die Zonen Fisher, Fisher North, McKellar und Huronian an, die sich allesamt in unmittelbarer Nähe entlang einer Streichlänge von etwa 1.500 Metern im Gebiet der historischen Mine Huronian befinden. Das Gebiet weist angesichts des neuen revidierten Mineralisierungsmodells auch beträchtliches Potenzial für die Entdeckung neuer Zonen auf.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58074/Kesselrun_NR_March11-DEPRcom.002.jpegAbb. 2: Schematische Plankarte - Projekt HuronianEine bessere Version von Abbildung 2 finden Sie unter: https://orders.newsfilecorp.com/files/4206/76829_02623d8504a25aed_002full.jpg(1) Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um die durch Bohrungen angezeigte Kernlänge, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht genügend Bohrungen durchgeführt wurden, um die wahren Mächtigkeiten zu ermitteln. Die Durchschnittsgehalte werden mit ungedeckelten Goldanalyseergebnissen berechnet, da nicht genügend Bohrungen durchgeführt wurden, um die Deckelungsgrade für hochgradigere Goldabschnitte zu ermitteln.(*) Bohrloch 21HUR032 endete bei 56,6 m in Mineralisierung aufgrund eines verlorenen Gestängestrangs.Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Goldprojekt Huronian beherbergt die vormals produzierende Mine Huronian, die erste Goldmine im Nordwesten von Ontario mit einer historischen Ressourcenschätzung von 44.592 Unzen Gold mit 15,3 Gramm Gold pro Tonne in der angedeuteten Kategorie sowie 501.377 Unzen Gold mit 14,4 Gramm Gold pro Tonne in der vermuteten Kategorie. Die für das Projekt Huronian vorgelegte Ressourcenschätzung ist historischer Natur. Der qualifizierte Sachverständige von Kesselrun Resources hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ergebnisse der historischen Ressource zu bestätigen. Kesselrun Resources erachtet dies nicht als aktuelle Mineralressource, sondern als relevant für zukünftige Explorationen, und sie wird nur zu Referenzzwecken angegeben. Die historische Ressource wurde 1998 von Minescape Exploration Inc. geschätzt. Weitere Bohrungen durch Kesselrun Resources werden erforderlich sein, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen zu verifizieren.Darüber hinaus beherbergt das Goldprojekt Huronian dasselbe lithologische Gesteinspaket, das sowohl anhand von Kartierungen, Zusammenstellungen und Modellierungen der Behörden von Ontario als auch anhand von jenen von Kesselrun Resources interpretiert wird - auf dem Streichen der angrenzenden Goldlagerstätte Moss Lake von Wesdome Gold mit einer Ressourcenschätzung von 1.377.300 Unzen Gold mit 1,1 Gramm Gold pro Tonne in der angedeuteten Kategorie sowie 1.751.600 Unzen Gold mit 1,1 Gramm Gold pro Tonne in der vermuteten Kategorie, wie in der PEA aus dem Jahr 20132 beschrieben. Die Mineralisierung in benachbarten und/oder nahe gelegenen Konzessionsgebieten weist nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet von Kesselrun Resources hin.(2) Pressemitteilungen von Moss Lake Gold Mines (zurzeit eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Wesdome Gold) vom 20. Februar und 9. September 2013Am 26. Januar 2021 hat Wesdome bekannt gegeben, dass das Projekt Moss Lake von Goldshore Resources Inc. (siehe Pressemitteilungen von Wesdome und Goldshore vom 26. Januar 2021) erworben wird.Michael Thompson, P.Geo., President und CEO von Kesselrun, ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, der für das Projekt verantwortlich ist, und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung genehmigt.Kesselrun hat ein Qualitätskontrollprogramm eingeführt, um den besten Praktiken der Branche hinsichtlich Probennahmen, Produktkette und Analysen zu entsprechen. Zertifizierte Goldreferenz-Standard-, Leer- und Doppelproben werden als Teil des QS-/QK-Programms zusätzlich zu den vom Labor hinzugefügten Kontrollproben am Ort der Kernverarbeitung hinzugefügt. Die Proben werden von Activation Laboratories in Thunder Bay aufbereitet und analysiert. Die Proben werden mittels Brandproben-AA-Techniken auf Gold analysiert. Proben, die mehr als zehn Gramm Gold pro Tonne ergeben, werden mittels der gravimetrischen Brandprobenmethode analysiert. Ausgewählte Proben werden auch mit einer standardmäßigen Ein-Kilogramm-Metallsiebbrandprobe analysiert. Alle hierin gemeldeten Ergebnisse haben die QS/QK-Protokolle bestanden.Die Gesundheit und die Sicherheit unseres Personals und unserer Vertragspartner haben für Kesselrun stets höchste Priorität. Die aktuelle Situation stellt uns vor neue Herausforderungen, die weit über jene hinausgehen, denen wir für gewöhnlich bei unserer Arbeit vor Ort ausgesetzt sind. Kesselrun hat weitere Maßnahmen ergriffen, um die Gesundheit und Sicherheit aller bei den Projekten des Unternehmens arbeitenden Personen zu gewährleisten.Kesselrun Resources ist ein in Thunder Bay in Ontario ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Wachstum durch den Erwerb von Konzessionsgebieten und Entdeckungen gerichtet ist. Das Managementteam von Kesselrun verfügt über umfassendes Know-how in den Bereichen Geologie und Explorationen im Nordwesten von Ontario. Weitere Informationen über Kesselrun Resources erhalten Sie unter www.kesselrunresources.com.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Michael Thompson, P.Geo., President & CEO+1 807.285.3323michaelt@kesselrunresources.comCorporate Communications+1.866.416.7941information@kesselrunresources.comZukunftsgerichtete Aussagen - Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Kesselrun liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Bedingungen der Branche, die Volatilität der Rohstoffpreise, die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen, die Durchführung der endgültigen Dokumentation, die Möglichkeit der Finanzierung und das Explorationsrisiko. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die bei der Erstellung dieser Informationen verwendet wurden, sich als ungenau erweisen können, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, und dass daher kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden sollte.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!