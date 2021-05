Bunker-Mentalität: "Auffällige" Ähnlichkeiten zwischen heute und den inflationären 1970er Jahren

Für viele derjenigen, die den Schriften dieses "zaudernden alten Narren" folgen, der weiterhin eine unerschütterliche Überzeugung von der strategischen Bedeutung des Gold- und Silberbesitzes in einer ansonsten außer Kontrolle geratenen finanziellen und monetären Welt hat, möchte ich eine Geschichte aus den 1970er Jahren erzählen.Ich kam im Spätsommer 1972 in Saint Louis, Missouri, an, zu Beginn einer magischen vierjährigen Karriere als Sportstudent an einer der besten Wirtschaftshochschulen des Landes. Die Schule war größtenteils von jesuitischen Pädagogen bevölkert, hatte aber auch viele nicht-jesuitische Professoren, die in der Dämmerung ihrer Wirtschaftskarriere standen und die kollektive Psyche der Studenten mit beeindruckenden Anekdoten bereicherten.Tatsächlich war es ein wundervoller, Kaffee schlürfender, kettenrauchender Finanzprofessor, der eines Morgens vor der Klasse in der alten De Smet Hall stand und fantastisch über die Auswirkungen der Aufgabe des Goldstandards durch Richard Nixon im Jahr zuvor referierte und darüber, wie dies eine massive Inflation verursachen würde.Innerhalb weniger Jahre befanden sich die USA in einer lähmenden Stagflation, in der der kostentreibende Effekt auf die Verbraucherpreise ernsthaftes Unbehagen verursachte, was zu gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen und einer Börsenangst führte, die einen der längsten und schädlichsten Bärenmärkte in der Geschichte verursachte (der berüchtigte "Bär" von 1973-1974).Ein alter Mann, der in den 1970er Jahren als Börsenmakler für Bache Halsey Stuart tätig war, erzählte mir, dass in seinem Büro in Toronto, das 1972 ein paar Dutzend Verkäufer beschäftigte (heute nennt man sie "Vermögensberater"), die alle eine Handvoll Geld verdienten, eines Tages im Jahr 1974 zur Arbeit kamen und feststellten, dass die Schreibtische und Telefone verschwunden waren und durch eine Reihe von Münztelefonen mit Drehscheibe ersetzt wurden, die die nun "teilzeitbeschäftigten" Makler in den Mittagspausen ihrer Vollzeit-Taxifahrerjobs benutzen konnten.Selbst die leitenden Berater der meisten Brokerfirmen haben heute weder Wissen noch Verständnis dafür, wie das Leben auf Märkten aussieht, die ohne die Sicherheitsnetze funktionieren, die von Regierungen oder staatlich geförderten Einrichtungen wie der Federal Reserve oder der Bank of Canada bereitgestellt werden."Es lebe der Kapitalismus der freien Marktwirtschaft!", ruft der ehemalige Trump-Berater Larry Kudlow, während die jungen Leute entsetzt zusahen, wie die illegalen Gewinne, die "Gottes Werk verrichten" (wie der CEO von Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, einst die Mission seiner Firma beschrieb), als "privat" eingestuft wurden, bis sie das Bankensystem sprengten. Genau an diesem Punkt wurden die Verluste auf magische Weise "sozialisiert", woraufhin Kudlow verpflichtet war, das Narrativ zu "Es lebe die Vetternwirtschaft des freien Marktes!" zu ändern.In den 1970er Jahren versuchten die USA, eine lähmende Aufwärtsspirale bei den Schuldendienstkosten in den Griff zu bekommen, die durch verschwenderische "Verteidigungsausgaben" während des Vietnamkriegs verursacht wurden, bei denen die Fed die Kosten der "offensiven" Ausgaben des US-Militärs durch Gelddrucken monetarisierte.Was als Rezession in den Jahren 1973-1974 begann, verwandelte sich bald in eine ausgewachsene Inflationsspirale, und während die meisten Finanzberater damit beschäftigt waren, niedrig verzinste Anleihen in die Portfolios ihrer Kunden zu stopfen, begriffen sie nicht, wie schädlich ein 5%-Kupon im Vergleich zu einer 9% Inflationsrate sein konnte, bis die Lebensmittelrechnung ihrer Oma innerhalb sechs Monate plötzlich um 75% gestiegen war.Was die Millennial- und Generation-X-Investoren nicht begreifen, ist, dass der größte Treiber für Aktien seit dem Beginn des Bullenmarktes im August 1982 ein Zustand ist, der "Goldlöckchen" genannt wird - eine wirtschaftliche Parallele zu dem alten Märchen, in dem ein junges Mädchen drei Schalen mit unbeaufsichtigtem Brei probiert, wobei eine zu heiß, eine zu kalt und die dritte "genau richtig" ist. Diese Allegorie hat vier Jahrzehnte überdauert, in denen sich die amerikanischen Maestros auf eine verwüstete Mittelschicht und billige ausländische Importe verlassen haben, um die Verbraucherpreise niedrig zu halten und gleichzeitig die Kreditkosten auf Null zu senken.Jeder Börsenzyklus, der scharfe Korrekturen beinhaltete, wie 1987, 1998, 2001, 2008 und 2020, wurde mit Interventionen und Injektionen korrigiert, bei denen Liquidität über den finanziellen Waldbrand gesprüht wurde, mit dem gewünschten Ergebnis einer Vermögenspreisinflation und Börsenseligkeit. Diese Rettungsaktionen hätten in den 1970er Jahren niemals stattfinden können, und zwar aufgrund von zwei sehr deutlichen Unterschieden: Babyboomer und Inflation.Die disinflationäre Tendenz, die es den Aktien in den letzten vier Jahrzehnten ermöglichte, zu florieren, war das direkte Ergebnis der Kreditschöpfung, die das Wachstum der Unternehmensinvestitionen förderte, was die Produktivität verbesserte, was ein nicht-inflationäres Wachstum ermöglichte, da die Produkte effizienter zu den Verbrauchern kamen. Heute fördert die Kreditschöpfung das Wachstum der Anlageinvestitionen ohne Produktivitätssteigerungen, was zu massiven Steigerungen in allen Bereichen führt.Entgegen der weit verbreiteten Illusion ist die Pandemie nicht die Ursache für die steigenden Getreide-, Metall- und Holzpreise; der "Angebotsschock" ist ein Hirngespinst, das von Jerome Powell benutzt wird, um sein Narrativ der "vorübergehenden Inflation" zu unterstützen. Die Ähnlichkeiten zwischen den 1970er und den 2020er Jahren sind frappierend offensichtlich, aber der Schmerz der Verbraucherpreisinflation wird von denjenigen, die von der Inflation der Vermögenspreise profitiert haben, nie richtig gewürdigt.Wenn man sich das Ausmaß an Inkompetenz bei den Reaktionen der Regierung auf diesen "Grippevirus", der den Globus umkreist, ansieht, hat der durchschnittliche Arbeiter, der nicht mehr arbeiten darf, kein Geld mehr und wird bald seines "Stimmys" beraubt werden.